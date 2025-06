Vandebron gaat vaste terugleveringsheffing berekenen aan zonnepaneeleigenaren

De Nederlandse energieleverancier Vandebron gaat een maandelijks bedrag berekenen aan klanten met zonnepanelen. Het wordt een variabel tarief dat voor de meesten tussen de 10 en 20 euro komt te liggen. Vandebron zegt dat dat nodig is om de energietransitie eerlijker te verdelen.

Vandebron zegt dat het gaat om een vaste kostenpost die per maand in de energierekening wordt meegenomen. Die wordt berekend op basis van het jaarverbruik en dan specifiek het aantal kWh dat klanten jaarlijks terugleveren aan de provider.

De eerste 5kWh die klanten terugleveren, kosten niets, maar klanten die jaarlijks tussen de 5 en 1000kWh terugleveren, beginnen te betalen. Zij betalen 4 euro per maand. Dat bedrag loopt vervolgens per 1000kWh op tot maximaal 46 euro per maand voor mensen die meer dan 5000kWh terugleveren. De kosten worden berekend volgens dat schaalmodel en dan als dagtarief op de energierekening gezet.

De veranderingen gaan per direct in voor nieuwe klanten. Vandebron maakt dan een schatting van het verwachte verbruik en de teruglevering. Klanten met een variabel contract gaan de leveringskosten per 1 oktober betalen. Voor klanten met een vast contract gebeurt dat pas als ze hun contract verlengen.

Volgens Vandebron is de stap nodig vanwege 'de uitdagingen van de energietransitie'. Het bedrijf zegt dat de kosten van het terugleveren van elektriciteit steeds hoger worden, in de eerste plaats voor leveranciers en netbeheerders, maar daardoor ook voor klanten. "Vanwege de explosieve toename van zonne-energie (en teruglevering) lopen de kosten steeds verder op. Vandebron heeft daarom besloten om dit eerlijker te verdelen en de kosten in rekening te brengen bij degenen die ze veroorzaken. Op deze manier betaalt iedereen een eerlijke prijs voor zijn verbruik en teruglevering."