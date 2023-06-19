Nederland telt meer dan 500.000 laadpalen voor EV's

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur meldt dat Nederland inmiddels meer dan 500.000 laadpalen heeft. Daarvan is driekwart privaat en de rest publiek of semipubliek. De NAL ziet netcongestie als een knelpunt voor elektrisch laden.

Specifiek meldt de NAL dat er per eind april 2023 in totaal 518.000 laadpunten zijn in het hele land. Daarvan zijn er 384.200 privaat, dus die zijn eigendom van particulieren en niet voor gebruik door anderen. Dat betekent dat Nederland onderaan de streep 133.800 publieke en semipublieke laadpalen telt. Semipublieke laadpalen zijn opengesteld voor het publiek, maar bevinden zich achter een barrière, zoals laadpalen bij 'parkeergarages, tankstations of bij retail- en horecalocaties', zoals de NAL het zelf definieert. De rapportage gaat ook naar de Tweede Kamer.

De netcongestie waar de NAL over praat, is vooral een hindernis bij het aanleggen van snelladers en laders voor zwaar vervoer. De NAL komt ook met aanbevelingen. "Er wordt landelijk en regionaal door overheden en netbeheerders veel gedaan om de capaciteit slimmer te benutten en uit te breiden. Die belangen voor mobiliteit zouden steviger verankerd moeten worden in de besluitvorming."

Over de verdeling van de laadpunten gaat de NAL een beetje in detail. Zo is er in bijvoorbeeld Noord-Nederland een groter aandeel private laders, omdat EV-eigenaren daar vaker een eigen oprit tot hun beschikking hebben. Alsnog hebben de stedelijkere regio's een hogere dekkingsgraad. Landelijk zijn er 7 tot 7,5 EV's per publiek laadpunt. Worden privélaadpunten meegenomen, dan is het 1,2 voertuigen per laadpunt. De NAL heeft ook een interactieve kaart opgezet met daarop afgebeeld de verhouding tussen het aantal laadpalen en het aantal omwonenden.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 13:06 338

19-06-2023 • 13:06

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Reacties (338)

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PolarBear 19 juni 2023 14:28
Ik rijd eigenlijk de laatste tijd in Nederland alleen nog maar elektrisch (deelauto's, geleende autos, huur en nu tijdelijk een eigen EV). En elektrisch rijdt heerlijk, langere afstanden zijn niet zo een groot issue (als je eenmaal ingesteld bent op een aantal stops is het echt wel te overzien). Wat ik wel vervelend vind is:

- De totale ondoorzichtigheid van prijzen bij de laadpaal. Verschillende passen geven verschillende prijzen, je hebt apps nodig om inzicht te krijgen in de prijzen. Langs de snelweg is het heel normaal dat benzine prijzen geadverteerd worden, snellaadprijzen moet je maar uitzoeken (van mij mogen de prijzen op borden langs de snelweg inc het aantal open laadplekken).
- Laadpalen zijn best vaak stuk. Heb al meerdere keren gehad dat of een pas geweigerd wordt om onduidelijke redenen of dat een paal stuk is. Bij mij in het dorp is nu een laadpaal al weken lang stuk vanwege issues bij de netbeheerder. Dat is gewoon irritant.
geerttttt @PolarBear19 juni 2023 21:23
Fastned zit op vrij veel plekken langs de snelweg. Online kun je zien wat er vrij is via de app, en de prijs is ook te zien en overal hetzelfde. En het laad snel op
Bananaman123124 @geerttttt20 juni 2023 09:43
Online kun je zien wat er vrij is via de app, en de prijs is ook te zien en overal hetzelfde.
Een mooi systeem maar worden wij niet geacht te rijden zonder telefoon gebruik? Daar heb ik dus niks aan als ik al op de snelweg zit.
geerttttt @Bananaman12312420 juni 2023 12:44
Eens, maar ik geloof dat de app ook geschikt is voor Android Auto. En tja, je mag ook navigeren naar een tankstation tijdens het rijden, dus waarom niet naar een fastned locatie die plek over heeft?

Misschien werkt spraakbesturing ook, maar dat weet ik niet. Maar ben met je eens dat het beter zou kunnen.

Aan de andere kant, alle Fastned punten zitten vlak naast de snelweg. Via een Fastned rijden en al rijdend kijken of er plek is kost je nog geen minuut "vertraging", met grote kans dat er gewoon plek is. Zo niet, dan ben je dan toch al van de snelweg af en kun je in de app zien waar dan wel plek is.
Drunken_Bear @geerttttt20 juni 2023 12:54
mag je navigeren tijdens het rijden? volgens mij moet je dan gewoon je auto stilzetten. Of men dat doet is een 2e.
rootpowered @Drunken_Bear20 juni 2023 13:45
Navigeren is prima, zolang je het overige wegverkeer niet in gevaar brengt. Je mag alleen geen apparaat vasthouden. Ik citeer: "Je mag volgens de wet geen telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat zoals een muziekspeler, navigatieapparaat of tablet vasthouden tijdens het autorijden of fietsen. Het maakt niet uit waarvoor je die gebruikt." Zie https://www.komveiligthuis.nl/rijmono/regels-en-boetes.
geerttttt @rootpowered20 juni 2023 18:17
Precies. Dus in theorie mag je zelfs een berichtje typen tijdens het rijden, als je hem maar niet vasthoudt en geen gevaarlijk rijgedrag vertoont. Of dat verstandig is is een andere vraag.

Maar, veel elektrische autos hebben een bepaalde mate van autonomie. Bijvoorbeeld lane assist en adaptive cruise control, of zoals Tesla, autopilot. Als je dan de Fastned app zou openen zou ik het wel aandurven.
Sammy09 @PolarBear19 juni 2023 22:22
Dit dus! Waar is de Tweakers of Budgetgaming van de laaspassen, 1 app met alle info beschikbaar. En echt te vaak storingen, sta je te hannessen om na een aantal minuten dan toch maar een ander te proberen. Gister 3 van de 4 shell recharge laders die niet niet deden. Ik hoop echt dat het snel beter wordt
franq77 @PolarBear20 juni 2023 15:57
Volledig mee eens. Ga je zoals ik vaak naar het buitenland, dan is de laadpaal chaos nog groter. Dan krijg je ook nog vaak het probleem dat er geen internetdekking is en de laadpaalapp dus niet werkt. Inmiddels ben ik helemaal van de apps af en gebruik zoveel mogelijk pasjes, die zijn meestal net wat betrouwbaarder.

Maar waarom zit er niet gewoon een bankpas automaat op die laadpalen ? Dat kan met benzine ook, dus waarom niet met stroom?

Andere ergernis bij laadpalen: geen dak, beeldscherm in de zon en 's avonds geen verlichting. Er valt echt nog een hoop te verbeteren.

Petje af voor Fasted, dat werkt echt goed, stekker erin laden maar. Geen gedoe met pasjes, apps en betalen. Graag in heel Europa uitrollen aub.
Power2All 19 juni 2023 13:28
Toevallig ook in het nieuws:
Niet genoeg stroom aansluitingen voor woningen.
Tja, ik vermoed dat die EV aansluitingen bij woningen ook problemen veroorzaakt met levering stroom.
We moeten binnenkort zelfs gaan betalen om stroom af te leveren van zonne panelen.
Leuk al die oplaad palen, maar ik zie meer toekomst in accu switching en waterstof in de toekomst (wanneer het verder onderzocht wordt en optimaler gemaakt kan worden voor gebruik).
Ik ben totaal niet tegen EV's, maar accu's zijn de grootste vervuiler van deze auto's, kijk naar China waar ze subsidie kregen voor het maken van EV's, maar lekker op een dump gepleurd werden, en aan het weg rotten zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8
Blokker_1999
@Power2All19 juni 2023 13:37
Het wisselen van een batterij betekend dat de batterij nog altijd geladen moet worden. Waar is dan je winst? En waar de gemiddelde auto thuis gedurende de nacht met een relatief laag vermogen kan laden, gaan de batterijen in laadstations onmiddelijk aan de snellader omdat er ook geen honderd batterijen geladen klaarliggen in zo een station. Dus ga je nog meer schommelingen krijgen op het net.

En waterstof? Je hebt het over een gebrek aan energie en wenst dan over te gaan naar een brandstof die een veelvoud aan energie vereist ... ik hoop dat je daar de ironie van inziet. Waterstof is ook niet de brandstof van de toekomst. Het is een oud concept. We zijn ermee naar de maan gevlogen, Waar denk jij dat er nog grote winsten te halen zijn?
Ravhin @Blokker_199919 juni 2023 14:55
Net als het diustributiesysteem wat is opgezet om verse melk in elk huishuiden te krijgen, is het ook mogelijk om dat met waterstof te doen. Je zal er veel geld en middelen in moeten stoppen om het uberhaupt werkbaar te krijgen - laat staan kostenneutraal of, Godbetert, milieuneutraal - maar het kan wel.
De grote fossiele bedrijven zien en brood in omdat je uit aardoliefracties waterstof kan onttrekken en deze dan op de markt kan brengen. Feiten:
- waterstofgas opslaan kost 33% van de potentiele energie in compressie en koeling
- waterstofgas is zo vluchtig dat het zelfs door metaal heen kan diffunderen. Standaard oplossingen zijn kostbaar en het idee om het gasnet te hergebruiken is werkelijk te simpel gedacht
- waterstofgas is veel explosiever dan benzine. De LEL is wel iets hoger met 4% t.o.v. 1,4-7,6% van benzine, maar de UEL zit op 75% en bij benzine is dat tussen de 6 en 8%.
TL;DR: Alles kan, als je er maar voldoende middelen in pompt. Of het slim is, is een ander issue. Dat zal de Big Oils niet interesseren.
n4m3l355 @Ravhin19 juni 2023 16:00
Ik denk dat je je in het laatste knap vergist, big oil zak het zeker interesseren afhankelijk van de kosten. Als het inderdaad moeilijk is in iedere vorm heeft big oil er geen baat bij. Ze investeren er zelf tientallen miljarden stuk voor stuk in alternatieven vormen van energie inclusief waterstof. Ik vermoed als zij er geld in zien, dat er een goeden reden voor is. En dat dit niet beter voor het milieu hoeft te zijn geloof ik direct, maar uiteindelijk gaat het hun erom dat het financieel interessant is. Vergis je niet juist bij hun zitten heel veel slimme koppen bij engineering, finance en marketing.

Mij valt op dat juist tweakers.net sterk tegen waterstof lijkt te zijn. Ik ben geen kenner op dit vlak maar mij lijkt het geen ongezonde ontwikkeling dat er gekeken en geinvesteerd wordt in verschillende vormen van energie. EV's zijn de toekomst voor de gemiddelde autorijder maar dat wilt nog niet zeggen dat dit ook de oplossing is voor zwaar transport of juist per vliegtuig.

Het is goed om met argus ogen naar "big oil" te kijken, maar om iets direct af te doen als onzinnig vanwege enkele technische probleempjes is voor mij te gemakkelijk.
Richh
@n4m3l35519 juni 2023 17:46
Het probleem is dat de 'marge' op het oppompen van olie en dit vervolgens verkopen simpelweg gigantisch is. Het is een enorm goedkope energiedrager, omdat de aarde in miljarden jaren voor die geconcentreerde en draagbare vorm van energieopslag heeft gezorgd. Het vereist relatief lage investeringen voor een hoge doorlopende zekere opbrengst.

De zogenaamd 'hoge investeringen' in waterstof van oliebedrijven zijn uiteindelijk helemaal niet zo hoog. En het voldoet heel goed aan een 'visie' die je mooi kan verkopen: "je hoeft nu echt je brandstofauto nog niet in te leveren, want 'later' komt er een alternatief dat exact zo zal werken als je huidige brandstofauto". De 'belofte' dat we steeds dichterbij komen, duurt letterlijk al meer dan 40 jaar. En draait al decennia praktisch op subsidie. We zijn praktisch nog geen haar dichterbij.
Ondertussen is waterstof toevallig ook een restproduct van olieraffinage naar benzine, dus dat is een prima goedje om wat subsidieprojectjes van te voorzien. "Later" vervangen we dat wel door groene waterstof... ;)

Meanwhile is er 1 Amerikaanse startup die in 15 jaar heeft laten zien, zonder extreem R&D budget, dat het gewoon anders kan. En dat ondanks dat de automotive industrie een van de lastigste is (ivm nodige schaalvergroting) om tussen te komen.
Inmiddels is zelfs Toyota, die langzamerhand als enige automaker overbleef dat EV's niet de toekomst waren, over. En bouwt Toyota inmiddels meer EV's dan waterstofauto's.

Begrijp me goed, big oil is heus niet per se evil. En natuurlijk is het zeer goed om te investeren en te onderzoeken!

Tegelijkertijd moeten we ook niet doen alsof 'innovatie' en 'toekomstige ontwikkelingen' de oplossingen voor alles zullen zijn. Je ziet precies hetzelfde in de stikstofdiscussie, waarbij 10 jaar geleden ook de harde waarheid werd genegeerd omdat het met 'innovatie' 'later' allemaal wel goed zal komen.

Uiteindelijk komt het nou eenmaal neer op simpele natuurkunde en scheikunde, en aan vaste gegeven eigenschappen die bij een molecuul horen. Die kan je niet veranderen. De actieve Tweaker las 10 jaar geleden al de Tweakblogs van Mux die al zeer uitgebreid op enkel theorie kon onderbouwen waarom waterstof voor personenvervoer simpelweg omslachtig is.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 21:50]

Excalibur82 @Richh19 juni 2023 19:33
"Het probleem is dat de 'marge' op het oppompen van olie en dit vervolgens verkopen simpelweg gigantisch is."

Probleem is alleen dat wij het 'makkelijke' olie in zo'n hoog tempo gebruiken dat het over 80 jaar op is. Als de olieprijs verder daalt door een maatschappij die steeds minder olie gebruikt, kan het moment dat het niet meer lucratief is om olie op te pompen nog sneller komen.
Oliemaatschappijen weten dit en daarom wordt er geinvesteerd in alternatieven.

[Reactie gewijzigd door Excalibur82 op 22 juli 2024 21:50]

Richh
@Excalibur8219 juni 2023 20:02
Sinds wanneer denken bedrijven zo lang vooruit? :)
tunnelforce1 @n4m3l35519 juni 2023 16:27
Mag ik jullie wijzen op de nieuwe uitvinding van de Deense engineer die ook de windturbine heeft uitgevonden ?

Hoge capaciteit energie opslag voor een spot prijs zonder milieu nadelen kwa metalen want gebruikt gewoon materiaal zoals gesteente uit de omgeving om energie in op te slaan.

Dat is waar we heen gaan en wat nu al gebeurd.

https://youtu.be/6tEkRRec3NE
Frituurman @Blokker_199919 juni 2023 14:44
Het wisselen van een batterij geeft je als consument tijdswinst. Ample heeft dit in de VS geprobeerd vanaf 2013, maar voor zover ik weet hebben ze maar één station gemaakt. Het was makkelijker geweest als batterijen uniform en uitwisselbaar zouden zijn geweest, maar goed. Ik zie hier zelf ook niet zoveel in.

V.w.b. waterstof, tsja, ik zie hier toch nog best wel wat in. Ik besef me dat je veel energie verliest, maar zoals we er nu voorstaan, gooien we bij een mooie zonnige dag ook heel veel energie weg, omdat we simpelweg niet de capaciteit hebben om al die overtollige zonne- en windenergie op te slaan. Ik zie dan liever dat we dit 'een beetje' effectief gebruiken door het 'op te slaan' door de productie van waterstof, dan dat we het 'weggooien'. Het gebruiken van die capaciteit kan er ook voor zorgen dat we een stabieler prijsniveau voor stroom gaan krijgen. Daarnaast is het nog niet gezegd dat we geen effectievere manieren vinden om waterstof te produceren (of te winnen), met betere opbrengst dan de hooguit 50% die het nu geeft. Ik zie bijvoorbeeld wel wat in het initiatief van de universiteit van Leuven die zonnepanelen gebruiken voor de directe productie van zowel stroom als waterstof. Ik durf te wedden dat er nog wel een efficiency-slag te maken valt.
Richh
@Frituurman19 juni 2023 15:20
Het wisselen van een batterij geeft je als consument tijdswinst.
In de praktijk zie je dat een NIO swapstation, inclusief het precies juist parkeren op het montagesysteem, toch nog zo'n 15 minuten nodig heeft om de accu te swappen.

In diezelfde tijd kan een Hyundai Ioniq 6 van 10 naar 80% laden, wat op zo'n 300-350km bijgeladen kilometers uit komt. Dat is vergelijkbaar met de totale range van een NIO ET5/ET7 in standaardtrim.

Zoveel tijdswinst heeft een swap dus eigenlijk niet.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 21:50]

Marve79 @Richh19 juni 2023 16:14
Het voordeel van swappen, ofwel het batterijabonnement is wel dat je je geen zorgen hoeft te maken over accu management. Dus niet te vol laden als je niet gaat rijden, niet te snel laden. Niet te ver leeg rijden. Dat is toch ook nog wel een dingetje. En dat is dan jouw probleem niet meer.

Zeker op de tweedehands EV markt is de staat van de accu toch wel de grootste belemmering voor mensen om zo'n ding te kopen. Je koopt toch een beetje een tijdbom. Je weet niet hoe er met die accu om is gegaan.

Maar daarom geloof ik ook niet in elektrisch rijden. Er kleven gewoon teveel nadelen aan en dan ook nog al die praktische bezwaren. Het is leuk voor een kleine groep met een opritje en zonnepanelen, maar voor de rest van de wereld die dat niet heeft echt totaal niet interessant.

Het wacten is op accutechniek waardoor dat verandert, maar zelfs solid state is waarschijnlijk nog tientallen jaren ver weg.
Richh
@Marve7919 juni 2023 17:17
Het voordeel van swappen, ofwel het batterijabonnement is wel dat je je geen zorgen hoeft te maken over accu management.
Het fijne is dat dit überhaupt niet hoeft, of iets is waar je als consument rekening mee dient te houden, als het gaat om de schaal van een auto-accu.
Zeker op de tweedehands EV markt is de staat van de accu toch wel de grootste belemmering voor mensen om zo'n ding te kopen.
Dat is toch vooral de ontwetendheid van de consument die denkt dat het uitmaakt hoe de EV gebruikt is.

Verder is een batterij-abonnement imho ook prima te combineren met een auto die niet default kan swappen (Renault doet/deed dit, echter de consument wil het niet). De accu-abo's van NIO zijn overigens zo duur dat je in zo'n 5 jaar het complete accupakket zelf hebt betaald.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 21:50]

themadone @Marve7919 juni 2023 17:29
Ik zie een groter voordeel in geen fijnmazige laad infra hoeven aanleggen.

Je kunt op centrale punten een dikke kabel trekken ipv naar ieder huishouden.

Als iedereen morgen elektrisch gaat rijden smelt het koper in de grond. Een combi van gerobotiseerde swaps voor het kleine spul en waterstof voor de transportsector lijkt een mooie oplossing.

Big oil investeert omdat ze dan hun tankstations in tact kunnen houden, auto makers omdat ze ombouwkits kunnen gaan verkopen, zie Toyota.

