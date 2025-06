Hacker maakt originele WipEout speelbaar in browser

Een hacker heeft de originele PlayStation-game WipEout uit 1995 werkend gekregen in de browser. Dat deed hij op basis van de vorig jaar uitgelekte broncode van de game, die het mogelijk maakte een rewrite te maken van het spel.

De game is te spelen op de website van ontwikkelaar Dominic Szablewski. Die heeft ook een blogpost geschreven over hoe hij de game wist te herschrijven zodat die op Windows, macOS en Linux compilet. Szablewski gebruikte daarvoor de broncode van de originele game die vorig jaar online werd gezet door een groep historici die zich inzet voor het behoud van games. Dat maakte het voor Szablewski een dilemma, zegt hij, maar volgens hem is het herschrijven van de broncode fair use en valt het hele project als abandonware te beschouwen.

De game laadt in de browser en neemt daar 144MB in beslag. Het grootste deel van de broncode zit in de intro en de muziek; Szablewski heeft ook een minimalistische versie online gezet die slechts 11MB groot is. De game kan in iedere browser worden gespeeld zonder dat er add-ons nodig zijn of instellingen moeten worden aangepast.

Om de game speelbaar te maken heeft Szablewski praktisch alle onderdelen van de game moeten herschrijven. Hij herschreef de renderer, het geheugenbeheer en de graphics, maar ook onderdelen van de game zelf, zoals de hud, de menu's en het geluid.

De game was oorspronkelijk in C geschreven. Szablewski zegt dat het lastig was de game te herschrijven. "De kwaliteit van de gelekte broncode was verschrikkelijk", zegt hij. Het lek was van de WipEout ATI 3D Rage Edition en bevatte verder een port voor Windows. Die ports waren allemaal slecht gedocumenteerd, waardoor het voor Szablewski naar eigen zeggen moeilijk was iets van de game te maken. Szablewski heeft zijn eigen project ook op GitHub gezet, maar zegt dat hij er geen executables bij levert.