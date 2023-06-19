Nederland telt meer dan 500.000 laadpalen voor EV's

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur meldt dat Nederland inmiddels meer dan 500.000 laadpalen heeft. Daarvan is driekwart privaat en de rest publiek of semipubliek. De NAL ziet netcongestie als een knelpunt voor elektrisch laden.

Specifiek meldt de NAL dat er per eind april 2023 in totaal 518.000 laadpunten zijn in het hele land. Daarvan zijn er 384.200 privaat, dus die zijn eigendom van particulieren en niet voor gebruik door anderen. Dat betekent dat Nederland onderaan de streep 133.800 publieke en semipublieke laadpalen telt. Semipublieke laadpalen zijn opengesteld voor het publiek, maar bevinden zich achter een barrière, zoals laadpalen bij 'parkeergarages, tankstations of bij retail- en horecalocaties', zoals de NAL het zelf definieert. De rapportage gaat ook naar de Tweede Kamer.

De netcongestie waar de NAL over praat, is vooral een hindernis bij het aanleggen van snelladers en laders voor zwaar vervoer. De NAL komt ook met aanbevelingen. "Er wordt landelijk en regionaal door overheden en netbeheerders veel gedaan om de capaciteit slimmer te benutten en uit te breiden. Die belangen voor mobiliteit zouden steviger verankerd moeten worden in de besluitvorming."

Over de verdeling van de laadpunten gaat de NAL een beetje in detail. Zo is er in bijvoorbeeld Noord-Nederland een groter aandeel private laders, omdat EV-eigenaren daar vaker een eigen oprit tot hun beschikking hebben. Alsnog hebben de stedelijkere regio's een hogere dekkingsgraad. Landelijk zijn er 7 tot 7,5 EV's per publiek laadpunt. Worden privélaadpunten meegenomen, dan is het 1,2 voertuigen per laadpunt. De NAL heeft ook een interactieve kaart opgezet met daarop afgebeeld de verhouding tussen het aantal laadpalen en het aantal omwonenden.