Het zou toch geweldig zijn als we op waterstof kunnen rijden alsof het lpg was. Daar kan toch niemand op tegen zijn, de voordelen van niet het hele wagenpark afschrijven staan toch prima in verhouding tot een paar windmolens om waterstof mee te maken?
Richh
@themadone19 juni 2023 18:07
Als iedereen morgen elektrisch gaat rijden smelt het koper in de grond. Een combi van gerobotiseerde swaps voor het kleine spul en waterstof voor de transportsector lijkt een mooie oplossing.
Of je je auto nou aan een laadkabel hangt of de batterij wisselt, je hebt uiteindelijk evenveel elektriciteit nodig. Het maakt voor het net eigenlijk niks uit, swaps of gewoon veel trage straatladers.
Wil je de transportsector op waterstof pushen, dan heb je 4x zoveel energie nodig dan dat je de sector naar accu's zou pushen, omdat waterstof een efficiëncy heeft van zo'n 20-25%.

Wat we wel moeten voorkomen, is dat álle auto's tegelijkertijd gaan snelladen, toevallig op het moment dat de wederhelft in het gezin de inductiekookplaat op vol vermogen gebruikt. Slim omgaan met piekbelasting is de sleutel.

Dit vereist de wil tot aanpassing bij burgers, of voor wie dat eng vind: opnieuw battery packs die invallen wanneer de grid load al erg hoog is.
Het zou toch geweldig zijn als we op waterstof kunnen rijden alsof het lpg was.
Maar natuurlijk!

Helaas zal dat nooit gaan gebeuren. Waterstof is namelijk een heel ander scheikundig element; extreem vluchtig. Je moet het óf onder extreme druk brengen, óf extreem grote tanks installeren, óf binden aan andere elementen wat het systeem extreem zwaar maakt. Dit allen neemt zeer grote nadelen met zich mee, die natuurkundig niet op te lossen zijn.
Daar kan toch niemand op tegen zijn, de voordelen van niet het hele wagenpark afschrijven staan toch prima in verhouding tot een paar windmolens om waterstof mee te maken?
Het hele wagenpark schrijft zichzelf al af in een jaar of 25, dus dat is niet per se een nadeel.
Voor elektrificatie van het wagenpark heb je 4x zo weinig windmolens nodig dan tov alles overzetten naar waterstof, omdat de efficiency van waterstof zo'n 20-25% is en elektriciteit in een accu >95% behaalt.
arbraxas @Richh19 juni 2023 19:34
Das wel heel rooskleurig geschetst voor een accu. Alleen al de temperatuur heeft een enorme impact op t rendement. Ook het laden van accus geeft verliezen. Een grannylader zelfs zomaar 20%.

En dan vergeet je de accu zelf nog even. Ook die verouderd.

En dan nog de energie die we verloren laten gaan op piekmomenten van opwekking. Dat omzetten is gewoon pure winst, zelfs met die factor 4 van je. Want anders is het gewoon 100% verloren energie.

Het zal wel uitlopen op een mix van beiden. Die soort wedloop tussen H2 en accu slaat nergens op. Beiden hebben hun voordeel en toepassing. Of onnut.
Richh
@arbraxas20 juni 2023 09:21
De temperatuur heeft een invloed op de efficiency van de aandrijflijn, maar niet op het 'rendement' accu's zelf. Een granny die 20% verliest is stuk.
Accu's verouderen, wat de maximale capaciteit doet verlagen, maar niet het rendement. Energie gaat niet magisch verloren.

Hoe dan ook is het efficiency verschil tussen accu's en waterstof nou eenmaal wereldgroot. We hebben het niet over 5% ofzoiets, maar over een veelvoud.

Momenteel hebben we slechts enkele uren per jaar een overschot. En dat kunnen we ook gewoon gebruiken om accu's op te laden. Want we hebben ook geen ruimte om extreme waterstoftanks te plaatsen - of je moet het comprimeren, wat de tanks prijzig houdt en ook nonstop energie kost om het te bewaren.

Het is dan ook helemaal geen wedloop, het is niet het een of het ander inderdaad. Maar 'waterstof' wordt wel als een veel handiger goedje gezien, dan dat het daadwerkelijk is. Dat lijken veel mensen niet in te willen zien. Terwijl het gewoon scheikunde 101 is.
arbraxas @Richh20 juni 2023 10:29
quote]Echter, als het kouder wordt, is het ook niet goed. Dan lopen de chemische processen in de accu trager. Dat resulteert in minder energie en dus gaat de actieradius achteruit bij lage temperaturen. Dat kan zomaar 10 procent zijn. Dat is bij veel auto’s pakweg 30 kilometer. Meestal komt dat wel goed, maar het is wel iets om rekening mee te houden, zeker als je langere afstanden op een dag rijdt.[/quote]

10% rendementsverlies volgens autoweek bij lage temparaturen.

https://www.autoweek.nl/a...bij-thuis-opladen-van-ev/

Ik was blijkbaar nog te positief met mijn 20%.
Maar ook je 11KW lader zit rond de 10% verlies.

Blijkbaar is jou natuur en scheikunde niet helemaal up to date meer.

Lang verhaal kort, ook EV is lang niet 1 op 1.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 21:50]

Richh
@arbraxas20 juni 2023 10:54
Nouja, natuur- en scheikunde klopt gewoon hoor: energie gaat niet magischerwijs verloren.

Blijkbaar gaat er wel een hoop aan hitte en transformaties verloren, en ook een stuk meer dan ik dacht, eerlijk is eerlijk.

Hoe dan ook is zelfs 80% terugkrijgen zo'n 3 tot 4 maal zo efficiënt als waterstof, en daar gaat het om.
sdk1985 @Richh20 juni 2023 15:51
Dit argument klopt niet helemaal. Load balancing is natuurlijk makkelijker te realiseren voor een laadstation zonder dat de consument daar hinder van ondervind. Immers wanneer je laadpaal door tekorten straks op 20% van zijn capaciteit moet gaan draaien sta je ineens erg lang te laden. Bij een swap systeem krijg je direct een volle accu en kun je weer door. Vergelijk het met campinggaz in Fankrijk. Je kunt je fles laten vullen of direct omruilen voor een gevulde fles.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 21:50]

Richh
@sdk198520 juni 2023 15:54
Je kan het natuurlijk zo instellen dat je het kan overriden, en dat je een 'minimum percentage' asap oplaad en het laatste deel langzaam oid. Eventueel zelfs gekoppeld met terugleveren.

Het grote nadeel aan een swap systeem is dat je extra accu's nodig hebt. Die kan je ook gewoon direct inzetten voor het balanceren van het net (opladen bij overschotten, ontladen bij tekorten) - die dan indirect weer andere accu's opladen.
sdk1985 @Richh20 juni 2023 16:00
Je kan het natuurlijk zo instellen dat je het kan overriden, en dat je een 'minimum percentage' asap oplaad en het laatste deel langzaam oid. Eventueel zelfs gekoppeld met terugleveren.
Het idee is dat we om problemen te voorkomen straks laadpalen 'slave' gaan aansluiten op het netwerk. Dus hoe meer laadpalen er komen des te vaker ze gaan terugschalen. Vergelijkheid met kabelinternet in de jaren 90. Toen bijna niemand het had kon je onwijs snel downloaden. Totdat enkele jaren later de snelheid bedroevend werd omdat de hele wijk ineens op dezelfde lus zat.

https://www.liander.nl/ni...lektrische-auto%E2%80%99s Dit kun je niet overschrijven, het is een gevolg van congestie. Gezien de tekorten die we nu al hebben verwacht ik eigenlijk dat ook thuisaccu's onderdeel gaan worden van een vergelijkbaar systeem.
Het grote nadeel aan een swap systeem is dat je extra accu's nodig hebt. Die kan je ook gewoon direct inzetten voor het balanceren van het net (opladen bij overschotten, ontladen bij tekorten) - die dan indirect weer andere accu's opladen.
Zeker waar je hebt dan veel meer accu's nodig. Met centralisatie kun je natuurlijk wel overboeken, maar het blijven meer accu's.

Zo ver ik weet zijn er tot heden overigens geen auto's die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld je huishouden van stroom te voorzien.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 21:50]

Richh
@sdk198520 juni 2023 17:14
[...]

Het idee is dat we om problemen te voorkomen straks laadpalen 'slave' gaan aansluiten op het netwerk. Dus hoe meer laadpalen er komen des te vaker ze gaan terugschalen. Vergelijkheid met kabelinternet in de jaren 90. Toen bijna niemand het had kon je onwijs snel downloaden. Totdat enkele jaren later de snelheid bedroevend werd omdat de hele wijk ineens op dezelfde lus zat.
Aan de ene kant is dat natuurlijk wel vervelend, maar laten we ook eerlijk zijn; voldoende mensen die hun laadpaal zo hebben ingesteld dat ze altijd op 3 fase volvermogen zitten te laden. Terwijl dat heel vaak helemaal niet nodig is. Als de auto voor de volgende trip maar 'vol genoeg' zit. Ik denk dat dit prima kan werken.
Gezien de tekorten die we nu al hebben verwacht ik eigenlijk dat ook thuisaccu's onderdeel gaan worden van een vergelijkbaar systeem.
Dat denk ik ook.
Zo ver ik weet zijn er tot heden overigens geen auto's die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld je huishouden van stroom te voorzien.
Het was een standaard feature van ChaDeMo volgens mij. Een Leaf of Leaf 2 met een 'FE-15' van Fermata kan dit.

Verder zijn er al best veel moderne auto's die V2X supporten, denk aan de nieuwe generatie Kia/Hyundai en de VW groep is er ook op voorbereid. Helaas vaak wel met kanttekeningen, tot een X vermogen of tot een X aantal kw's per dag (om accugaranties te garanderen, die ook maar tot een X aantal kilometers gelden).
Het echte probleem is volgens mij de benodigde laadpaal, die zijn nog niet verkrijgbaar, laat staan voor een normale prijs.
Marve79 @Richh20 juni 2023 08:48
Of je je auto nou aan een laadkabel hangt of de batterij wisselt, je hebt uiteindelijk evenveel elektriciteit nodig. Het maakt voor het net eigenlijk niks uit, swaps of gewoon veel trage straatladers.
Niet helemaal waar, die swapstations kunnen de accu's bijv 's nachts opladen wanneer energie goedkoop is. Of tijdens een zonnige dag bij een overschot. Wat mensen nu doen is, ze komen terug van hun werk om 18u en prikken massaal de BEV aan de lader. Zo krijg je piekspanningen. Swapstations kunnen veel beter plannen wanneer ze die accu's wel of niet laden.
Richh
@Marve7920 juni 2023 09:13
De gemiddelde auto staat meer dan 90% van de tijd stil. De oplossing is dus meer laadpalen, ook bij de werkgever. En die kunnen prima dynamisch werken, en pas laden wanneer de energie beschikbaar is.

Voor een swap accu heb je ook nog eens 2x zoveel accu's nodig uiteindelijk. Dat maakt het helemaal dom: dan kan je net zo goed (een deel van) de 'extra' accu's direct inzetten als buffer om het net te stabiliseren.
Marve79 @Richh20 juni 2023 09:40
Probleem is dat ze 90% van de tijd allemaal op dezelfde tijd stil staan. En ze komen van het werk en gaan allemaal laden op dezelfde tijd.

We hebben gewoon betere accu's nodig en sneller laden. Dat het net als tanken wordt. Tot die tijd wordt elektrisch rijden niks en blijft het beperkt tot een paar geeks die het leuk vinden early adopter te zijn en met de nadelen kunnen leven.
Richh
@Marve7920 juni 2023 09:44
Probleem is dat ze 90% van de tijd allemaal op dezelfde tijd stil staan. En ze komen van het werk en gaan allemaal laden op dezelfde tijd.
Wat is daar dan precies het probleem van? Daarmee kan je toch 90% van de tijd het net stabiliseren? Het is ook niet zo dat de snelwegen alleen maar gebruikt worden tussen 8-9 en 5-6.
We hebben gewoon betere accu's nodig en sneller laden. Dat het net als tanken wordt.
Want? Tijden veranderen nou eenmaal.
Er zullen slechts enkele conservatieven zijn die dit per se nodig hebben. Net als dat we ook nu nog mensen hebben die met paard en wagen willen, dat kan ook nog gewoon :)
this @Marve7921 juni 2023 16:01
Het elektrisch rijden is anders wel heel leuk hoor. Ik hoef niet meer om te rijden naar een tankstation. De auto laadt wanneer ik toch niet in de auto hoef te zijn ('s nachts, of overdag als ik aan het werk ben).
Geef mij maar elektrisch rijden. Die zeldzame keren dat ik onderweg bijlaad neem ik er met alle plezier bij.

Trouwens waarom moet elektrisch rijden evenwaardig of beter zijn dan fossiel? Is 'beter voor het milieu' dan niet genoeg?
croc @Marve7919 juni 2023 16:37
Verschuif je dan niet het probleem naar de verhuurder van de batterijen? Dus ik huur een batterij, trek me niets aan van het management waardoor die sneller degradeert en dat zou een voordeel zijn?

Zowiezo kom ik maar een paar x per jaar bij een snellader, 90% van de tijd laad ik gewoon thuis (ja, niet iedereen heeft die luxe, begrijp ik; geen zonnepanelen trouwens), dus 1 à 2x per week omrijden naar een swap station en daar 15min wachten zie ik persoonlijk niet als voordeel.

Mss komt er wel een markt voor een verzekering van de batterij, of extra garantie. Weg belemmering.
Marve79 @croc20 juni 2023 08:52
Juist niet want de verhuurder laadt ze (traag) op. Plus als je bijv elke week een andere batterij hebt. Die rouleren dan dusdanig veel dat wanneer één persoon slecht accumanagement doet dit niet zo'n heel grote impact heeft.

Ik vind gewoon dat de consument zich niet druk zou hoeven maken om accumanagement. Dat is nu wel zo en dat schrikt mensen af (slecht geinformeerd of niet). Een benzineauto vul je ook zonder bij na te denken tot de max en je rijdt tot hij bijna leeg is. Maar bij accu's moet je ineens allemaal gaan denken en gaan plannen. Mensen hebben daar geen zin in. Althans, ik toch niet :P

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 22 juli 2024 21:50]

croc @Marve7920 juni 2023 11:07
Rij nu bijna 4 jaar EV en nog geen moment druk gemaakt om accumanagement. Ik hoor het ook niet van andere EV rijders dat ze zich daar druk in maken. Mss eerder iets dat leeft bij niet-EV rijders?

Het aanpassen van "leegrijden en dan pas gaan tanken" naar "gewoon af en toe laden wanneer het kan" gaat heel snel en vanzelf.
Power2All @Blokker_199919 juni 2023 14:00
Zo'n reactie had ik wel verwacht, wordt weer eens niet verder gekeken dan je eigen muren zo te lezen.

Er wordt al vollop gebruik gemaakt van verwisselen accu's, er komen daar al meer en meer stations voor.
Hierdoor kun je bij een garage of tank station makkelijk accu's 24/7 opladen, en als jouw accu leeg is, verwissel je die om voor een volle, waardoor ook de accu's die aan onderhoud toe zijn, makkelijk te fixen zijn. Kijk even meer naar de voordelen dan nadelen.

En waterstof kun je al een tijdje in poeder vorm omzetten, waardoor vervoeren ervan prima is.
Bussen gebruiken al waterstof, dus je lult maar wat uit je nek nu.
Electrisch rijden is ook al een eeuwen oud concept, dus ook daar lul je maar wat.
ikverhaar @Power2All19 juni 2023 14:38
En waterstof kun je al een tijdje in poeder vorm omzetten, waardoor vervoeren ervan prima is.
Ik heb het even opgezocht en kwam dit tegen: https://plantone-rotterdam.nl/waterstof-in-poedervorm/
Waterstof kan je inderdaad opslaan in poedervorm. Probleem is dat NaBH4 een molmassa heeft van 37,8 g/mol, waarvan slechts 4g/mol waterstof is. Dan zou je dus bijna tien keer zoveel massa vervoeren om te voorkomen dat er een beetje verdampt. Niet bepaald efficiënt....
Ravhin @ikverhaar19 juni 2023 14:59
Waterstofgas comprimeren kost heel veel energie. Als je waterstofgas niet comprimeert kan het al snel uit om een massa-efficientie van 10,6% te accepteren. Nu is NaBH4 een sterke reductor dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan het gebruik.
ikverhaar @Ravhin19 juni 2023 15:09
waterstofgas produceren kost veel energie. Waterstofgas comprimeren kost veel energie. Je raakt waterstofgas kwijt doordat het door iedere behuizing lekt, of je moet een 10x zo zwaar poeder gebruiken wat ook weer energie kost om om te zetten en om te vervoeren. Vervolgens raak je nog een percentage van je energie kwijt zodra je het verbrand.

Allemaal inefficiënties t.o.v. accu's.
Ravhin @ikverhaar19 juni 2023 15:29
Begrijp mij niet verkeerd; ik ben _zwaar tegen_ het introduceren van waterstofgas als drager. Ik probeer alleen wel te laten zien dat het niet alleen kommer en kwel is. Ook batterijen hebben hun nadelen: winning grondstoffen, zuivering, recyclen.
Power2All @ikverhaar19 juni 2023 14:40
https://www.jachtbouwactu...owder-form-shows-promise/
ikverhaar @Power2All19 juni 2023 14:47
Ik snap niet welk punt je probeert te maken. Dat artikel gaat net zo goed over de technologie van H2fuel, wat dus net zo goed NaBH4 gebruikt.
To achieve the 6,000nm range, Henderiks found that the superyacht must be lengthened by 2 meters.... Much heat is released when the components are converted to hydrogen and can be re-used to keep the fresh water boilers warm.
Wat is nou het praktisch nut van waterstof in poedervorm dat 10x zoveel weegt t.o.v. een batterij?
Richh
@Power2All19 juni 2023 15:05
Heb je de beargumentatie gelezen van de post waar je op reageert (namelijk: gewicht)? Dit ontkracht jouw bron namelijk niet.
PageFault @Power2All19 juni 2023 15:14
Bij welke auto's kun je makkelijk de accu verwisselen?
Tassadar32 @PageFault19 juni 2023 16:12
NIO, die hebben op meerdere plaatsen in NL accuwisselstations. OA bij v/d Valk Apeldoorn.
Tripledad65 @Tassadar3219 juni 2023 18:52
Er zijn er 2 in NL, en ca. 20 in heel Europa. Schiet nog niet echt op. Het is een interessant concept, maar ik denk te laat. Het laden van EV's gaat steeds sneller, en het voordeel van de tijdwinst door dit systeem neemt daarmee alleen maar af.
Koekhapperrr @Tripledad6519 juni 2023 19:14
Daarbij komt nog een veelgemaakte denkfout bij niet-EV-rijders: de laadsnelheid maakt meestal niet uit.

Bij tanken sta je te wachten, bij >99% van het laden doe je dit niet: de auto staat simpelweg geparkeerd.

In het dagelijks leven ben je met een EV minder (actieve) tijd kwijt aan laden dan aan tanken met een ICE.
Harry21 @Koekhapperrr19 juni 2023 20:23
U praat over 3 minuten tanken als wachten? Waar wacht je dan niet op bij laden?
Koekhapperrr @Harry2119 juni 2023 22:28
Alles bij elkaar duurt tanken zeker meer dan 3 minuten. Het is ook nog eens een extra stop die, wanneer je niet bij een duur snelwegtankstation wilt tanken, vaak een klein stukje omrijden is.

