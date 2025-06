Vermogen van zonnepanelen op woningen groeide in 2022 tussen 25 en 40 procent

In 2022 was er in Nederland sprake van een 'historische groei' van zonnepanelen op woningdaken. Volgens Netbeheer Nederland was er sprake van 25 à 40 procent stijging van het vermogen. Er zijn diverse netbeheerders, dus de groeipercentages lopen wat uiteen.

In verschillende Nederlandse provincies was in het afgelopen jaar sprake van een aanzienlijke groei van het vermogen van de zonnepanelen op woningdaken. Er was sprake van een groei tussen de 25 en 40 procent ten opzichte van 2021. Dat meldt Netbeheer Nederland, de branchevereniging voor de Nederlandse netbeheerders Stedin, Liander, Westland Infra en Enexis. Het gaat hier om de registratie van zonnepanelen bij kleinverbruikaansluitingen; dat zijn woningen en kleine ondernemingen.

Stedin, de beheerder die de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bestrijkt, zegt dat het nog nooit zo'n grote groei van het vermogen heeft gezien. In 2022 lieten 107.264 consumenten voor een vermogen van 484 megawattpiek nieuwe zonnepanelen plaatsen; omgerekend staat dat gelijk aan ongeveer 1,3 miljoen nieuwe zonnepanelen. Volgens Stedin is er in zijn drie provincies bij 455.371 aansluitingen bekend dat ze panelen hebben; dat is drie keer het aantal woningen in Utrecht. De groei was het grootst in Zuid-Holland; daar groeide het vermogen met 42 procent. In Utrecht was dat 41 procent en in Zeeland 24 procent. Dat de groei in Zeeland zoveel lager is, komt omdat daar al relatief veel huizen zonnepanelen hadden, namelijk een op de drie. Aan dat aantal komen Utrecht en Zuid-Holland nog niet. De cto van Stedin, David Peters, zegt dat je nergens in Europa zoveel zonnepanelen per inwoner vindt als in Nederland.

Liander, dat over de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland gaat, registreerde in 2022 153.422 nieuwe woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen, wat voor deze netbeheerder een stijging van 25 procent is ten opzichte van 2021. Daarmee groeide het vermogen van de zonnepanelen die Liander registreerde, met 699 megawattpiek, een stijging van 28 procent. In totaal heeft Liander nu in zijn verzorgingsgebied 761.996 woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen.

Tegelijkertijd wordt er ook een keerzijde genoemd. Volgens Netbeheer Nederland is het elektriciteitsnet in Nederland een van de betrouwbaarste, maar is het niet ontworpen voor de grote hoeveelheid zonnestroom die inmiddels wordt opgewekt in de zomer en is het niet goed dat het net als een 'grote gratis batterij wordt ingezet'. De branchevereniging roept consumenten dan ook op om te helpen de piek aan zonnestroom op te vangen door bijvoorbeeld op zonnige dagen overdag zoveel mogelijk elektrische apparaten aan te zetten of bijvoorbeeld de elektrische auto op te laden.

Netbeheer Nederland stelt dat de salderingsregeling een belangrijke aanjager is geweest voor de populariteit van zonnepanelen onder woningbezitters. Het is niet helemaal duidelijk hoe de vereniging dit precies bedoelt, want deze regeling bestaat al jaren en zou niet zoveel moeten zeggen over de groei in 2022. Waarschijnlijk zijn met name de enorm gestegen energieprijzen debet aan de flinke groei van vorig jaar. Tegelijk herhaalt de vereniging dat de salderingsregeling afgebouwd moet worden, omdat de prijzen van de panelen inmiddels flink zijn gedaald ten opzichte van 2004 en daardoor is er nu ook sprake van een sterk teruggelopen terugverdientijd. Daar kan echter tegenover gesteld worden dat de prijzen voor panelen juist zijn gestegen in de afgelopen tijd.

Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland, stelt dat de groei van zonnepanelenvermogen alleen is vol te houden als de zonnestroom bij bezitters thuis wordt gebruikt. Hij vindt daarom dat salderen moet worden afgebouwd. Ook pleit Netbeheer Nederland voor prikkels om de opslag van stroom te stimuleren, zodat consumenten hun opgewekte stroom zelf kunnen gebruiken in de avond.

Er zijn ook de nodige tegenstanders van het afbouwen van de salderingsregeling, zoals de Consumentenbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook in de Tweede Kamer is nog geen duidelijke meerderheid voor het afbouwen en afschaffen van de salderingsregeling. Er ligt een plan van regeringspartijen om de regeling met iets grotere stappen af te bouwen dan voorheen was bedacht, maar vooralsnog zijn GroenLinks en de PvdA tegen de afbouw van de salderingsregeling en daarmee is er nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Op 17 en 26 januari is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de salderingsregeling, maar vooralsnog is het onduidelijk hoe er gestemd zal worden.