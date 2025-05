Kabinet NL toont klimaatplan: accu's bij zonneparken en zonne-energie op zee

Het Nederlandse kabinet wil dat er in 2030 3GW zonne-energie op zee wordt opgewekt, dat gascentrales worden omgebouwd naar waterstofcentrales en dat er een accuverplichting komt voor zonneparken. Deze maatregelen zijn onderdeel van een plan om de CO 2 -uitstoot te verlagen.

Deze duurzame-elektriciteitsplannen moeten ervoor zorgen dat de energiesector 4 megaton minder CO 2 uitstoot dan zonder de maatregelen het geval zou zijn, zegt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Daarmee zou de sector in 2030 13 megaton CO 2 uitstoten. In het plan wordt ook gesproken over kleinere kernreactoren, waarvoor 65 miljoen euro wordt gereserveerd.

Met het gehele plan wil het kabinet dat er 22 megaton minder koolstofdioxide wordt uitgestoten, wat neerkomt op een uitstoot van 91 megaton in 2030. Nog eens 4 megaton reductie moet van de mobiliteitssector komen, waarvan een deel van de plannen eerder op woensdag uitlekten. Zo wil de overheid de komende jaren 600 miljoen euro investeren in subsidies voor aanschaf van tweedehands elektrische auto's. Daar is nu een subsidieregeling voor, maar die regeling loopt maar tot 2025. Mogelijk is de nieuwe subsidie bedoeld voor na die periode.

Daarnaast komt er 90 miljoen euro vrij voor het uitbreiden van het Nederlandse laadpalennetwerk 'in stad en regio', en worden werkgevers 'geprikkeld' om werknemers te stimuleren een elektrische auto, het OV of de fiets te gebruiken. Aanvankelijk zou er een plan zijn geweest om leasemaatschappijen te verplichten elektrische auto's te gebruiken, maar dat plan gaat niet door. Volgens de NOS moet er wel meer biobrandstof gemengd worden met benzine, waardoor benzine een paar cent per liter duurder moet worden. Zo wordt de brandstof duurzamer en worden auto-eigenaren gestimuleerd zuinigere auto's te gebruiken, is het idee.

Het kabinet zegt ook dat er 'extra geld' beschikbaar komt om woningen in kwetsbare wijken 'waar energie-armoede voorkomt' te verduurzamen. Met subsidies wil het kabinet ervoor zorgen dat huurwoningen zonnepanelen krijgen. Daarnaast wordt de energiebelasting aangepast. Volgens RTL Nieuws gaat er tot 800m³ gas per huishouden een verlaagd gastarief komen en er komt een verlaagd tarief voor waterstof.

Verder wil het kabinet dat er binnen de industrie meer wordt gewerkt met duurzame energiebronnen en -dragers zoals waterstof en komt er een verbod op fossiele warmte-opwekking in nieuwe en te vervangen industriële productie-installaties. Daarnaast moeten alle plastics vanaf 2027 voor minimaal 25 procent uit hergebruikt- of biomateriaal bestaan. Verder zijn er afspraken voor duurzame landbouw, zoals een CO 2 -belasting.

Voor het plan, dat het Aanvullend Klimaatpakket heet, stelt het kabinet 28,1 miljard euro beschikbaar. Dit geld komt van het klimaatfonds van 35 miljard euro. Een deel van dit klimaatfonds is al voor andere doelen gebruikt; het restant van 4,7 miljard euro is bestemd voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Hier is echter nog geen besluit over genomen.