Laden hoef je niet op te wachten omdat het gebeurt tijdens het parkeren. Op een plek waar je de auto toch zou achterlaten: de parkeerplaats. Je wacht ook niet op je telefoon die s nachts wordt opgeladen.
david-v
@Harry2119 juni 2023 23:00
3 minuten? Nee, gemiddeld duurt een tank beurt aan de snelweg 10 minuten.
Tassadar32 @Harry2119 juni 2023 21:44
Nog minder want je hoeft niet bij de auto te blijven en een hendel in te drukken. Inpluggen, toiletbezoek, broodje eten, stekker eruit en door.
Harry21 @Tassadar3222 juni 2023 19:21
Ik ben liever 20 min eerder thuis, op eigen toilet, met een biertje in mijn achtertuin, dan rondhangen op een laadplek langs de rijksweg, maar goed ieder zijn ding,natuurlijk.
En voor 10.000 euro prijsverschil tussen benzine of elec variant van mijn auto, kan ik heel wat achtertuin biertjes kopen. Mijn werkgever vergoed alleen tankpas of laadpas.

[Reactie gewijzigd door Harry21 op 22 juli 2024 21:50]

Tassadar32 @Harry2123 juni 2023 07:36
Dit is alleen met zeer lange ritten waar de accu niet voldoende capaciteit heeft om de rit in een keer te doen. Je rijdt normaal met een (bijna) volle accu thuis weg dus snelladen is echt alleen voor trips naar zuid-Frankrijk oid. Na 3-4 uur rijden moet je sowieso even pauzeren dus het snelladen is echt helemaal geen probleem tenzij je oververmoeid achter het stuur wil zitten.
sdk1985 @Koekhapperrr20 juni 2023 15:53
Daarbij komt nog een veelgemaakte denkfout bij niet-EV-rijders: de laadsnelheid maakt meestal niet uit.

Bij tanken sta je te wachten, bij >99% van het laden doe je dit niet: de auto staat simpelweg geparkeerd.

In het dagelijks leven ben je met een EV minder (actieve) tijd kwijt aan laden dan aan tanken met een ICE.
Dat is natuurlijk een beetje onzin. Dagelijks de stekker aansluiten gaat je eind van de maand een veelvoud van de tijd kosten die het kost om incidenteel te tanken.
Koekhapperrr @sdk198521 juni 2023 10:06
Dit doe je dan ook niet dagelijks ;). Bij 30.000km per jaar moet je auto ~2x per week aan de lader.
PageFault @Tassadar3219 juni 2023 21:28
En hoeveel procent van de EVs is van dat type?
david-v
@Power2All19 juni 2023 22:56
Ik kom per jaar misschien 3 tot 5 keer bij een snellader. De rest of lokaal bij een 11kw lader of thuis. Ik zou ook niet weten waarom je je accu zou moeten verwisselen. Ben je bang om 10 tot 15 minuten stil te staan bij een snellader (als dat al nodig is)? Zolang accus zo veel ruimte innemen en een paar honderd kilo wegen zie ik verwisselbare accus niet gebeuren op grote schaal. Alleen wat pilots hier en daar.
bitflusher @david-v20 juni 2023 08:34
Daar sluit ik me bij aan. We hebben sinds april onze elektrische auto en rijden er vrij veel mee nu ongeveer 8000 km. Ik heb een keer een publieke laadpaal geprobeerd om te kijken of het pasje op was en een keer bij een weekendje weg geparkeerd op het vakantiepark. Hoewel ik nog op mijn lijstje heb staan om snelladen uit te proberen ben ik daar nog niet aan toe gekomen.

Als ik zou moeten kiezen tussen een eigen accu die niet verwisselbaar is of een huuraccu die wel verwisselbaar is zou ik 100% kiezen voor een eigen accu.
Richh
@Power2All19 juni 2023 14:34
Zo'n reactie had ik wel verwacht, wordt weer eens niet verder gekeken dan je eigen muren zo te lezen.
Nouja, ik denk eigenlijk vooral dat dat voor jezelf geldt.
Er wordt al vollop gebruik gemaakt van verwisselen accu's, er komen daar al meer en meer stations voor.
Hierdoor kun je bij een garage of tank station makkelijk accu's 24/7 opladen, en als jouw accu leeg is, verwissel je die om voor een volle, waardoor ook de accu's die aan onderhoud toe zijn, makkelijk te fixen zijn.
Onderhoud? Welk onderhoud heeft een EV accupakket dan precies? Het fijne is juist precies dat de huidige generatie accupacks het bijzonder goed weet vol te houden op de lange termijn. Er rijden immers 10-jaar-oude-ex-taxi-Tesla's rond met enkele honderdduizenden kilometers op de teller op het originele accupack. Destijds was Tesla nog een startup, mind you, ondertussen staat de ontwikkeling niet stil...

NIO's batteryswap station (er zijn er 4 in Nederland, 'meer en meer' is wat overdreven) heeft uiteindelijk ook gewoon een kwartier nodig. Een 800v accusysteem (EV6/Ioniq5|6) weet ook een paar honderd kilometer bij te laden in dezelfde periode, dus qua laadsnelheid is de winst gewoon minimaal.
En dan komt het met talloze nadelen, tot aan merkafhankelijkheid, constructiebeperkingen, abonnementskosten.

Ik vermoed dat je zelf geen EV rijdt en ik vermoed dat >95% van de EV-rijders (die ervaring hebben met laden) de optie tot batteryswap geen waardevolle USP zouden vinden als ze een nieuwe EV zouden willen kopen. Swap klinkt leuk op papier, maar laadtechnieken hebben het nut ervan ingehaald.
En waterstof kun je al een tijdje in poeder vorm omzetten, waardoor vervoeren ervan prima is.
Wat nog wel om proefopstellingen gaan. Ondertussen rijden er in de praktijk al miljoenen mensen elektrisch :)
Een belangrijke deel-reden: efficiëncy. En als het om poeder gaat: gewicht.
Bussen gebruiken al waterstof
Het kan prima, maar alleen met bakken subsidie :) om de slechte efficiency te kunnen verslaan.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 21:50]

g3rb @Blokker_199919 juni 2023 13:44
Dat vind ik persoonlijk altijd lastig aan de waterstofdiscussies. Het wordt direct al naar het rijk der faalheden gewezen lijkt het wel. Ja het kost veel energie om te maken, wellicht kan dat met overtollige energie in de zomer. En ja, het opslaan geeft uitdagingen. Ik ben er van overtuigd dat er van elk die uitdagingen en problemen ook oplossingen zijn te vinden. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen en gaandeweg de inefficiente en dure kosten kunnen wegwerken. De motor zoals we die nu kennen was in den beginnen ook verre van zo efficient als dat hij nu is, dat heeft generaties geduurd.
Power2All @g3rb19 juni 2023 13:55
Opslaan is niet echt meer een uitdaging, vooral omdat je het in poedervorm kan opslaan.
Dat het nog niet wordt toegepast, snap ik, maar daarom moet er veel meer onderzoek gedaan worden voor versimpelen opslag en toepassing van waterstof, daar waar electrisch rijden door Tesla een grote boost in onderzoek had gekregen, de accu's zijn daardoor zeer efficient.
Richh
@Power2All19 juni 2023 14:42
Opslaan is niet echt meer een uitdaging, vooral omdat je het in poedervorm kan opslaan.
Dat iets mogelijk is, maakt het nog niet 'geen uitdaging'. Als je 4kWh in de productie van het poeder moet stoppen waar er uiteindelijk maar 1kWh uit komt (ik noem maar wat, ik weet niet wat de precieze efficiency is, vermoedelijk is het nog veel lager) - dan heb je bizarre overschotten nodig wil je dat het uitkan.

Ondertussen heb je al accu's waarbij iedere gereden kilometer goedkoper zal zijn...
daarom moet er veel meer onderzoek gedaan worden voor versimpelen opslag en toepassing van waterstof
Hier doet onder andere Shell al ruim 40 jaar 'onderzoek' naar. Ondertussen biedt zelfs Toyota meer EV's aan dan waterstofwagens :P gelukkig maar, want op 1 dag kan je nog 100 auto's tanken op een station door het drukverschil
Kijktip is misschien wel de docu 'who killed the electric car' ;)

Waterstof zal ongetwijfeld nog een rol gaan spelen in de energietransitie, begrijp me goed. We hebben inderdaad een uitdaging tussen seizoenen waarbij waterstof kan helpen.
Maar voor personenvervoer? Ik zie oprecht geen enkel voordeel voor waterstof, ook niet theorietisch, ten opzichte van wat we nu al in de praktijk met batterijen kunnen.
bassekeNL @Power2All19 juni 2023 15:22
Of opslaan en consumeren als mierenzuur.

Dat wordt zelfs al commercieel ingezet: https://powerrental.nl/huren/stroom/
steven460 @bassekeNL19 juni 2023 15:56
5 euro per kWh variabele kosten voor zo'n mierenzuur generator.
Prachtig dat het kan, jammer dat niemand het betalen wil. (1kwh stroom kost voor een huishouden 25 a 35cent)

Ik denk dat Nederland baat heeft door in te zetten op uitbreiding in de distributie op laag en middenspanning. Zorg dat de generatoren (pv ,wind, etc) en verbruikers goed elkaar kunnen vinden. Auto op kantoor , zonnepanelen thuis. Niet iedereen is gepensioneerd of heeft een thuiswerk baan.
litebyte @Power2All19 juni 2023 14:37
Gezien de mate en snelheid van batterij ontwikkelingen en vooral ook de investeringen van beleidsbepalende multinationals en lobbygroepen zal er voor personenauto ontwikkeling vrijwel zeker worden doorgezet op direct oplaadbare batterijtechnology.

Voor scheepsvaart en luchtvaartechnologie is mogelijk ontwikkelingen voor het gebruik van waterstof groter
chime @Power2All19 juni 2023 14:34
In poedervorm?
Heb je daar een bron van?

Want dat is het eerste wat ik daarvan hoor.
Power2All @chime19 juni 2023 14:39
https://www.jachtbouwactu...owder-form-shows-promise/
Ik geloof dat Tweakers hier ook ooit iets aan gewijd had, maar is al verouderde informatie.
Richh
@Power2All19 juni 2023 16:07
Kan je aangeven welk onderdeel van review: De belofte van waterstofpoeder - Wat komt ervan terecht? verouderd is? Volgens mij is dit namelijk niet het geval.
MetalfanBlackness @chime19 juni 2023 14:42
Tweakers is altijd een leuke bron op tweakers: review: De belofte van waterstofpoeder - Wat komt ervan terecht?
JRvP @chime19 juni 2023 14:54
https://www.youtube.com/watch?v=CmaV0LBlCUo alstublieft
WouterDeHeij @g3rb19 juni 2023 15:11
In de zomer kan je ook methanol, methaan of mierenzuur maken van overtollig PV of wind.
Tripledad65 @g3rb19 juni 2023 15:20
Waterstof kan een bron zijn voor internationaal transport. Voor personenauto's is het al lang een gepassioneerd station. Daar is de overgrote meerderheid die zich met duurzaam autorijden bezig houdt wel van overtuigd. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die een achterhoede gevecht voeren, maat het is trekken aan een dood paard.
Natuurlijk kunnen problemen gedeeltelijk verminderd worden, maar het oplossen van het *tijdelijke* probleem van electra infrastructuur is sneller en eenvoudiger. Daarvoor hebben we namelijk de kennis al in huis. Voor waterstof zijn er nog veel vragen, en staan veel ontwikkelingen in de kinderschoenen.
itdinges @g3rb19 juni 2023 20:40
Engineering explained,
Heeft een aantal video's waarin hij de wiskunde achter een aantal zaken uitlegd. Zoals Ev'S waterstof maar ook 1leentje over het de toyota ice die omgebouwd is om op waterstof te rijden.
https://youtu.be/vJjKwSF9gT8

Deze gaat bijvoorbeeld over de bmw waterstof auto.
https://youtu.be/AouW9_jyZck
Zeer leerzaam inclusief artikel verwijzingen.
Frame164 @Blokker_199919 juni 2023 14:47
Dat waterstof niet superefficient is hoeft geen probleem te zijn, maar dat is afhankelijk van hoe je er mee om gaat. Als je waterstof maakt met overtollige energie dan is het niet erg dat je geen 100% overhoudt. De overtollige energie niet gebruiken (door bijvoorbeeld omvorrmers uit te schakelen als er teveel wordt opgewerkt) is nog inefficienter.

Het probleem in de energiediscussies is dat het vaak resulteert in een of-of discussie. Terwijl je en-en moet kijken. En windenergie, en zonneenergie, en waterstof, en biomassa, en kernenergie waar mogelijk, en nog een stukje fossiele energie waar de andere geen optie zijn. Maar blijven praten over wat nu "de" beste is en ondertussen niets doen en fossiel blijven verbranden is niet handig.

Als we het beperken tot auto's: BEV's kunnen prima naar waterstofauto's bestaan. We hebben al decennialang benzine/diesel/LPG naast elkaar in gebruik, en daar heb je ook een andere infrastructuur voor nodig. Niemand heeft ooit gezegd dat we alleen maar benzine zouden moeten gebruiken (terwijl dat rationeel gezien helemaal niet onlogisch is als je naar de distributie kijkt).
karelvandongen @Frame16420 juni 2023 01:14
Het probleem is, dat we nu nog geen oneindige (groene) energie bron hebben. En dat het overschot de komende jaren niet genoeg is, om waterstof economische rendabel te maken. Daarom zijn vliegtuigen en zware vrachtwagen, een veel logische inzet van dure waterstof, als auto's die ook prima elektrisch kunnen.
SaraNostra @Blokker_199919 juni 2023 16:15
Maan met waterstof? Bron?
nst6ldr @SaraNostra19 juni 2023 17:24
Raketmotoren verbranden waterstof omdat het enorm brandbaar is in combinatie met zuurstof. Daarom is het in combinatie met een tank van 400-700 bar zo'n ontzettend slecht idee om het gewoon in personenvervoer te doen.

Waterstof is tevens dermate vluchtig dat het door massieve materialen heen beweegt, om het nog maar niet te hebben over koppelingen en kleppen. Dit is onder andere waarom raketten vlak voor hun lancering volgetankt worden.
morphje @Blokker_199919 juni 2023 15:22
Het is een oud concept. We zijn ermee naar de maan gevlogen, Waar denk jij dat er nog grote winsten te halen zijn?
Volgens mij is de RS-25 raket motor de opvolger van de F1 (de motor van de apollo raketten) en die is toch een stukje efficienter dan zijn voorganger. Onder andere een chamber pressure van 200 bar in plaats van 70 bar, wat zich direct laat vertalen naar een groter vermogen.

Dus ja, daar zijn nog steeds winsten te behalen. Het is slechts de fantasie van de technicus die de limieten van een energiedrager weet op de zoeken. Elon Musk heeft zich op dat vlak al meerdere keren bewezen in de meer recente geschiedenis.
HerrPino @Blokker_199920 juni 2023 10:15
De winst zal hem zitten in tijdswinst, snelheid en vermogen waarmee opgeladen moet kunnen worden, tijdstippen waarop de batterijen opgeladen worden en de ruimte die het opladen inneemt. Nu ben je een volledige parkeerplaats kwijt. Op zo'n ruimte zou je misschien wel vrij compact tientallen batterijen op kunnen laden. Deze punten zouden allemaal de kosten van laden kunnen verlagen. Het gaat komen, maar nu nog niet. Er zullen waarschijnlijk eerst EU maatregelen voor nodig zijn voordat fabrikanten met een gestandaardiseerd formaat gaan komen. Eerst zal het wel in de transport gaan komen waar tijd letterlijk geld kost.
CyberFly @Blokker_199920 juni 2023 11:04
De winst zit in minder autorijden. De helft van alle autoritten zijn korter dan 7,5 kilometer. Dat is een halfuurtje fietsen. Desnoods fiets je elektrisch.

De auto is een enorm probleem. Op dit moment staat de norm voor parkeerplaatsen op twee per woning. Als we voldoende woningen willen bouwen hebben een parkeerplaats zo groot als Gouda nodig! En dan hebben we nog geen seconde gesproken over laadpalen en accu's.
Richh
@Power2All19 juni 2023 15:01
Ik ben totaal niet tegen EV's, maar accu's zijn de grootste vervuiler van deze auto's, kijk naar China waar ze subsidie kregen voor het maken van EV's, maar lekker op een dump gepleurd werden, en aan het weg rotten zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8
Dit is fake news. De video die je hebt gedeeld betreft een sensatiezoeker.
Hoe dan ook: dit verhaal komt regelmatig omhoog in verschillende vormen.

China is op veel vlakken een heel ander land dan wij gewend zijn waardoor dit soort dingen ontstaan. China kent meerdere ghost towns waar de overheid (en particulieren!) miljarden hebben ingepompt, maar wat om wat voor reden dan ook nooit van de grond komt. Deze beelden zijn van een bijbehorende ride sharing toko die nooit heeft kunnen starten, maar ook nog niet écht failliet is, waardoor deze (inmiddels ook achterhaalde) EV's voorlopig nog eventjes op zo'n graveyard zullen blijven staan.
https://eu.usatoday.com/s...y-taken-china/7938854002/
https://web.archive.org/w...s-seen-discarded-hangzhou
Sando @Richh19 juni 2023 16:13
[...]

Dit is fake news.
https://eu.usatoday.com/s...y-taken-china/7938854002/
Volgens mij maak jij hier fake news.

Dat artikel bevestigd dat er vele EVs staan weg te rotten in een autokerkhof in China, wat de persoon waar je op reageert ook claimde. De fact check gaat over iets anders, namelijk dat dit in Frankrijk zou zijn. Dat is blijkbaar fake news, omdat het in Hangzhou, China zou zijn. Dat is geen ghost town, maar een stad met 13 miljoen inwoners.

In de beschrijving van de video waar je op reageert staat ook de bronvermelding, een video genaamd "no place to place 2", en daarin wordt weer netjes uitgelegd van wie de auto's zijn.

Er worden verschillende oorzaken genoemd in de beschrijving, waaronder het makkelijke kapot gaan van de auto's en het stoppen van de overheidssubsidie.
Richh
@Sando19 juni 2023 17:13
Het verhaal komt in verschillende vormen online, met in ieder geval als headline "EV's zijn slecht, kijk maar, hier staan er duizenden ongebruikt op een parkeerplaats!", wat ongetwijfeld ook de uiteindelijke strekking van @Power2All was hierboven.
Mijn artikel legt uit dat de reden hiervoor iets genuanceerder ligt, en er verschillende deel-oorzaken zijn. Er zijn overigens wel meer bronnen die over dit fenomeen hebben geschreven, mede omdat het dus in verschillende vormen online is geweest.
  • Het overheidssubsidiesysteem inclusief het faillisement zorgt er namelijk voor dat de auto's niet de tweedehandsmarkt op kunnen, ondanks dat (een deel van) de auto's hier best geschikt voor zou zijn, en er wellicht best mensen interesse in zouden hebben.
  • Met 'ghost town' doel ik ook niet op een gehele stad, maar meer op een wijk, als onderdeel van een stad. Er is immers een reden waarom dit gigantische plot nog wel middenin die 13-miljoen-inwoners stand ligt. Er zijn tientallen van dergelijke gebieden in China zelfs online te vinden. Moet wel zeggen dat ik er zelf nooit ben geweest.
Dat zijn naar mijn mening toch wel twee belangrijke kanttekeningen aan het verhaal, het is niet mijn intentie om het anders te draaien dan het is.
CaptainKansloos @Sando19 juni 2023 19:06
...met 0,0 bronvermelding of bewijs van ede gemaakte claims. Ja, die beelden zien er mistroostig uit, maar de context ontbreekt. Behalve dan de paar zinsneden die we dan maar voor waarheid aan moeten nemen.

