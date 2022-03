Apex Legends-versies voor PS5 en Xbox Series-consoles verschijnen dinsdag

Respawn Entertainment brengt de next-gen versie van Apex Legends op dinsdag 29 maart uit. De update voegt onder meer ondersteuning voor hdr en hogere resoluties toe aan het spel. Later volgt een 120fps-modus.

Respawn Entertainment schrijft dat de nieuwe versie van het spel 4k-resoluties ondersteunt op de Xbox Series X en PlayStation 5, maar niet op de Xbox Series S. Datzelfde geldt voor shadow maps op hogere resolutie en hogere level-of-detailafstanden. De game krijgt daarnaast 'volledige 60Hz-gameplay' en hdr-ondersteuning voor de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S.

In een toekomstige update volgt nog een 120fps-modus voor de drie consoles, meldt de studio. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt. De game krijgt op een later moment ook ondersteuning voor de adaptive triggers en haptics van de DualSense-controller voor de PS5. Verdere visuele en audioverbeteringen volgen eveneens later, maar Respawn Entertainment meldt niet wat die verbeteringen precies zullen inhouden.

De update wordt via Smart Delivery automatisch geleverd aan Xbox-gebruikers. PS5-gebruikers die Apex Legends momenteel geïnstalleerd hebben, kunnen de nieuwe versie installeren door Apex Legends te selecteren in de PS5-interface en vervolgens op de opties-knop te drukken. Daar kunnen gebruikers de PS5-versie selecteren, waarna ze de PS4-versie van Apex Legends kunnen verwijderen. PS5-gebruikers die Apex Legends momenteel niet hebben geïnstalleerd, kunnen de gameversie selecteren tijdens het downloaden.

De patch brengt op dinsdag ook een nieuw Arena-speelveld, genaamd Drop-Off. Daarbij begint het tweeweekse Warriors Collection-evenement, waarin Control een terugkeer maakt. Die 9v9-spelmodus is tot 12 april beschikbaar. In Control moeten spelers met hun team gezamenlijk de controle over drie punten op een speelveld krijgen. Verder brengt de update verschillende bugfixes en veranderingen met zich mee, naast nieuwe beloningen en cosmetics.