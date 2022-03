Broncode van originele WipEout-game voor PSX en Windows verschijnt online

De originele broncode van de eerste WipEout-game is op internet verschenen. Het gaat om nog niet gecompileerde code van de PlayStation- en Windows-versie van het spel. Het is niet bekend of de game snel bruikbaar gemaakt kan worden.

De code is online gezet door Forest of Illusion, een groep historici die zich inzet voor het behoud van met name Nintendo-games. Nu heeft de groep de broncode gevonden van de futuristische game WipEout van ontwikkelaar Psygnosis. Die race speelt zich af in 2053 en kenmerkte zich onder andere doordat de voertuigen over de weg vlogen in plaats van reden. Het was een van de launchgames van de originele PlayStation.

Forest of Illusion bedankt ene March42 voor het aanleveren van de code. De groep zegt op Twitter dat het gaat om de code van de originele PSX-game en de Windows-port die later uitkwam. Het gaat om ongecompileerde code; de groep zegt dat het onduidelijk is of daarmee makkelijk een werkende build kan worden gemaakt.

Ook is er geen licentie voor de code. Die is bedoeld 'voor conservering en educatieve doeleinden', zegt Forest of Illusion.