Daarme wil ik niet zeggen dat dit verhaal persé onwaar is. Maar door het ontbreken van een duidelijk journalistiek achtergrond verhaal verdient het op zijn minst een zeer kritische blik.
n4m3l355 @Richh19 juni 2023 16:15
Ja... nee... Dus ride share bikes was een boom en gedeeltelijke bust. Op een gegeven moment hadden we zoveel fietsen op de stoep van misschien een dozijn verschillende vendors dat we gewoon er niet doorheen kwamen. De overheid begon toen te reguleren, met name waar fietsen mochten worden geparkeerd door deze partijen maar nog belangrijker de overheid heeft ook twee partijen aangewezen die dus bikeshare mag leveren. De rest is dus gewoon van de ene dag op de andere dag busted. Een deel was gewoon pump & bust voor geld aan te trekken, er zijn er ook genoeg die daar gigantisch rijk van zijn geworden en verdwenen met de Noorderzon. Maar bikeshare is nog steeds bestaand en nu het genormaliseert is, wel zo practisch. Zelf pas ik niet op zo'n fietsje maar je ziet ze dus nog steeds overal en ze worden veel gebruikt.

Deze rental EV's is eender zo'n verhaal. In China is gewoon heel veel dom geld en altijd gigantische competitie. Dus dat we zoiets zien verbaast me niets. Dat betekent nog niet dat het idee onzinnig is noch uitvoerbaar. Dit is een early stage of boom en gedeeltelijke bust.
MChellinga @Power2All19 juni 2023 14:36
Eens, de accu's zijn indd de grootste vervuilers. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje.. EV's en de ontwikkeling van diens accu's staan relatief gezien nog in de kinderschoenen. De eerste auto's met verbrandingsmotoren waren ook lang niet zo zuinig en mileuvriendelijk als dat ze nu zijn. Hoveel jaar is daar wel niet overen gegaan?

Je zal de EV techniek toch moeten doorontwikkelen en dat kan alleen door ze ook nu te kopen en te rijden.
jusch @MChellinga19 juni 2023 15:39
Een golf van 1988 rijd 1 op 14
Een nieuwe golf doet 1 op 18

Dat is niet heel schokkend.
Motoren zijn ongetwijfeld een stuk efficiënter geworden maar die nieuwe is wel 500 kg zwaarder.
Pietervs @jusch19 juni 2023 15:55
en dat is dan wel weer het grappige/sneue: motoren worden efficienter, maar die gewonnen efficientie wordt (deels) de nek omgedraaid omdat mensen steeds meer luxe in hun auto willen en overheden die extra eisen stellen aan auto's. Als je de motor van een nieuwe golf in een Golf uit 1988 zou leggen, zou het me niet verbazen als die "ineens" 1 op 24 zou halen... :+
DigitalExorcist @MChellinga19 juni 2023 15:42
Een accu kan prima een miljoen kilometer mee, kan daarna nog járen mee in bijv. installaties zoals bij de ArenA (waar ze Leaf batterijen inzetten als powerbank), en dáárna prima gerecycled worden.

Een liter brandstof gaat ongeveer 12 kilometer mee en eindigt daarna in de lucht..... als er iets *niet* vervuilend is, zijn het accu's.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 21:50]

gedonie @DigitalExorcist19 juni 2023 21:19
Dat zou alleen gelden als 100% van de stroom die in die accu gaat ook klimaatneutraal wordt opgewekt, Wat op dit moment absoluut niet zo is. Een groot deel van de energie die de elektrische auto in gaat komt direct uit kolen en gas centrales in Nederland.
DigitalExorcist @gedonie19 juni 2023 22:18
Raffineren van brandstof gaat ook niet klimaatneutraal, en elke liter die je NIET hoeft te produceren mag je dus aftrekken van die van de productie van stroom.

Bovendien kun je je EV uitstekend vullen op groene energie, die keuze is volledig aan jezelf, maar bij de productie van brandstof krijg je die keuze niet.

Simpel dus.
gedonie @DigitalExorcist20 juni 2023 15:30
Hoe is de keuze om te vullen met groene energie aan mij. Niet iedereen kan thuis een laadpaal installeren of zonnepaneel leggen. En van alle energie op het net is ongeveer 40% groen de rest is enorm vervuilend.

En ja benzine is ook niet schoon, maar net alsof doen dat elektrische auto's dat wel zijn is je kop in het zand steken.

[Reactie gewijzigd door gedonie op 22 juli 2024 21:50]

Odie
@MChellinga19 juni 2023 15:15
Accus zijn de grootste vervuilers? Want de winning en productie en verbranding van aardolie is zo lekker schoon?
SaraNostra @Odie19 juni 2023 16:18
De een hoeft de ander toch niet uit te sluiten?
Odie
@SaraNostra19 juni 2023 16:39
Nou ik vind het altijd grappig om te zien hoe mensen soms accu's ongefundeerd wegzetten als vervuilend en dus ongewenst. Men grijpt dan terug op winning van Cobalt in Congo terwijl batterijen steeds meer cobalt-vrij zijn (Tesla's LPF zijn daar een voorbeeld van). Maar nee natuurlijk is de fabricage van een accu nooit zonder milieu impact, maar men vergeet even de ENORME milieu impact die winning/raffinage en consumptie van olie met zich meebrengt.

En accu's zouden snel versleten zijn dan op een vuilnisbelt belanden. Ook dat is niet waar, ten eerste gaat mijn Tesla accu al meer dan 120.000 km mee (5 jaar) en zelfs als de accu er nu uit zou moeten dan is hij in diverse vormen prima te recyclen. Hij zou bijvoorbeeld goud waard zijn in mijn huis, wat boeit het mij dat hij geen 75 kWh maar (pak hem beet) nog slechts 65 kWh kan opslaan? En zo leeft ie rustig nog tien jaar door.

Daarbij zijn accu's ook gewoon goed te ontmantelen en voor een zeer aanzienlijk deel te recyclen in nieuwe producten. Olie niet, daar is weg = pech.
DigitalExorcist @Odie19 juni 2023 22:24
120.000 km voor een EV accu is nog niet zoveel, dat kan rustig 5x meer worden. Zeg 500.000 km (en binnenkort tot een miljoen). Een liter brandstof gaat 15 km mee. En dan zegt men dat accu’s milieubelastend zijn 😂
Xiranhi @Power2All19 juni 2023 13:58
Zolang de standaard voor "groen" rijden een 60 kWh SUV is waar gemiddeld 1.1 persoon in zit vraag ik me af hoe groen dat eigenlijk is.
En deze natuurlijk in de nacht opladen, want dan schijnt de zon het hardst..

Als de standaard voor woon werk verkeer nou een Nimbus One S zou zijn met priority lanes voor smal verkeer, dan ben ik helemaal voor de EV transitie.
DeMolT. @Xiranhi19 juni 2023 14:55
Beetje een vreemde opmerking, op dit moment zijn SUV benzine / diesel wagens de norm, de transitie naar EV doormiddel van EV SUV is niets mis mee wat mij betreft.
Je kunt niet verwachten dat iemand met een SUV nu ineens met een Nimbus One S gaat rijden, mensen zijn nou eenmaal veel eisend en gewend aan een bepaalde "standaard".

In een utopie zou je stelling kloppen, maar om mensen zoveel mogelijk van fossiele brandstoffen af te krijgen, is dit een prima transitie.
Xiranhi @DeMolT.19 juni 2023 15:52
Tenzij die SUV rijders moeten kiezen om aan te sluiten in de file of 20 minuten eerder thuis de zijn omdat je voorrang krijgt als je een smal vervoersmiddel hebt en je priority rijbanen mag gebruiken.
Geef mensen hun SUV in de vorm van deelauto, dan kun je nog steeds in weelde naar vrienden of familie met het gezin.

De enige manier om iets echt te veranderen is een zodanig voordeel creëren dat mensen zelf willen veranderen. Zie de zonnepanelenhype, voorheen was dit alleen iets voor mensen die groen wilden zijn, nu heeft heel Nederland ze omdat het wel een heel lucratieve investering is. Het effect is dat Nederland qua zonnepanelen dichtheid koploper is en niet omdat mensen zo begaan zijn met het milieu.

Stel zo'n Nimbus One S kost je minder dan je kilometervergoeding van je werk, is het dan nog steeds niet interessant genoeg?
Tassadar32 @Xiranhi19 juni 2023 16:19
Nope, want de meeste mensen zullen naast zo'n Nimbus nog steeds een dikke SUV op de oprit willen hebben. Dus de Nimbus kost altijd al meer dan alleen de SUV.
Xiranhi @Tassadar3219 juni 2023 16:58
Klopt, maar de mensen met een dikke SUV op de oprit hebben nagenoeg altijd een tweede auto.
En voor 10k (of 13k voor de 120 km/h variant) heb je best een leuk autootje met goede range voor erbij of voor woon-werk verkeer. Je kunt zelfs een kind meenemen achterin.
Wolfos @DeMolT.19 juni 2023 15:36
Toch blijft het een probleem dat de gemiddelde auto steeds groter word, terwijl we dat vaak niet nodig hebben. EV's lossen dat niet op.
Cid Highwind @Wolfos19 juni 2023 15:54
De gemiddelde koper wordt ouder en wil dus een hoge instap. En als er vervolgens ook nog twee elektrische fietsen achterop moeten vallen een hoop boodschappenwagentjes af. Covid wilde een mes in dat probleem zetten maar dat viel moreel gezien toch niet helemaal te verantwoorden, we zullen dus nog even geduld moeten hebben denk ik.

Als je ziet dat auto's tegenwoordig per segment ook nog eens schraler en schraler worden, onder het mom van kostenbesparing, snap ik ook wel waarom men dan dus maar groter gaat rijden. Het hoeft niet per sé de ruimte te zijn, maar de luxe van een hoger segment is ook een factor. Zeker als men het nog altijd kan betalen.
Richh
@Xiranhi19 juni 2023 14:53
Yep, de SUV-hype komt op precies het verkeerde moment.

Desalniettemin heb je voor verandering (helaas!) een product nodig wat op specificaties van het ouderwetse alternatief, niet inlevert. Dat is naar mijn idee de reden dat alle autofabrikanten zo pushen op gigantische actieradius en zeer hoge snellaadsnelheden, want dan kom je zo dicht mogelijk bij de ICE qua ervaring.

Pas wanneer we door die fase heen zijn, zullen mensen doorhebben dat je haast nooit bij de snellader staat als je maar thuis kan laden, omdat een auto toch 90% van de tijd stil staat.

Auto's zoals de Twizy zijn hun tijd ver vooruit, maar worden door velen nog niet begrepen imho :)
Cid Highwind @Richh19 juni 2023 15:51
De eerste SUV hype was succesvol afgeslagen door rasant stijgende kosten icm een wereldwijde crisis in 2008. Ergo, als het maar duur genoeg is gaat men vanzelf wel weer efficiëntere auto's rijden.

Een auto, of beter gezegd vervoersmiddel, als de Twizy, is maar een deeloplossing. Zolang men een familie te vervoeren heeft is een dergelijk apparaat iets wat men náást de SUV zet, niet op de plek van. Het zal wellicht qua verbruik dan enigszins schelen, maar qua plaatsgebruik en het gebruik van grondstoffen ben je dan dus nog verder van huis.
Tassadar32 @Cid Highwind19 juni 2023 16:16
Dus blijven we hangen bij de sedan, hatchback of stationwagon. Prima oplossingen die alleen op makkelijke instap het niet winnen van de SUV maar verder prima bruikbaar zijn. Ik heb 4,5 jaar SUV gereden (en die ook echt tot de max gebruikt, modder in en helemaal volgeladen) maar nu toch weer terug naar een sedan omdat dat in 99% van de gevallen prima voldoet.
RonJ @Richh19 juni 2023 18:07
"Haast nooit" is iets héél anders dan helemaal nooit. Hoewel ik 98% van de tijd/dagen meer dan voldoende heb aan de thuislader is het toch wel bijzonder fijn als ik op die paar dagen per jaar met veel klantafspraken (en tegenwoordig vrijwel altijd bezette laadpalen die ook vaak niet meer kunnen worden uitgebreid) én tijdens de vakantieritten zo snel mogelijk kan snelladen. De laadsnelheid blijft dus toch wel een hele belangrijke aankoopfactor voor mij, ook al heb ik het lang niet elke dag nodig.

Het helpt ook enorm om de capaciteit van (bestaande) snellaadstations te verhogen, hoe korter je er staat, hoe meer auto's er per dag geladen kunnen worden, hoe minder er bij moeten en des te minder de drukste dagen in het jaar een probleem voor de adoptie gaan vormen. Of mensen gaan wel EV rijden maar dan juist meer vliegen naar verdere bestemmingen. Zo zie ik steeds meer mensen vliegen naar de wintersport.

Tot slot, definieer SUV. Is dat een model als de model Y die ~8% meer verbruikt dan een model 3 of is dat een hummer EV of een andere amerikaanse zeecontainer in maatje chevy suburban? Ik moet bekennen dat ik ook een model-Y (of Volvo XC40) als opvolger van de huidige model 3 overweeg, simpelweg omdat die veel praktischer is. In een sedan a la m3/polestar 2 kan je gewoon geen zak vervoeren, wat momenteel bijzonder onpraktisch is tijdens het klussen, als ik apparatuur naar een klant moet vervoerenn of wanneer zoals vrienden van mij je de voltallige entourage voor kleine kinderen moet meeslepen naar je sociale leveen. Het duurt vrees ik nog wel even voordat er bijv. EV stationwagens op de markt komen, de (wereld)markt wil nou eenmaal een SUV-model, daar zit de massa en het geld, stations e.d. zijn op de wereldmarkt echt bijzaak, dat was al zo ver voordat EV's een ding werden.

Een twizy is misschien leuk voor jonge singles of de doelgroep van een ligfiets, maar dat zal simpelweg nooit aanslaan bij de massa, die willen gewoon een praktisch vervoermiddel, geen overdekte brommer.
Mathijs Kok @Xiranhi19 juni 2023 14:15
En deze natuurlijk in de nacht opladen, want dan schijnt de zon het hardst.
Je denkt teveel aan zon. In 2030 komt 75% van alle stroom in de landen om de noordzee van windparken. En die draaien 'snachts gewoon door. Een overschot aan stroom in de nacht zal dan stelselmatig zijn. Rond de 115% op jaarbasis, groeiend tot 150% in 2035.
Xiranhi @Mathijs Kok19 juni 2023 14:26
Maar mensen hebben die SUVs nu op de oprit staan, 2030 duurt nog lang. Wellicht zijn maatregelen maar tijdelijk nodig, maar je moet niet wachten op 2030 als je nu iets kan verbeteren met de middelen die je nu hebt.
Houston3 @Xiranhi19 juni 2023 16:30
Helpt het als ik mijn suv overdag aan het opladen ben als de zon wel schijnt?
PdeBie @Xiranhi19 juni 2023 14:41
Inderdaad. Wel “goedkoop” willen rijden, maar dan wel in een gigantische auto met de aërodynamica van een baksteen.
Clevergyno @Power2All19 juni 2023 13:46
Grappig dat je het hebt over energietekort en dan waterstof als oplossing aankaart. 8)7
Power2All @Clevergyno19 juni 2023 13:53
Egypte/Saudie Arabie hebben anders zat zonlicht om waterstof 24/7 bijna te genereren.
Dus hoezo zie jij daar een probleem in ?
Vooral als waterstof in poedervorm omgezet kan worden... 8)7

https://www.jachtbouwactu...powder-form-shows-promise

[Reactie gewijzigd door Power2All op 22 juli 2024 21:50]

DigitalExorcist @Power2All19 juni 2023 22:28
Waterstof is zo onmogelijk inefficiënt …. Dat moet je niet eens willen overwegen.
icecreamfarmer @Power2All19 juni 2023 14:39
Hoe dan ik poedervorm.Dat kan helemaal niet. Vloeistof is al lastig.
Power2All @icecreamfarmer19 juni 2023 14:41
Dat kan het wel, heb de link nog even erbij gezet voor je.
Richh
@Power2All19 juni 2023 14:48
Heb je ook gelezen wat er daarvoor precies allemaal gebeurd?

Het gaat hier dus om een boot, omdat er gigantische hoeveelheden water nodig zijn. Verder houd je na de chemische reactie (waarvoor je dus kilo's brandstof nodig hebt) gigantische hoeveelheden afvalstof over, die dan wel niet in de lucht worden gepompt, maar toch ergens heen moet.

We hebben het hier allemaal over lab-opstellingen die nog lange na niet gebruiksklaar zijn, en sowieso ongeschikt voor de automotive sector. Dat los je niet op met 'innovatie', dat zijn harde scheikundige/natuurkundige gegevens.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 21:50]

Piepser02 @Power2All19 juni 2023 15:10
Ik heb nog even wat verder onderzoek gedaan naar dit 'waterstof in poedervorm' en ben dit artikel tegen gekomen:
https://newatlas.com/ener...p-safe-powdered-hydrogen/
Hierin wordt gezegd:
But we believe it uses maybe one third, or even one quarter of the energy it takes to compress hydrogen gas.
Met het opwekken van waterstof in gasvorm is momenteel een rendement van 60% - 70% zonder opslag. Dit is voordat het als gas onder druk wordt opgeslagen. Dit opslagproces zou 10% efficiëntie kosten (bron: https://www.fluxpower.com...t-compare-to-lithium-ion#) waardoor je met een efficiëntie van 50% - 60% te maken zou hebben voor het opslaan in gasvorm en tussen de 56,7% - 66,7% als je het in poedervorm opslaat. Dit allemaal tegenover de welbekende 95% - 99% efficiëntie van elektriciteit wanneer het direct in een accu wordt opgeslagen.

Het kost momenteel simpelweg te veel energie, al ben ik het met je eens dat het niet direct afgeschreven moet worden als energiebron.
Denktank @Power2All19 juni 2023 14:50
Zo een battery swap lijkt me lastig met een gewicht van 500 à 600 kg in de vorm van een platte bodemplaat. We spreken hier niet over een telefoonbatterij...
En waarom zou ik mijn perfect gezonde batterij willen ruilen voor een mogelijks versleten exemplaar?
Odie
@Power2All19 juni 2023 15:10
Je hoeft alleen te betalen voor teruglevering als de stroomprijs negatief is, en dat gaat dus alleen op voor de mensen zoals ik met een dynamisch contract voor een heel beperkt deel van de dag en dan alleen voor een paar dagen per jaar als de prijs negatief is. Ja dat kan voorkomen, maar dat is echt heel weinig.

Ik los dat op door op die momenten of de PV uit te zetten of door m’n auto of grootverbruikers aan te zetten of te accepteren dat ik een euro terugleverkosten met betalen.
Falcone @Power2All19 juni 2023 15:21
Het kopen van een nieuwe auto is de grootste vervuiling, maar er ligt ergens een omslagpunt m.b.t. uitstoot van een auto en het productieproces. En dit geldt ook voor een accu t.o.v. fossiele brandstoffen. Het promoten van technieken zorgt er juist voor dat er gekeken worden naar nieuwe technieken waardoor betere accu's geproduceerd kunnen worden.

Uiteindelijk wil je opgewekte energie in je huis niet transporteren over publieke infrastructuur maar opslaan in je huis voor on-demand gebruik en daar komt een accu nog het dichts bij in de buurt.
croc @Power2All19 juni 2023 15:34
Leuk al die oplaad palen, maar ik zie meer toekomst in accu switching en ...
Los van alle praktische problemen heb je voor accu switching nog meer accu's nodig.
Myaimistrue @Power2All19 juni 2023 15:50
We moeten binnenkort zelfs gaan betalen om stroom af te leveren van zonnepanelen.
Uitstekend. Dat is dan weer een incentive om vooral te laden als er zon is. Doe ik nu al en werkt prima met de gepaste laadpaal.

Dit zijn overgangsproblemen die zich met een intelligente prijszetting vanzelf oplossen.
Scriptkid @Power2All19 juni 2023 16:18
Daarom moeten ze DC output op omvormers verplichten en een DC poort op je auto verplichten ,

Dan kan je auto pas echt een batterij zijn voor het huis en het GRID.

Jouw bestaande omvormer kan dan de batterij rechtstreeks gebruiken voor opladen of grid laden / ontladen zonder dat je 3 keer moet omvormen.
croc @Scriptkid19 juni 2023 16:39
Yes, please!
Praetextatus @Power2All19 juni 2023 14:34
En wij geven doodleuk voorrang aan bedrijven zoals facebook voor hun datacenters. Echt niet te geloven
GurbieV @Praetextatus19 juni 2023 14:41
Hoe bedoel je? Het is al een tijd bekend dat het datacenter van Facebook bij Zeewolde niet doorgaat.
Power2All @GurbieV19 juni 2023 14:44
Die van MS gaat anders gewoon door.
RonJ @Power2All19 juni 2023 18:34
En wie draaien met hun spulleboel bij MS? Het halve NL'se bedrijfsleven, die hun servertjes anders in de kelder van het kantoorpand of in kleine datacentertjes zetten. Dat is vele malen minder efficient dan het allemaal bij MS te draaien, zowel qua stroomverbruk als de benodigde hardware.
Praetextatus @GurbieV19 juni 2023 14:55
Ik herinner mij een artikel van een paar jaar geleden over een andere data center van facebook die voorraang had gekregen bij stroom aansluitingen. Alleen kregen verzorgingstehuizen geen stroom aansluitingen omdat er 'niet voldoende' capaciteit was.

Tot zover ik weer krijgt kritieke infrastructuur voorrang op stroom, zoals ziekenhuizen. Maar blijkbaar valt in Nederland ook Facebook daaronder. Ik zal t artikel proberen het artikel op te zoeken

nieuws: Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet

[Reactie gewijzigd door Praetextatus op 22 juli 2024 21:50]

karelvandongen @Power2All20 juni 2023 00:35
"Sorry, but the video is totally wrong. It has nothing to do with pushing sales figures (what is 10,000 cars in China anyway?)

Here is what happens: China upgraded the emission standard from "National 5" to "National 6". "National 6" got implemented July 2019 - and after that you could not register any "National 5" standard car in China.

...so they registered them. That's why they have plates. They then got probably sold - the video bits are from 2019. There is nothing new here.

https://www.dongchedi.com/article/7101630541304218144 "
De maker van de video geeft zo te zien dus een erg vertekend beeld...
koenie @Power2All20 juni 2023 16:52
Even afgezien van alle zaken die hier al gezegd worden over waterstof is er nog een ander probleem waar niet of nauwelijks over wordt bericht. En dat is dat waterstof misschien wel erger is dan de kwaal.
Daarmee doel ik op het feit dat: waterstof indirect verantwoordelijk is voor global warming met een GWP van 11.6: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00857-8

Abstract:
With increasing global interest in molecular hydrogen to replace fossil fuels, more attention is being paid to potential leakages of hydrogen into the atmosphere and its environmental consequences. Hydrogen is not directly a greenhouse gas, but its chemical reactions change the abundances of the greenhouse gases methane, ozone, and stratospheric water vapor, as well as aerosols. Here, we use a model ensemble of five global atmospheric chemistry models to estimate the 100-year time-horizon Global Warming Potential (GWP100) of hydrogen. We estimate a hydrogen GWP100 of 11.6 ± 2.8 (one standard deviation). The uncertainty range covers soil uptake, photochemical production of hydrogen, the lifetimes of hydrogen and methane, and the hydroxyl radical feedback on methane and hydrogen. The hydrogen-induced changes are robust across the different models. It will be important to keep hydrogen leakages at a minimum to accomplish the benefits of switching to a hydrogen economy.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat een grotere concentratie van H2 de afbraak van CH4 (methaan) vertraagd, Daarnaast zijn er nog ander factoren, zoals de verhoging van de concentratie van water en ozon in de atmosfeer. Allen niet niet wat je wil als je minder global warming nastreeft.

Omdat het H2 molecule zo klein is dat alle andere materialen tov H2 poreus zijn is het dus zeer moeilijk/niet mogelijk om H2 lek vrij op te slaan. Sterker nog we hebben al grote problemen met Methaan emissies in de fossiele industrie, terwijl dat molecule enkele orders van grootte groter is dan H2. Grootschalige productie van H2 zal dan ook leiden tot grotere concentraties van H2 in de atmosfeer dat dan weer grotere concentraties van Methaan, water en ozon tot gevolg heeft. Hence meer global warming. :(
Groax 19 juni 2023 13:15
Ik vind het vooral knap dat de regering vanaf 2025 alle lease auto's elektrisch wil hebben maar ook er alles aan doet om mensen over te krijgen op elektrisch rijden, warmte pompen en noem maar op, terwijl er genoeg partijen nu al brand roepen omdat er niet genoeg stroom kan worden opgewekt om aan onze wensen te voldoen..

En dan heb ik het nog niet eens over het energie-infrastructuur..

https://nos.nl/artikel/2459559-netbeheerder-waarschuwt-voor-stroomtekort-in-2030
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2396242-het-nederlandse-stroomnet-dreigt-vast-te-lopen
Remz @Groax19 juni 2023 13:55
Volgens de artikelen zit het probleem niet zo zeer in aanbod, maar in de flexibiliteit van aanbod.
Er zijn genoeg momenten dat er een overschot is qua aanbod. Vorige maand is het meermaals voorgekomen dat er een overschot was. De uitdaging is juist om de balans te vinden en laten EV's daar nou uitermate geschikt voor zijn. Een flinke batterij welke 95% van de tijd stil staat en dus potentieel aan het net kan hangen. Daarnaast komen over 5 tot 10 jaar genoeg batterijen uit auto's beschikbaar welke nog steeds goed ingezet kunnen worden als thuisbatterij. Ik zou wel een 77kWh batterij willen ophangen, ook al is daar nog maar 70% van bruikbaar. Tijd dus dat er regelgeving komt rondom EV's dat ze V2H verplichten, laadpaal fabrikanten verplichten tot slimme software welke aangepast kan worden om uberhaubt slim laden mogelijk te maken en recycling stimuleren zodat die accu's straks niet verdwijnen naar het buitenland maar juist worden ingezet om het netwerk te stabiliseren.
Caayn @Remz19 juni 2023 14:26
Het stimuleren van recyclen van accu's binnen NL/EU ben ik helemaal voor, mooi voorbeeld van zo'n project. Zoals je zegt kan een gebruikte auto accu prima als thuisaccu gebruikt worden, zelfs met 70% capaciteit, je bent hoogstens wat meer ruimte kwijt dan een nieuwe accu met een vergelijkbare hoeveelheid bruikbare opslag. Al blijf ik meer voorstander van centrale opslag op bijvoorbeeld wijkniveau.

Echter, sta ik niet te springen om de accu van mijn privé EV te gebruiken om het net te stabiliseren ivm de extra slijtage (cyclussen). Al zie ik om mij heen wel dat mensen met een leasecontract hier (en aan het laadlimiet 80~100%) volledig maling aan hebben met de gedachten "Accu slijtage? Ach, het is toch een leasewagen, probleem voor degene na mij".

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 21:50]

Myaimistrue @Caayn19 juni 2023 15:57
In principe kan je met heel weinig slijtage cyclen als je bv tussen 35 en 65% SoC blijft. Dat komt neer op een vrij gigantische thuisbatterij van 21Kwh als je een auto met batterij van 70Kwh daarvoor zou gebruiken.
Scriptkid @Myaimistrue19 juni 2023 16:23
probleem is hoe sluit je dat ding aan,

Mijn omvormer heeft een hele mooie DC poort waar ik niks anders voor nodig heb en hem 2 kanten uit kan laten omvormen,

Alleen dat mag van niemand en niemand ondersteund het ??????
Keyb @Remz19 juni 2023 14:29
Tijd dus dat er regelgeving komt rondom EV's dat ze V2H verplichten, laadpaal fabrikanten verplichten tot slimme software
dwingelandje?
Tassadar32 @Keyb19 juni 2023 16:20
Hoeft helemaal niet. Maak het financieel aantrekkelijk en mensen gaan het vanzelf doen.
langestefan @Groax19 juni 2023 13:51
Dit is een heel complex probleem. Zeggen dat er "niet genoeg stroom opgewekt kan worden" zegt niet zoveel, want daar zit een tijd en locatie component in. Je kunt beter zeggen: "er kan niet genoeg stroom opgewekt worden op locatie x om locatie y te voorzien op tijdstip t.". Daar is van alles aan te doen, denk aan slim regelen van capaciteit, meer sturen op aanbod ipv op vraag, virtuele powerplants zoals EV aggregators, energie management systemen, lokale en semi-lokale opslag, waterstof, ga zo maar door. Het elektriciteitnetwerk in Nederland gaat volledig op z'n kop, dat is inmiddels wel duidelijk.
i-chat @langestefan19 juni 2023 14:34
ik denk dat je vooral op 1 punt heel raak schiet,

we moeten af van een vraag gestuurde energie-levering. het zij door prijspijl sturing het zij door wetgeving het zijn door subsidie verlening of welke andere maatregel dan ook. moeten we volledig af van 'mijn wasmachine moet NU draaien en niet over een half uur als alle auto's van hun laadpalen worden getrokken omdat ieder naar zijn werk gaat.

op individueel niveau zou je een hoop kunnen doen door slecht gedrag financieel onaantrekkelijk te maken, op hoger niveau kun je bepaalde thuisaccu oplossingen stimuleren waarbij kortstondige pieken niet meer van het net hoeven te komen. wil je je E-auto opladen dan kost dat 20ct per x km als je berijd bent er lang over te doen en 50ct per x km als het binnen een half uur moet. ook het terugleveren kun je voor een giga deel voorkomen. hier op tweakers zagen we ooit een review van een auto die niet opgeladen werd maar waar er een accu-wissel plaats vond, zouden we zoiets voor thuis mogelijk kunnen maken door middel van bijvoorbeeld een pompwagen die de accu kan plaatsen en dan vervolgens naar je achtertuin kunt rijden om door op je zonnepanelen aan te worden gesloten dan kun je wel overdag laden en savonds wisselen, heb je bovendien geen eigen oprit met een laadpaal nodig. en zou iedereen behalve flatbewoners (later meer) zijn accu kunnen laden.

en voor flatbewoners: zij kunnen met hun VVE gezamelijk zonnepanelen laten plaatsen en dat redament ook gewoon kunnen gebruiken voor gezamelijk nu, gebouwverwarming, oplaadpunten voor accu's en electische fietsen of waar je het dan ook maar voor wilt gebruiken. en voor verhuurders (dan kijk ik al helemaal naar woning coorperaties zou het gewoon wettelijk verplicht moeten zijn om panelen te plaatsen en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen van hun sociale taak... (lees onderhoudskosten, lagere stroomrekening voor huurders, verduurzaming van de woning weet ik veel wat nog meer.

punt is iig wel dat je het niet maar zomaar op die paar kabels moet dumpen enerzijds, en anderzijds dat de regels gewoon gehandhaafd moeten worden / blijven en dat we heel specifiek op strict individuele toetsen TIJDELIJKE) uitzonderingen kunnen toepassen als bijvoorbeeld het stroomnet in regio x nog niet af is, of als bedrijf Y nog bezig is met de aanleg en kan laten zien tot wanneer die uitzondering strikt nodig is.
langestefan @i-chat21 juni 2023 13:25
Probeer leestekens en hoofdletters te gebruiken, dit is erg lastig om te lezen.
Darksteel83 @Groax19 juni 2023 13:42
Ik vind het vooral knap dat de regering vanaf 2025 alle lease auto's elektrisch wil hebben maar ook er alles aan doet om mensen over te krijgen op elektrisch rijden, warmte pompen en noem maar op, terwijl er genoeg partijen nu al brand roepen omdat er niet genoeg stroom kan worden opgewekt om aan onze wensen te voldoen..

En dan heb ik het nog niet eens over het energie-infrastructuur..

https://nos.nl/artikel/2459559-netbeheerder-waarschuwt-voor-stroomtekort-in-2030
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2396242-het-nederlandse-stroomnet-dreigt-vast-te-lopen
Het net maakt de transitie zeker niet makkelijker.

Maar wanneer je de laadpalen slim aanstuurt is de netbelasting niet zo hoog. Met dynamic load sharing kun je best veel laadpalen aansluiten, op een aansluiting die anders maar iets van 1-2 auto's kan laden. Dit is wel vooral interessant op plekken waar de auto's lang staan, dus thuis of op je werk. Want het laden gaat natuurlijk wel langzamer en-of niet te gelijk.

Wanneer je zonnepanelen boven de de auto's zet en dynamic load sharing gebruikt, kun met een beperkte netaansluiting helemaal veel doen als je het slim doet. De auto's laden dan ook sneller op als de zon op de panelen boven de auto's schijnt. Door de combinatie is je piek opwek is lager en je piek vraag is lager. Gemiddeld gezien weken de panelen met de oppervlakte van parkeerplaats, ook het gemiddelde aantal gereden kilometers per dag in Nederland op.

Tennet heeft ook echt een punt dat het slimmer moet. Dan kun je veel meer doen met dezelfde kabels.

Lease auto's zijn verder wel ideaal om mee te beginnen. Werkgevers gaan dan wel hun best doen dat medewerkers ook kunnen laden op het werk. Wanneer je dit slim doet kunnen veel bedrijven de energie van hun eigen zonnepanelen daarvoor goed gebruiken. In het ideale geval kun je met V2G een volle auto gebruiken om die van je collega op te laden die veel meer moet laden.
Splitinfinitive @Darksteel8319 juni 2023 14:12
wat ik merk bij mijn eigen baas is dat deze het gewoon niet ziet zitten om meer dan een aantal laadpalen te plaatsen

"laad maar thuis" hierbij even aangeven dat er op alle locaties meer dan 5000 mensen werken. die vanaf 2024 alleen nog electrische auto's kunnen kiezen in de lease.

een plan met zonnepanelen en dynamic load balancing is allemaal te duur. want iedereen laad toch thuis. terwijl overdag de zon schijnt.

ook onze overheid die stimuleert om overdag een wasje te draaien, X te doen of Y te doen. snapt niet dat er beroepen zijn waar dit niet mogelijk is. Ikzelf ben maar een kantoorpik en kan gerust een dag thuis gaan werken de timmerman of installateur kan dit niet. Wat mijn inziens ook weer een scheve verdeling van de lusten en lasten geeft.

uit eigen beweging zie ik bedrijven dit niet doen. dus mijn inziens moet er verplichting komen vanuit de overheid, liefst terugwerkend ook op reeds gebouwde kantoren. maar zeker voor nieuwe moet dit gewoon mee worden genomen. Dan maar een iets goedkoper behang tegen de muur.
Myrdhin @Splitinfinitive19 juni 2023 14:26
Het bedrijf waar ik werk is gelukkig een van die uitzondering die het wel belangrijk vinden en ermee bezig zijn. Al zijn wij niet zo groot, wat vast zal meespelen. Hier hebben we nu 14 laadplekken, meer dan driekwart van het autopark is elektrisch, zonnepanelen op het dak van het pand en op de overkapping van een deel van de parkeerplaatsen. Via software wordt automatisch op de juiste momenten geladen op basis van vertrekttijd en hoeveelheid die er geladen moet worden, dit kan via een website ingesteld worden op het moment dat je de laadactie start. De software houdt rekening met teruglevertarieven, inkooptarieven (dynamisch contract met uurprijzen) en zonneenergie die opgewekt wordt om op die manier het pand en de auto's op een zo efficient mogelijke manier van stroom te voorzien.
i-chat @Splitinfinitive19 juni 2023 14:47
mijn broertje is vertegenwordiger voor een plantenverkoper, en maakt dus redelijk wat kilometer, bijna 1000 per week op de productiehallen waarin slecht betaalde arbeiders de plantjes in leuke arrangementjes stoppen liggen vol met zonnepanelen, iedereen die ook maar enigszins in aanmerking komt voor een auto krijgt afhaneklijk van functieschaal, een Renault twingo E of een Peugeot 208 Electric of 2008 Electric en dan mag er onbeperkt gratis worden geladen op werkdagen, en voor het overige is er een laadpas waarbij je kilometers mag declareren. kortom dat JOUW baas zo doet wil niet zeggen dat alle bazen dat doen.
Splitinfinitive @i-chat19 juni 2023 23:14
N is natuurlijk 1

Maar ik zie de meeste bedrijven zich niet extra kosten op de hals halen voor iets dat niet verplicht is

Pas als het gestimuleerd wordt willen de meeste nog wel een graantje meepikken
Darksteel83 @Splitinfinitive19 juni 2023 15:37
Toch is het uiteindelijk juist goedkoper als je ook op werk laad. Want anders moeten we in de toekomst ergens dure accu's neerzetten met een grote capaciteit, zodat je de energie van de zonnepanelen kunt bewaren om nachts auto's op te laden.
Dit is wel meer bedoeld voor mensen die overdag op een vaste plek werken.

De Nederlandse overheid stimuleert slim gebruik nog maar heel beperkt vind ik. Door de salderingsregeling is dat namelijk niet vanzelf financieel interessant. Ook bij bijvoorbeeld het prijs plafond had de overheid dynamische contracten veel meer kunnen promoten. Die wasmachine actie is inderdaad maar beperkt uit te voeren. Maar er zijn nog best veel mensen die nu nog denken dat je beter in de nacht kunt wassen dan midden op de dag. Uiteindelijk moeten we ook gewoon automatisch slimme dingen gaan doen. Dus midden op de dag je water extra opwarmen zodat het op andere momenten niet of minder hoeft bijvoorbeeld. De wasmachine kan ook wel, maar je wilt je er toch niet echt steeds mee bezig houden als het ook automatisch kan.

Voor solarcarports kan de overheid ook veel meer doen om het makkelijker te maken om deze aan te leggen met vergunningen. Er is al een motie ingedient om solarcarports verplicht te gaan maken voor bepaalde grote parkeerplaatsen, Frankrijk heeft al een verplichting.

Maar verder moet de (semi)overheid als ik het goed begrepen heb ook eens opschieten om een DC meter goed te keuren om op af te rekenen. Want een solarcarport kan een veel kleinere net aansluiting hebben als je de zonnepanelen, auto's en een eventuele lokale accu allemaal op DC kunt houden. Je hoeft dan alleen voor auto's die bepaalde DC dingen niet ondersteunen en voor beperkte net aansluiting omvormers te hebben. Wanneer je het goed doet kun op op zonnige dagen dan zelfs zonder netaansluiting laden.

Verplichten zou vaak wel een goed idee zijn en dat lijkt me hiervoor ook een goed idee, maar de overheid moet ook nog wel echt steeds blijven kijken wat ze nu mogelijk/niet mogelijk maken. Batterij opslag bij zonnepanelenparken zal nu ook snel gaan van eigenlijk een heel gedoe om te regelen naar verplicht. Bij de aardgasaansluitingen ging dit ook binnen een jaar van verplicht om een aardgasaansluitingen te hebben naar niet meer toe gestaan voor nieuwe woningen.
Splitinfinitive @Darksteel8319 juni 2023 23:18
Het zou zeer fijn zijn om overdag te kunnen laden op het werk vooral omdat de auto toch maar staat te staan

Maar zelfs met plannen voor loadbalancing wil mijn baas er niet aan gaan beginnen

We hebben voor alle parkeerplekken genoeg stroom in de grond liggen dat die gelijktijdig allen met 2kw kunnen laden als je dan goede loadbalancing toepast dan kan je naarmate de dag voorbij gaat veel sneller auto’s laden die leger zijn

Ook hebben we plaats voor wel 1000 zonnepanelen als ik alleen het dak oppervlakte tel en nog eens 500 ofzo als je ze boven de parkeerplaatsen plaats

Op een goede zonnige dag laad je dan een flink deel “gratis”

Alleen de initiële investering zien ze niet zitten
Darksteel83 @Splitinfinitive20 juni 2023 05:48
Het kost ook wel een hoop geld inderdaad.

Ik weet ook niet wat de terug verdien tijd is. En ook niet zeker of je dit soort duurzame investeringen verplicht bent om te doen, want het gaat hier om lease auto's. Niet bijvoorbeeld spaarlampen I.p.v. gloeilampen.

Mogelijk wordt het over een tijdje verplicht.
Splitinfinitive @Darksteel8320 juni 2023 10:48
het is momenteel niet verplicht.

ze hebben zich wel de eigen verplichting op gelegd dat elke lease auto vanaf dit jaar een electrische moet zijn en vanaf 2024 ook de busjes*

en er zijn ook wel verbeteringen in het lease contract gekomen. Ik heb betaald voor mijn eigen laadpaal. maar in de nieuwe contracten zit die er "gratis" bij. inclusief 15m graafwerk enzo wat best netjes is.

maar van duurzaamheidsoogpunt zou het beter zijn geweest als de auto met zonlicht kon worden opgeladen. als ik thuis kom ben ik over mijn piek van de installatie heen anders had ik zeg een uur of 3/4 toch 20kw via de zon kunnen laden.

*= is nog niet helemaal zeker i.v.m. belabberde range. zijn nu een pilot aan het doen voor zowel projectmonteurs en onderhoudsmonteurrs
Darksteel83 @Splitinfinitive20 juni 2023 12:51
Alsnog loopt je werkgever dan denk ik toch nog wel voor op de gemiddelde werkgever.

Maar het kan inderdaad nog wel wat beter.
Henk-Bakker @Groax19 juni 2023 13:44
Volgens mij is die 2025 voor leaseauto's (sinds heel recent) van de baan.
DNN!S @Groax19 juni 2023 14:09
Het plan van alleen nog elektrische lease vanaf 2025 is afgeblazen.
https://www.autoweek.nl/a...ht-voor-zakelijke-rijder/
Groax @DNN!S19 juni 2023 15:59
Oh beter wel!
Arm1n @Groax19 juni 2023 14:13
Gelukkig staat het stroomnet in de nacht (wanneer de meeste mensen hun auto /kunnen/willen/moeten opladen) vrijwel niks te doen dus daar kunnen nog veel laadpalen bij. Die moeten dan wel beperkt worden om niet tussen 16:00-21:00 te laden.
Tassadar32 @Arm1n19 juni 2023 16:23
En ook daarvoor is er een financiële prikkel in de vorm van Jedlix (geld krijgen voor laden laten inplannen door de netbeheerder).
m4ikel @Groax19 juni 2023 14:22
Hint: Niet iedereen mag tegen die tijd meer auto rijden. Lees: rekeningrijden

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 22 juli 2024 21:50]

Odie
@Groax19 juni 2023 15:24
De crux zit hem dus in slimmer laden en slimmer gebruik van het stroomnet. En to be honest: de huidige energiecrises heeft mij duidelijk gemaakt dat er voor eindgebruikers enorm veel ruimte is om te besparen en slim gebruik te maken van het energie netwerk. Dat houdt in: laden wanneer er genoeg goedkope energie is, laden wanneer vraag het laagst is en vooral niet laden op momenten dat er een tekort is of de vraag hoog. Dit vereist slimme sturing van netbeheerders en leveranciers maar die technologie is er nu gewoon al. En geloof me: uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat dat héél lucratief is qua prijzen.
Darksteel83 @Odie20 juni 2023 06:00
Het moet voor een groot deel ook wel komen door ander beleid.

Als iedereen met zonnepanelen standaard een vast contract neemt en mag salderen krijg je een heel ander gedrag en bewust wording bij consumenten.

Wanneer je een dynamisch contract meer standaard maakt, zullen consumenten zich veel meer bewust zijn van wanneer ze gebruiken.

Netbeheerders zouden eigenlijk ook een dynamisch prijs moeten toevoegen. Die standaard 0 is.
Maar als er veel geleverd wordt in een wijk negatief wordt.
Of als er juist te veel verbruikt word positief wordt.

Door de prijzen bij elkaar op te tellen krijg je dan je werkelijke prijs.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 21:50]

Odie
@Darksteel8320 juni 2023 16:09
Ik ben in minder dan een jaar tijd een absolute believer geworden van dynamische contracten. In Noorwegen is tweederde van de stroomcontracten al dynamisch. Ik geloof dat de komende tien jaar veel landen volledig over moeten en zullen stappen op uitsluitend dynamische contracten. ik wil in ieder geval nooit meer terug.

Wat je zelf al zegt: de bewustwording dat elektriciteit om 18:00 nooit dezelfde kosten met zich meebrengen als electra midden in de nacht. De prijsprikkel zal enorm zijn en mensen stimuleren om na te denken over hun gebruik. Voor ik overstapte plugden wij beide EVs gewoon in als we thuis kwamen, nu hebben we slimme laders, gekoppeld met eigen domotica en stroomleverancier en met slimme code laden we alleen tegen de laagste tarieven, als het echt nodig is.
theduke1989 19 juni 2023 13:10
kan je ook als privaat oplaadpunt bijvoorbeeeld je paal verhuren? dus dat je bijvoorbeeld meer zal rekenen voor de stroom. Maar je dus wel kan gebruiken omdat in de buurt alles vol is.

Ik zou mijne openstellen en zo dus meer vragen.
dakkadakka @theduke198919 juni 2023 13:28
Ja dat kan.
Heb een eigen laadpaal op mijn (privé) parkeerplek.
Mijn buurman die geen eigen parkeerplek en dus laad hij bij ons op met zijn eigen laadpasje. In principe zou iedereen er kunnen laden, echter aangezien het mijn eigen privé plek is, heb ik de laadpaal niet openbaar gemaakt.
De stroom die gebruikt wordt door de laadpaal, wordt uiteindelijk verrekend door de (laadpaal)provider en netjes teruggestort op je rekening.

In principe werkt het als volgt:
Elke KwH die gebruikt wordt door de laadpaal, wordt apart geregistreerd t.o.z. van je thuis gebruik.
Je kunt een prijs per KwH aangeven voor de laadpaal. PS: er zijn blijkbaar hier wel regels aan verbonden i.v.m. belastingen, etc. Dus je kunt geen woekerprijzen vragen.
Einde van de maand krijg ik een ontvangst factuur van mijn provider. Hier wordt de gebruikte KwH (* de prijs per KwH) teruggestort op mijn rekening.
Aangezien ik mijn auto zakelijk heb, wordt het abonnement van de laadpaal + verbruikte kwh geïncasseerd bij de verbruiker.
theduke1989 @dakkadakka19 juni 2023 13:57
Dat is wel goed ja, maar er wordt alleen berekend hoeveel je kwijt bent meer niet ?

Ah oke, nja dan heb je er ook geen profijt aan. Kan je beter gewoon voor je zelf of een buurman houden.
Caelorum @dakkadakka19 juni 2023 14:17
In principe moet je elke winst opgeven als inkomsten en daar belasting over betalen. Woekerprijzen of niet maakt dan niet uit. Mocht je heel veel gaan lopen verkopen zal je jezelf ook moeten inschrijven als ondernemer en via die weg belasting moeten gaan betalen.
aadje93 @Caelorum19 juni 2023 16:19
"heel veel" is in dit geval niet relevant, als jij hem openbaar aanbied moet je je aanmelden als ondernemer bij de KVK omdat je een structurele service aanbied. Het is niet alsof je voor 1 avondje of je familie een pas aanbied, je bied een openbare laadplek die 24/7 gebruikt kan worden dus structurele deelname aan het economisch verkeer is dan van toepassing.
Caelorum @aadje9319 juni 2023 16:52
Naja, zo zwart-wit is het ook weer niet. Je kan structureel meedoen in het economisch verkeer, maar door de geringe winsten alsnog geen ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. En een soortgelijk iets is er voor de BTW ook, waarbij ik me afvraag of je met minder dan 250E winst bijv, wel ondernemer bent voor BTW.
aadje93 @Caelorum19 juni 2023 21:09
met 1 euro ben je het al. En dan kun je gewoon aanmelden voor de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) wat grof gezegd inhoud dat je bijna geen administratie verplichting hebt en de BTW niet hoeft af te dragen als ik het me goed herinner (zelf nooit in KOR gezeten)
Caelorum @aadje9319 juni 2023 21:49
1 euro winst betekend nog niet dat je ondernemer bent voor de btw of inkomstenbelasting. Zie ook https://www.belastingdien...or_de_inkomstenbelasting/

[Reactie gewijzigd door Caelorum op 22 juli 2024 21:50]

Blokker_1999
@theduke198919 juni 2023 13:11
Ja, als jij een paal hebt met backoffice functionaliteit dan kan je die openstellen voor derden.
oNNoZeLe @Blokker_199919 juni 2023 13:22
je kunt toch ook gewoon een spaarpot er naast zetten?
of een QR code/tikkie optie aanbieden?

Er zijn zat plekken in de wereld waar je zo je eitjes, aardbeien, aardappelen kunt halen.

I know, dit werkt niet met laadpassen etc.. maar ik doel er op dat er meer opties zijn dan alles meteen de automatiseren..
Cavemen @oNNoZeLe19 juni 2023 13:25
Achteraf betalen met opties zoals een tikkie zou ik dus echt niet doen, daarvoor is het vertrouwen in de mede-Nederlander echt te laag ;-) Als ik in Noorwegen kom vindt ik het altijd mooi om te zien hoeveel (kleinschalige) verkoop er op goed vertrouwen plaatsvindt, maar in Nederland met iets van waarde? Nee dankje.
slijkie @Cavemen19 juni 2023 13:55
Hier in Noorwegen heb ik 4 laadpalen (7,2kw) open staan, mensen komen achter netjes betalen met tikkie (vipps hier). Of ze sturen een smsje met de vraag voor een betaalverzoek. Heb nog niemand gehad die stroom heeft gejat.
Cavemen @slijkie19 juni 2023 14:32
Noorwegen is in meerdere opzichten een heel mooi land, dit tel ik mee als groot pluspunt! Zou er best willen gaan wonen, al is het maar om de hitte te ontsnappen :)
DigitalExorcist @Cavemen19 juni 2023 22:39
Noorwegen is ook eerlijk als EV-rijder. Heel veel gelegenheden waar je kan laden, busbaan gebruiken, 50% korting op tolwegen… (tot een jaar of 2, e3 geleden in elk geval nog wel, misschien nog steeds wel)
slijkie @Cavemen19 juni 2023 14:34
Afgelopen dagen hier gewoon 34 graden. Dus denk dat die hitte ontsnappen niet echt zal lukken. Koelt savonds/snachts wel lekker af. Maar ik snap je punt. :)
oNNoZeLe @slijkie19 juni 2023 14:18
WOW... heerlijk dit!

/faithrestored
bzzzt @Cavemen19 juni 2023 13:46
Dat vertrouwen wordt ook gewoon geschaad door mensen die lak hebben aan eerlijkheid. Een paar lokale boeren hier hebben het verkoopkraampje met spaarpotje er naast dichtgegooid omdat mensen wel de spullen meenemen, maar amper betalen.
Ook in Noorwegen is die ontwikkeling gaande: daar zie je ook steeds meer pin/credit card automaten in plaats van de collectebusjes die ik begin deze eeuw zelfs voor tolvignetten tegenkwam.
Geen idee of dat nou een generatie- of cultuurverschil is of dat er gewoon domweg meer mensen daar op vakantie gaan en dus ook het aso-deel van die groep groter is.
CAPSLOCK2000
@bzzzt22 juni 2023 13:11
Dat vertrouwen wordt ook gewoon geschaad door mensen die lak hebben aan eerlijkheid. Een paar lokale boeren hier hebben het verkoopkraampje met spaarpotje er naast dichtgegooid omdat mensen wel de spullen meenemen, maar amper betalen.
Ook in Noorwegen is die ontwikkeling gaande: daar zie je ook steeds meer pin/credit card automaten in plaats van de collectebusjes die ik begin deze eeuw zelfs voor tolvignetten tegenkwam.
Geen idee of dat nou een generatie- of cultuurverschil is of dat er gewoon domweg meer mensen daar op vakantie gaan en dus ook het aso-deel van die groep groter is.
Dat we steeds meer verder heeft er vast mee te maken, mensen voelen typisch toch meer sympathie voor mensen in hun directe omgeving die ze kennen of tegenkomen. Als is het maar omdat je in je eigen woonplaats niet als dief bekend wil komen te staan terwijl je in het buitenland nooit meer terug hoeft te komen en ze je toch niet herkennen.

Maar ik denk dat er ook wat meer pragmatische economische argumenten achter zitten.
Tegenwoordig zijn de marges op voedsel heel laag. De boer zal rekening moeten houden met de supermarktprijzen anders kopen de mensen daar wel. De boer kan weliswaar een groter deel van het geld zelf houden maar het blijft weinig geld en er staat wel moeite tegenover (eieren verzamelen en in doosjes stoppen ofzo en de doosjes moeten ook ergens vandaan komen).

En met onze goede auto's van tegenwoordig rijden we steeds makkelijker naar een supermarkt die kilometers verder is in plaats van te voet naar de lokale boer te gaan. Of we laten de boodschappen thuis bezorgen.

Een ander aspect is dat een mobiel pinapparaat tegenwoordig heel betaalbaar is terwijl ze 50 jaar geleden niet eens bestonden. Toen had je die optie domweg niet. Het mobiele netwerk dat je ook nodig hebt is ook een vrij recente ontwikkeling, zeker in de wat meer afgelegen gebieden.
bzzzt @CAPSLOCK200022 juni 2023 13:19
Tegenwoordig zijn de marges op voedsel heel laag. De boer zal rekening moeten houden met de supermarktprijzen anders kopen de mensen daar wel. De boer kan weliswaar een groter deel van het geld zelf houden maar het blijft weinig geld en er staat wel moeite tegenover (eieren verzamelen en in doosjes stoppen ofzo en de doosjes moeten ook ergens vandaan komen).
De (bemande) boerenwinkel aan de rand van mijn stad prijst zichzelf volledig uit de markt en is daardoor een luxeproduct voor mensen die zich er beter bij voelen direct bij de boer te kopen. Niet iedereen kan zich veroorloven 1,5-3x meer te betalen voor kaas, eieren, vlees e.d.

Dat lijkt me nog steeds geen argument om bij de kleine stalletjes de zaak maar onbetaald mee te nemen of erger: er ook nog met de pot met een paar euro er in vandoor te gaan.
CAPSLOCK2000
@bzzzt22 juni 2023 13:27
De (bemande) boerenwinkel aan de rand van mijn stad prijst zichzelf volledig uit de markt en is daardoor een luxeproduct voor mensen die zich er beter bij voelen direct bij de boer te kopen. Niet iedereen kan zich veroorloven 1,5-3x meer te betalen voor kaas, eieren, vlees e.d.
Yup, en ik denk dat boerenwinkel het eigenlijk niet veel goedkoper kan omdat die op kleine schaal werkt.
Als je geen andere keuze hebt omdat er geen andere winkels op redelijk afstand zijn dan zal je toch die prijs betalen. In de buurt van de stad zijn er echter vast genoeg andere opties. Met de toenemende verstedelijking zijn er steeds minder mensen aangewezen op lokale winkels.
Daarbij zijn er nu eenmaal meer mensen met weinig geld dan mensen met veel geld.
Dat lijkt me nog steeds geen argument om bij de kleine stalletjes de zaak maar onbetaald mee te nemen of erger: er ook nog met de pot met een paar euro er in vandoor te gaan.
Natuurlijk niet.
Parrotmaster @Cavemen19 juni 2023 13:35
Ik vertrouw mezelf nieteens. Die gast verpeste mijn leven.
JRvP @Parrotmaster19 juni 2023 14:35
kunnen we elkaar de hand schudden :)
Bas_f @Cavemen19 juni 2023 15:51
Hier in het noordelijke deel van Noord-Holland staan zat kraampjes met een spaarpotje en/of QR-code met daarin bloemen of andere lokale producten. Ik ken het diefstalpercentage niet, maar volgens mij gaat dat wel redelijk goed. Ik zou de ballen uit mijn broek schamen als ik iets mee zou nemen van zo'n kraampje en dan niet even netjes betalen.
veltnet @Bas_f19 juni 2023 16:20
Hier in Noord-Oost Nederland ook.
Het lijkt er dus op dat de boeven in de randstad en het zuiden zitten.
Waarom verbaasd met dat niet?
aadje93 @Cavemen19 juni 2023 16:14
hier in NL gebeurt dat ook gewoon, als je maar de randstad uit komt dan is er volop te zien dat er nog wat vertrouwen in de gemeenschap is ;)
Cybje @oNNoZeLe19 juni 2023 13:48
Klopt. Sterker nog, je kunt er ook gewoon niks voor vragen. Zeker als je verwacht dat er zelden tot nooit mensen gaan laden is het niet perse nuttig om er geld voor te vragen. Je bespaart dan wellicht zelfs kosten, want:

1. Je hebt geen backoffice abonnement nodig
2. Je hebt dan vermoedelijk genoeg aan een simpele/goedkope laadpaal (zonder internetverbinding en 'slimme' opties)

Je ziet dat regelmatig bij woonhuizen (want wie gaat er nou op andermans oprit parkeren en laden) en bij kleine bedrijven.
Umbrah @oNNoZeLe19 juni 2023 14:06
Dat kan ook. Je kunt je eigen paal gewoon instellen als 'openbaar laad zodra aangesloten, geen pas verificatie', maar gezien het feit dat de gemiddelde paal 3x16 is, en dus 11kW kan bieden, bied dat behoorlijk wat potentie voor misbruik.

Natuurlijk kan je er zelf een soort van "betaal met aardappelen in doos"-methode. Heck, veel palen hebben een relatief behapbare API waarmee je feitelijk dus met wat programmeerwerk en elektronica per kilo aardappelen kWh kan verkopen (als in: computer vision herken aardappel, weegschaal meet aardappel, ontgrendel voor kWh het punt).

Een pas "standaardiseerd" het en maakt het een soort van roaming/SIMkaart/provider mechanisme: de pas is de sleutel tot zowel de paal, als het netwerk van je dienstverlener, en het betaalmiddel.

Persoonlijk heb ik m'n paal op "whitelist bepaalde passen" staan. Een met compensatie vanuit de paal-aanbieder (en dus m'n werkgever), en twee die "€0" zijn, waarvan een van m'n ouders die wel eens komen en laden bij mij, en een voor algemene gasten. Omdat ik in de backend altijd zie hoe lang/hoeveel/welke pas geladen is, kan ik desnoods zelf na afloop een tikkie sturen (als de schoonpa van de buurman z'n EV6 eens wil laden ofzo)
Oon @theduke198919 juni 2023 13:18
Er zijn zelfs palen die dat standaard doen. Meerdere topics op GoT van mensen die verontwaardigd zijn dat er ineens iemand op hun oprit staat te laden, maar waar dan blijkt dat hun laadpaal gewoon in de app aangemerkt staat als openbare paal.
arthias @Oon19 juni 2023 13:28
De standaard configuratie van laadpalen is eigenlijk dat gewoon iedere pas geaccepteerd wordt. Als een privé paal in een app aangegeven staat als openbare paal, en ook nog eens de laadpas van een vreemde accepteert dan is er waarschijnlijk een configuratie fout aan de 'backoffice' kant.
Donstil @theduke198919 juni 2023 13:25
Dat kan, met de juiste paal, alleen zodra je winst maakt moet je hier wel BTW over afdragen.
aadje93 @Donstil19 juni 2023 16:17
en gewoon aangeven als inkomsten uit onderneming ;) Ook als je geen winst maakt overigens, je bent structureel in het econoisch verkeer actief zoals dat zo mooi beschreven is.
davekok @theduke198919 juni 2023 13:16
Zo makkelijk is het allemaal niet. Moet je weer een abbonement nemen op een of andere tussenpersoon. Plus als je thuis komt. Loop je het risico dat iemand op jouw privé parkeerplaats staat. Mag je zelf je auto weer ergens anders neerzetten. En gezien het bij mij in de buurt vaak vol is. Mag ik lekker een eind lopen.

Ik houd mij privé laadpaal liever privé.
Andros @davekok19 juni 2023 13:51
Als er iemand ongevraagd de auto op een privé oprit parkeert kun je toch ook gewoon de politie bellen lijkt me? Als de eigenaar onvindbaar is kunnen die daar doorgaans een takeldienst voor regelen.
davekok @Andros19 juni 2023 13:57
Als je je laadpaal openbaar maakt. Is het niet meer ongevraagd toch? Dan bied je een dienst aan.
The Zep Man
@davekok19 juni 2023 14:00
Als je je laadpaal openbaar maakt. Is het niet meer ongevraagd toch? Dan bied je een dienst aan.
Niet in het geval van laadpaalkleven. ;)
FicoF @davekok19 juni 2023 14:57
Laadpaal kan openbaar zijn maar oprit niet. Dat is wel een verschil lijkt mij.
davekok @FicoF19 juni 2023 15:03
Dan lijk het mij dat het ook niet meer zo veel zin heeft dat anderen bij jouw kunnen opladen. Een buur misschien maar dan houdt het snel op.
The Zep Man
@davekok19 juni 2023 18:13
Dan lijk het mij dat het ook niet meer zo veel zin heeft dat anderen bij jouw kunnen opladen. Een buur misschien maar dan houdt het snel op.
Als er openbare parkeerruimte naast het einde van de oprit is dan zie ik het probleem niet. Installeer de paal op de hoek (en ja, voldoende ver/beschermd dat niemand die raakt...).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:50]

telenut @Andros19 juni 2023 14:44
Politie zal nooit laten takelen voor privé terrein, tenzij uw auto daardoor vast zit in een garage ofzo.
Tenzij het in NL anders is :-)
Maar in BE moet je zelf de takeldienst bellen en betalen om iemand anders weg te laten slepen.
Exception0x0E @Andros20 juni 2023 16:20
Helaas niet. Als de parkeerplaats bereikbaar is vanaf de openbare weg dan mag iedereen daar parkeren, tenzij duidelijk staat aangeven dat het privé terrein is en parkeren anders dan voor bewoners niet is toegestaan. Bij ons heeft een buurman zijn camper staan wassen en zijn matjes uitgeklopt op onze oprit en er is niets wat je er aan kan doen als je niet thuis bent. De politie doet in ieder geval helemaal niets.
DigitalExorcist @theduke198919 juni 2023 13:16
Jazeker kan dat. Doe ik zelf niet maar technisch gezien is dat een optie ja. 11kW aan huis.
laptopleon @theduke198919 juni 2023 14:01
Wij kregen, toen we net een ev hadden, een ‘aanbieding’ van een bekende oliemaatschappij.

Het kwam er op neer dat we zelf de aansluiting en lader moesten betalen (van duizenden euro’s) en openstellen en dat zij dat dan toevoegden aan hun ‘netwerk’.

Kortom alle kosten waren voor ons en zij bepaalden de prijs en namen een deel van de omzet 8)7 Neuh, dank u feestelijk.
ro8in 19 juni 2023 13:35
Weet je wat het is.

Ik heb zelf al een tijdje een elektrische auto, maar woon in een autovrije straat, dus kan geen eigen laadpaal gebruiken. Maar dan merk je toch wel dat het erg tegenvalt. Zeker met de komst van veel nieuwe elektrische modellen is het door de weeks om 6 uur eigenlijk onmogelijk om een vrije laadplek te vinden. Gelukkig werk ik veel thuis en kan ik hem wel op aparte tijden aan de lader gooien, maar als ik gewoon van 9 tot 6 op kantoor zat zou ik niet weten hoe ik dit moet doen.

Wat vooral heel irritant is zijn die Hybride voertuigen. Mijn elektrische auto gaat zo een 400km en gooi hem misschien een a twee keer in de week aan de lader. Maar omdat die hybride voertuigen maar zo een 40km op een batterij gaan gooien die mensen hem dus zo ongeveer na elk ritje weer aan de lader, met het gevolg dat bijna al die palen dus voor tachtig procent van de tijd bezet zijn door die hybrides. Het is ook niet zo dat die mensen hem dan na een uurtje (neem aan dat deze ook veel sneller opladen?) weer netjes weg halen, nee ze laten hem gewoon de hele nacht hangen als een soort prive parkeerplek en om dan s ochtends nog even aan de stekker de voorverwarmstand aan te kunnen slingeren. Je moet maar eens erop letten, telkens als je een hybride voertuig aan een laadpaal ziet staan is het 9 van de 10 keer gewoon een groen lampje dat hij al vol zit.

Wat mij betreft zou het gewoon verboden moeten worden voor hybrides om openbare laadpalen te gebruiken, dan heb je een heel groot deel van het laadpalen tekort al opgelost. Die auto's hebben het eigenlijk ook niet nodig, ze kunnen gewoon prima op benzine rijden, terwijl ik dan elke keer een probleem heb omdat ik geen vrije laadpaal kan vinden en ik verder weinig keuze heb. De meeste met een elektrische auto gebruiken zo een paal misschien eens in de week, terwijl al die plugins er chronisch staan te laden meerdere keren per dag soms wel. Denk dat je met zo een wet in een klap het probleem voor de komende jaren opgelost hebt.

Een andere optie zou zijn dat ze veel strenger gaan controleren op dat auto's niet onnodig bij die laadpalen blijven staan, maar ik zie dat voorlopig niet echt gebeuren. Bij mij in de buurt wordt er sowieso niet gecontroleerd want het is gratis parkeren.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 21:50]

bzzzt @ro8in19 juni 2023 13:53
Een andere optie zou zijn dat ze veel strenger gaan controleren op dat auto's niet onnodig bij die laadpalen blijven staan, maar ik zie dat voorlopig niet echt gebeuren. Bij mij in de buurt wordt er sowieso niet gecontroleerd want het is gratis parkeren.
En wat verwacht je dan, dat je midden in de nacht gewekt wordt door een 'ping' omdat je auto vol is en je 'm acuut moet verplaatsen?
Het zou misschien wel helpen om laadpalen te maken met meerdere stopcontacten die 's nachts automatisch kunnen omschakelen welke auto stroom krijgt... kost geen capaciteit maar je kan de palen die er zijn dan wel effectiever gebruiken...
telenut @bzzzt19 juni 2023 14:46
of misschien gewoon meer simpele laadpalen zetten... aan 3Kwh kan uw auto ook perfect laden.
ro8in @bzzzt19 juni 2023 15:29
Als jij je hybride aan de oplader zet, dan weet je toch wel dat hij na 1 of 2 uur vol zit? Weet niet wat voor batterij daar in zit, maar het is geen 50kwh die 6 uur nodig heeft. Dan kan je toch gewoon even rekening houden met dat je hem ook weer weghaalt in plaats van gewoon maar s'avonds neer kwakken en de hele nacht laten staan. 9 van de 10 keer staan al die plekken vol met hybrides omdat ze dat ding weer na elk ritje op de lader gooien om een paar centen te krenten op de benzine kosten, terwijl mensen met een volledige elektrische auto die plekken hard nodig hebben. Ik vind het persoonlijk asociaal alleen al om het feit dat je ook gewoon prima op benzine kan rijden en er dus ook helemaal geen noodzaak is om zo een plek bezet te houden voor iemand die deze plek wel echt nodig heeft.
bzzzt @ro8in19 juni 2023 15:55
Lekker dat jij mag bepalen wie er noodzakelijk laadt en of dat asociaal is.
Misschien is het handiger je frustratie bij de gemeente neer te leggen in de vorm van een verzoek om meer laadpalen dan het op te kroppen...
ro8in @bzzzt19 juni 2023 16:04
Ik bepaal helemaal niets. Vertel mij maar waarom het dan noodzakelijk is om een hybride voertuig op te laden? En waarom dat perse na elke rit moet en wat je dan niet zou kunnen als je dat niet doet? Een elektrische auto gaat nergens heen zonder stroom...
Caayn @ro8in19 juni 2023 16:26
Een plug-in hybride auto die niet laadt stoot meer uit dan dezelfde auto zonder plug-in optie, wat jij krenten noemt noem ik zuiniger/groener rijder. Zeker met start/stop verkeer kan een plug-in, mits opgeladen, enorm veel zuiniger zijn dan een gewone ICE. Door het beperkte formaat van de accu moeten plug-in hybrides nou eenmaal vaker opladen. Wij met onze EV kunnen doorgaans prima meerdere ritten maken op één accu lading.
SaraNostra @ro8in19 juni 2023 16:21
Waarom is het noodzakelijk dat jij je elektrische wagen de hele nacht aan het net hangt? Ennuh als ie om 4 uur in de nacht vol is, ga je het dan ook verplaatsen?
ro8in @SaraNostra19 juni 2023 16:41
Als ik mijn auto aan de lader doe probeer ik altijd rekening te houden met dat ik hem ook weer netjes weg moet halen wanneer hij vol is. Ik vind het zelf bijzonder irritant, dus zou raar zijn als ik vervolgens zelf ook zou blijven plakken. Heel soms als ik later thuis ben dan moet ik helaas vaak wachten tot middernacht voor er dan eindelijk iemand toch zijn auto weg haalt en ja dan laat ik hem wel staan tot de volgende ochtend. Maar mijn auto heeft ook fiks wat uren nodig dus heel lang onnodig sta ik er niet. Dit is anders dan alle plugin outlanders die om 17:30 komen aankakken en hem vervolgens pas de volgende ochtend weer eraf halen, terwijl dat ding 2 uur later waarschijnlijk al vol zat. En dit is elke dag he. Wat ik zeg ik sta er misschien gemiddeld 1 keer in de week, maar deze gasten staan er gewoon elke dag en soms in het weekend gewoon meerdere keren per dag. Dan halen ze hem van de lader en gaan ze even naar Praxis ofzo en meteen bij terugkomst weer terug aan de lader. Het is niet gewoon af en toe opladen, het is gewoon chronisch die plek bezet houden. Je zou het zelfde gedrags eens bij het tankstation moeten doen, dan heb je een stuk sneller ruzie.
Annihilism @ro8in19 juni 2023 17:14
Die mensen waar jij nu van omschrijft last te hebben gaan als zij een elektrische auto kopen exact hetzelfde probleem voor jou creëren. Namelijk dat ze de auto na het laden niet verplaatsen.

Ik denk dat het verstandiger is dat je de gemeente vraagt meer laadpalen te plaatsen of in gesprek te gaan met de bestuurders van de autos :+ .

Niet lullig bedoeld hoor en ik kan mij jou frustratie goed voorstellen. Maar ik denk niet dat "hybride auto's" hier het probleem is maar meer geen rekening met elkaar houden. Ik zou er niet te veel negatieve energie in stoppen als ik jou was want hybride auto's verdwijnen op een gegeven moment toch (dat gaat waarschijnlijk allemaal elektrisch worden).

Ik verkeer in de gelukkige positie dat ik een eigen oprit heb en ook een eigen laadpaal maar ik lees veel topics op GoT van ook volledig elektrische rijders die elkaar geen parkeerplek gunnen.
ro8in @Annihilism19 juni 2023 17:24
Uiteraard zullen deze mensen ook met een elektrische auto hem gewoon onnodig laten staan alleen wel met het verschil dat ze er niet elke dag meer hoeven te staan of zelfs meerdere keren per dag. Dan zullen deze mensen hem misschien nog 1 keer in de week te lang laten staan wat dan toch al een stuk minder erg is. De infrastructuur zoals die nu is is gewoon niet gemaakt op honderdduizenden auto's die na elk ritje meteen weer voor uren aan de lader moeten. Dat werkt gewoon niet. Als deze mensen inderdaad gewoon netjes hun auto zouden weg halen na 1 of 2 uur, dan zou het nog prima te doen zijn. Maar de praktijk laat zien dat mensen dat gewoon vertikken. Een volledig elektrische auto hoeft gewoon minder vaak aan de lader omdat je er een stuk verder mee komt, dit past gewoon veel beter bij onze huidige laad infrastructuur.
SaraNostra @ro8in19 juni 2023 17:05
Fair! Begrijp ik, maar denk dat zolang er geen technische oplossing komt, dat niemand in de nacht zal opstaan om zijn/haar auto te verplaatsen. Hoop dat dat nog wordt gefixt, maar sowieso denk ik dat de toepassing zoals het nu wordt uitgerold niet toekomstbestendig is.
ro8in @SaraNostra19 juni 2023 17:30
Ja ik zie ook niet gebeuren dat mensen hun auto s nachts gaan verplaatsen. Maar als iedereen dit maar 1 keer in de week doet in plaats van elke dag en soms zelfs meerdere keren per dag dan is het probleem toch wel meteen een stuk kleiner. Plugin hybrides passen gewoon niet goed bij onze laad infrastructuur. Deze auto's moeten te vaak opgeladen worden en dat past gewoon niet bij het huidig aantal laadpalen.
bzzzt @ro8in19 juni 2023 16:32
Ik weet ook niet of de auto die op dit moment voor mijn huis staat er noodzakelijk staat. Daar ga ik niet over en er bestaat geen recht op een openbare parkeerplaats, ik mag mijn auto op een vrije plek zetten, that's all.
Zelfde geldt voor laadpalen. Iemand anders was je voor, net als de parkeerder voor mijn huis. Leer er mee omgaan en frustreer je niet, zonde van de energie.
ro8in @bzzzt19 juni 2023 17:02
Haha het is ook niet alsof het mijn dagelijkse missie is hoor, maar het was een artikel over het aantal laadpalen waarbij ik eigenlijk alleen aangaf dat alhoewel het er veel lijken in de praktijk het vies tegenvalt. Ik gaf enkel als oplossing aan om wellicht hybrides te weren, maar wetende natuurlijk dat er hier vast een groot aantal hybride rijders zitten die het er natuurlijk totaal mee oneens zijn. Tot dat ze straks zelf een elektrische auto hebben en dan zijn ze het natuurlijk helemaal meet me eens haha.
Het is voor mij persoonlijk op het moment ook niet zo heel erg omdat ik veel thuis werk en altijd wel een gaatje door de dag vindt wanneer er nog prima aan plekje te vinden is. Maar het is wel echt al een probleem aan het worden en dit gaat alleen maar groter worden en momenteel komen er eigenlijk helemaal geen laadpalen meer bij hier in de buurt. De gemeente heeft een stop erop zitten al een aantal jaar. In de tussentijd groeit het probleem alleen wel en zou er op termijn toch een oplossing voor moeten komen. Ik denk zelf dat je met hybrides weren in ieder geval weer wat ruimte hebt om het probleem verder aan te pakken. Ik zeg helemaal niet dat ik vind dat Hybrides niet opgeladen mogen worden, want natuurlijk hoe meer er opladen hoe beter. Maar als de nood hoog is en het echt een probleem wordt zal er wel iets gedaan moeten worden. Dan kan deze oplossing tijdelijk wel iets van ruimte bieden. Het is immers niet zo dat je met een hybride dan gestrand staat als deze niet opgeladen is. Wat anders is met een volledig elektrische auto.
bzzzt @ro8in20 juni 2023 07:22
Ik snap je punt, maar 'nood' is er pas als er brand is of mensen in levensgevaar zijn. Je hebt niet meer recht op een volgeladen auto dan je hybride buurman.
Een verbod op laadpaalkleven zou prima en eerlijk voor iedereen zijn, maar dan moet jij ook accepteren dat je om 3 uur 's nachts mogelijk je auto moet verplaatsen...
Tintel @ro8in19 juni 2023 16:45
oei - ik lees hier wel een beetje veel voorkeur voor vol elektrisch. Dat is niet zo aardig. Ook een hybride rijder helpt goed mee met de uitstoot vermindering natuurlijk. En dat ze een
paar centen
willen besparen is toch ook niet meer dan normaal?

De echte oplossing is toch wel meer eigen laadpalen - dat voorkomt ook dit soort 'waarderingen'.
langestefan @ro8in19 juni 2023 14:10
Ik vind niet dat een hybride minder recht heeft op opladen aan de laadpaal dan jij. Wellicht is het een oplossing om auto's die te lang aan een publieke laadpaal staan (zonder te laden) een prijs per uur te laten betalen. Bijv. de helft van de kWh prijs.
ro8in @langestefan19 juni 2023 15:41
Waarom niet?

Ze staan er veel vaker dan volledige elektrische autos en ze staan er ook vaker veel langer dan nodig. Daarnaast is er geen enkele noodzaak om met zo een auto zo een plek bezet te houden, gezien je ook prima op benzine kan rijden, dat terwijl je met een volledige elektrische auto geen keuze hebt.

Het is gewoon een grote irritatie van menig elektrisch rijder inmiddels, ze staan er allemaal maar om een paar centen op de benzinekosten te besparen. Ze staan aan de laadpalen geplakt alsof het een soort life support is. Gemiddeld rijden ze wat 20 tot 40 kilometer op een lading? Dus het is na elk ritje eigenlijk alweer meteen terug de laadpaal. Iets wat met een volledige elektrische auto die gewoon 500km kan rijden toch echt anders is. Het is niet normaal dat je na elk ritje uren lang die paal bezet houd. Moet je eens na elk ritje uren lang bij het tankstation de pomp bezet houden. Kijken hoeveel mensen je dan nog aardig vinden.

Ik snap dat het misschien niet leuk is als je zo een auto hebt, maar feitelijk gezien is het gewoon onlogisch om deze auto's op publieke laadplekken toe te laten.
Tintel @ro8in19 juni 2023 17:00
Je bent behoorlijk overtuigd dat hybride vooral niet in de weg moet zitten van EV. Maar dat is niet terecht. Die auto's zijn ook duurder omdat ze dus beide aandrijvingen hebben en de manier om die extra investering te compenseren, is dus ook hybride te rijden.
En als je geen keuze hebt met een EV en dus telkens druk bezig bent om een publieke laadpaal te vinden dan was het eigenlijk al vanaf het begin een risicovolle keuze, die EV. Dat kun je dan niet afwentelen op andere gebruikers. Ik vind het zelfs een beetje onaardig richtig de ICE tijders als parkeerplaatsen in het algemeen al schaars zijn.
Iedereen wil graag een parkeerplekje en ze hebben het ook allemaal echt nodig.

Een plugin hybride is juist een mooie tussenoplossing - veel minder accu capaciteit nodig en toch lukt het sommigen vast wel om meer dan 90% elektrisch te rijden. Natuurlijk is het een tussenfase maar zeker geen slechte keuze. Leuk als volledig EV haalbaar is voor iemand - maar bij die haalbaarheid zou dan eigenlijk ook een eigen laadpaal moeten zitten. Want zoals je zegt: je zult wel moeten.


Wordt je ook boos op al die mensen die patienten in een ziekenhuis opzoeken en zo kostbare parkeerplaatsen bezet houden, die eigenlijk voor de echte zieken zijn?
Dus als iemand iets echt nodig heeft zijn mensen die een ondergeschikte motivatie hebben, meteen paria?
ro8in @Tintel19 juni 2023 17:15
Ik ben van mening dat de hybrides juist helemaal geen goede tussenoplossing zijn. Het grootste probleem bij elektrisch rijden is juist de laad infrastructuur. Laat dat nou net hetgeen zijn wat deze hybrides juist overbelasten. Jaren geleden toen laad infrastructuur nog niet zo aanwezig was, was het een goede tussenoplossing omdat je dan inderdaad gewoon door kon rijden op benzine. Maar nu deze infrastructuur inmiddels wel bestaat bezetten deze auto's het alleen maar onnodig en wordt het de volgende stap naar volledige elektrisch juist door deze auto's alleen maar belemmert. Het is nu zaak om het laden geen enkel probleem te maken om meer mensen elektrische auto's in te krijgen, daar helpen al deze hybride voertuigen momenteel totaal niet bij. De tussen fase waarin plugins relevant zijn, zijn we wat mij betreft inmiddels al een tijdje uit. Een verbod op laden voor hybrides zou bijvoorbeeld ook kunnen motiveren om dan volledig elektrisch te gaan. Ik denk dat voor het gemiddelde laadpaal gebruik van 1 hybride er makkelijk 5 volledige elektrische autos gebruik hadden kunnen maken van dezelfde laadpaal.
Tintel @ro8in19 juni 2023 17:26
Het zijn toch niet voor niets plugin hybrides? En ook al is de elektrische range beperkt - deze is voor velen voldoende.
En een verbod op hybrides is natuurlijk te zot voor woorden; we hebben het niet over 50 jaar oude diesels. En zelfs daarbij is het nog discutabel. De infrastructuur is juist op dit moment veel beter geschikt voor hybrides, omdat de netcapaciteit nog niet zo groot is en het brandstof-netwerk nog gewoon bestaat. En jij stelt voor om dan maar hybrides te verbieden om zodoende mensen te dwingen EV te gaan rijden. Dat is ook niet zo heel wenselijk (en dan druk ik me zachtjes uit).
ro8in @Tintel19 juni 2023 17:36
Maar dat is wat ik probeer uit te leggen. Deze range is voor de meeste mensen voldoende, maar het is totaal; niet passend bij onze laad infrastructuur!. Ons publieke laad systeem kan gewoon niet dit soort autos dagelijks van stroom voorzien, daar zijn er simpelweg gewoon te weinig palen voor. Mensen kopen zo een auto en staan vervolgens dagelijks 70% van de tijd aan een laadpaal, maar staan er helemaal niet bij stil dat dit een enorme belasting is op het laad infrastructuur en er daardoor veel meer laadpalen moeten komen dan eigenlijk nodig was geweest konden deze auto's gewoon 500km rijden op een lading. Het gaat niet alleen erom of deze range voldoende is voor jou, het gaat erom of deze auto past binnen wat mogelijk is. En dat doen ze niet. Ze worden als warme broodjes verkocht door de autofabrikanten en hoe straks al deze dingen van hun dagelijkse 20km aan stroom voorzien moeten worden is maar een ander zijn probleem. Ze staan momenteel de overgang naar volledig elektrisch welke veel beter aansluiten op onze laadinfrastructuur gewoon in de weg.
Tintel @ro8in20 juni 2023 09:13
Ik dacht eerst dat je er vooral zelf last van had. Maar goed - je probeert uit te leggen dat EV met een kleine accu niet aan de laadpaal zouden moeten staan. In welke wereld is dat zinnig? Ze zitten helemaal niets in de weg. Deze auto's zijn goedkoper (want kleinere accu) en hebben voor velen voldoende range (mits ze kunnen laden). Vervolgens laden ze ook nog eens langzaam op maar dat is met de huidige infrastructuur juist goed.
Ze staan dus de overgang niet in de weg - ze zijn juist de ideale overgang omdat ze dus beide infrastructuren nodig hebben - maar allebeid in mindere mate. Dus ook voor 'hen' worden meer laadpalen gerealiseerd (al dan niet eigen oprit / bij het bedrijf).
het gaat erom of deze auto past binnen wat mogelijk is. En dat doen ze niet.
Beter kun je niet passen - ze kunnen dus bij de tankstations terecht en bij 'slome' laadpalen.
ro8in @Tintel20 juni 2023 09:45
Het probleem is dat ze juist veel meer laadpaal gebruik nodig hebben dan auto’s met grotere accu’s. Ik snap je gedachten, dat je zou denken dat een half elektrische auto ook half zoveel gebruik er van maakt. Maar de praktijk laat zien dat mensen met zo een auto en overigens snap ik dat ook natuurlijk proberen om zo weinig mogelijk benzine te gebruiken. Dat kan met een plugin eigenlijk alleen als je hem dus na elke rit weer aan de lader gooit. Met het gevolg dus dat ze dus veel vaker de laadpalen bezet houden dan mensen met volledig elektrische autos doen. Zoals ik zeg ik sta er misschien 1 a 2 keer in de week een aantal uur, maar buren met een plugin staan er eigenlijk gewoon chronisch geparkeerd.
Ze zijn daardoor gewoon een overbelasting op ons publieke laad systeem. Die plekken zijn bedoeld om af en toe je auto op te laden en niet om er na elk kort ritje weer uren te moeten staan. Zoals andere ook aangaven. Ze laden vaak een stuk langzamer. Waarbij ik met 6 uur laden weer goed ben voor de hele week en ik 400km ver kan. Is zo een plugin hybride na 4 uur laden goed voor 30km en moet hij na 1 ritje direct weer 4 uur er staan. Zo kom je dus heel snel laadpalen te kort. Dit kan je natuurlijk oplossen met meer palen etc. Maar als we een korte termijn oplossing willen hebben waarbij het laadpalen te kort snel opgelost moet worden zie ik geen andere optie dan voorlopig gewoon tijdelijk hybride plugins te weren van deze plekken. Dan heb je in iedergeval de komende tijd weer plek zat en kunnen we in een wat minder gehaast tempo de infrastructuur problemen oplossen.
Tintel @ro8in20 juni 2023 12:22
Dat de ene auto sneller laad is eenmaal zo. De 'belasting' van het elektriciteits netwerk is niet groter dan dat bij een reguliere EV. Alleen de tijd dat ze er staan is langer stel jij. En dat geloof ik ook nog wel. Maar dat geldt dus ook in vergelijking met moderne EV's die nog sneller kunnen laden dan wat oudere.

Maar deze gedachtengang is gewoon geen goed idee. Dat is hetzelfde als stellen "alle bejaarden mogen niet in de spits rijden - die houden de weg maar onnodig bezet en ze doen er langer over want ze rijden langzamer". :P

De hybrides hebben net zoveel recht om een laadpaal bezet te houden als een EV - ook al zijn ze traag. Ze helpen notabene juist mee om de transitie te maken en reduceren ook uitstoot op die manier.
Hun motief om zo min mogelijk fossiele brandstof in de tank te gooien is toch niet verwijtbaar? Dat ze daarmee vaak 'aan de paal moeten' is al vervelend genoeg. Nu wil jij het nog gaan verbieden ook. Dus dan moeten ze maar brandstof gaan gebruiken? Niet leuk voor het milieu en niet leuk voor hun portemonnee.
Die plekken zijn bedoeld om af en toe je auto op te laden en niet om er na elk kort ritje weer uren te moeten staan.
Eh? Die plekken zijn bedoeld voor voertuigen die elektrisch kunnen laden. Als ze de pech hebben dat dit na elk kort ritje is....het zij zo.

Ik durf anders wel te stellen dat we anders eerst alleen EV's mogen verkopen aan mensen met een oprit in gebieden waar het e-net nog niet zo zwaar belast wordt. Dat helpt ook bij de transitie... :9
Gekkigheid natuurlijk.

Dat anderen niet hetzelfde gebruikspatroon hebben van laadpalen, geldt ook voor de weg zelf en ook de parkeerplaatsen. En jij bedenkt dan dat we dit beter kunnen verdelen door een bepaalde groep voorkeursrecht te geven?
langestefan @ro8in19 juni 2023 15:54
Heel simpel, gelijkheidsbeginsel. Hybride auto's uitsluiten van publieke laadpalen zal veel schade doen aan de bereidheid om elektrisch te rijden. Het komt er eigenlijk op neer dat je benadeeld wordt omdat je óók een brandstof motor hebt, dat vind ik onredelijk en zal ook nooit standhouden in een rechtzaak.
ro8in @langestefan19 juni 2023 15:59
Ja het gelijkheidsbeginsel dus.

Een hybride is niet hetzelfde als een volledige elektrische auto. Je hebt inderdaad een brandstofmotor en dus is het een ander soort voertuig. Waarom mogen daar dan geen andere regels van op toepassing zijn? Er worden ook verschillende regels toegepast op wat voor soort brandstof je rijd. Zo mag je met een vervuilende diesel bepaalde steden niet in.

Ik zou niet weten hoe onderscheid tussen wat voor brandstof je auto op rijd anders zou zijn dan onderscheid maken tussen een hybride en volledig elektrische auto? Verschillende soorten voertuigen, verschillende regels. Je mag met je vrachtwagen ook niet hetzelfde als met je personen auto. Gelijkheidsbeginsel is van toepassing als je het ook hebt over iets wat gelijk is. Dat is in deze niet het geval.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 21:50]

langestefan @ro8in19 juni 2023 16:05
Zolang je elektrisch rijdt is het geen verschillend voertuig. Je kunt met hybride rijden zonder ook maar 1 keer de brandstofmotor te gebruiken.
ro8in @langestefan19 juni 2023 16:17
Maar 30km en is een pak minder efficiënt omdat hij alle brandstof onderdelen mee moet sleuren en waarschijnlijk ook door zijn vorm meer weerstand heeft. Moet immers gewoon een motor en brandstof tank etc huisvesten en heeft allerlei openingen voor de radiatoren etc.

Hij komt een stuk minder ver met dezelfde elektriciteit en is dus heel onzuinig en daarmee ook vervuilender.

In jouw vergelijking zijn alle brandstof auto's dus ook gelijk? Want ja ze rijden allemaal op brandstof.
langestefan @ro8in19 juni 2023 16:38
In principe zijn alle bestuurders gelijk ja. Er zijn natuurlijk praktische verschillen, maar je mag niet benadeeld worden omdat je een brandstof motor naast je elektrische motor hebt. Hybride rijders hebben even veel rechten als volledig elektrisch, daar moeten we niet aan gaan tarten want dan kan het wel eens heel hard achteruit gaan met adoptie in NL.
bzzzt @ro8in19 juni 2023 16:44
Die hybride hoeft geen batterij van 800kg mee te slepen.
Op afrondingsfouten na is een Prius plug-in elektrisch vrijwel even efficient als een Tesla model 3. (en de meeste elektrische wagens gebruiken veel meer omdat ze zo'n fijne SUV vorm hebben)
Dus als je niet verder dan 30-60km hoeft ben je niet per se vervuilender, maar dan moet je 'm wel de kans geven wat vaker te laden ;)
langestefan @bzzzt19 juni 2023 18:03
Nieuwe Prius 2023 al gezien? https://www.youtube.com/watch?v=GC0nTBC-Jvs

Het topmodel heeft ook nog eens zonnepanelen in het dak verwerkt. Met zo'n 8km per dag extra bereik begint dat best op te tellen over een heel jaar.
M.M @langestefan19 juni 2023 15:24
Ik snap dat je een voorbeeld noemt, maar een halve kWh prijs per uur is wel heel weinig.Beter lijkt me de laadcapaciteit van de paal in kWh maal de prijs per kWh. Dat zal ze leren ;)
langestefan @M.M19 juni 2023 15:30
Was zo het eerste wat in me opkwam. Bij een benzine station laat je je auto natuurlijk ook niet staan aan de pomp, dan wordt de pomphouder ook kwaad en verliest klauwen met geld. Dus lijkt me prima om daar iets aan te doen.
bzzzt @M.M19 juni 2023 16:37
kWh prijs is 50ct ongeveer. Dus 'overnachten' aan de lader, zeg maar uur of 10, kost dan 2,50 euro per dag dat je daar staat. Dat kan net genoeg incentive zijn om niet elke dag je kar daar standaard neer te zetten en niet meer weg te halen.
rdfeij @langestefan19 juni 2023 16:26
minder recht niet, fatsoen wel.. Maar dat geldt voor alle laadpaalklevers....
langestefan @rdfeij19 juni 2023 17:54
Helaas is dat overal zo, of je nou met de auto, vliegtuig of trein gaat er is altijd wel een egoïst die in de weg zit.
TMT @ro8in19 juni 2023 15:48
Ik denk dat je in Belgie een boete kan krijgen als je aan een laadpaal staat en niet geconnecteerd bent.
Dacht zelfs dat je kan vragen aan de politie dat een wagen wordt weggesleept.
En als je opgeladen bent en je blijft geconnecteerd wordt er toch een wachttarief aangerekend, niet? Anders missen de leveranciers ook veel inkomsten.
Maar het is inderdaad een pest en meestal zijn het de hybrides die lang opgeladen aan een paal blijven kleven.

Ik ben 1 van de gelukkigen met een eigen oprit en zonnepanelen en veel thuiswerk. Sinds begin april heb ik mijn auto voor 95% opgeladen met de zon. Voelt groen O-) O-)
ro8in @TMT19 juni 2023 15:56
Momenteel is er geen wacht tarief in NL. Je betaald gewoon per kwh, zit de auto vol dan betaal je dus niets om daar te staan. Maar dat zou wellicht ook nog een optie kunnen zijn inderdaad.

Het zijn inderdaad echt vaak die hybrides en als ik heel eerlijk ben zijn het vaak ook wel dezelfde soort auto's die dat doen. Laten we zeggen de plugin hybrides van het wat goedkopere segment. En nu dit soort auto's ook veel op de 2e hands markt aan het verschijnen zijn wordt dit asociale gedrag bij de laadpalen alleen maar erger.
rdfeij @ro8in19 juni 2023 16:25
Er zijn zeker wel wachttarieven. Met name bij snelladers maar steeds vaker ook bij 'paaltjes'in grote steden. Opladen en wegwezen is het (deels terecht) beleid. Helaas is staat dit vaak wel bij de paal, maar op hetzelfde stickertje tussen de overige kleine lettertjes. (laadpaalprovider, telefoonnummer en paalnummer)
Wat hier al meer aangegeven is over de tarieven het is een wildgroei van tarieven en regelingen zonder enige transparatie). Zo zijn er in Amsterdam ook palen die op het moment dat de stroomvraag groot is de laadsnelheid verlagen (dynamisch laden). Sta je dan met je goed gedrag 4 uur later waarbij je verwacht dat je auto volgeladen is, echter is hij maar half vol). Ook dit weer in de kleine letterjes...
TMT @ro8in19 juni 2023 16:20
De paar keren dat ik aan een Allego paal heb gestaan ergens in een stad (in Belgie) dacht ik toch dat er een wachttarief was. Maar het zal hoog genoeg moeten zijn om paalkleven te ontmoedigen.
g3rb @ro8in19 juni 2023 13:41
Ik denk dat dit puur een tussenoplossing is, want moet eerlijk zeggen dat het er nogal half bakken uitziet een wagen met verlengsnoer, ik verwacht in de nabije toekomst dat er veel betere, en vooral snellere, laadtechnieken om de hoek komen kijken. Dan kunnen die palen sowieso weer geminimaliseerd worden.

Tot die tijd zou er een soort etiquette moeten komen voor het laden.
ro8in @g3rb19 juni 2023 15:51
Mwa het valt wel mee vind ik opzich. Het zou echt prima te doen zijn als Hybrides er gewoon niet meer mogen staan. Wat ik zeg volledige elektrische auto's staan er helemaal niet zo vaak, want die hoeven niet na elk ritje weer op de lader en aangezien een groot deel van de hybride eigenaren vaak ook te lui is om hem van zijn plek te halen wanneer hij vol is, staan elektrische autos er gemiddeld ook niet langer. Ga maar eens een paar blokken in je wijk af en tel het aantal hybrides en volledige elektrische autos dat je aan de laders ziet zitten. Denk dat met zo een verbod de bezetting opeens met 80% afneemt.
bzzzt @ro8in19 juni 2023 16:33
Als het doel is zoveel mogelijk elektrisch rijden te stimuleren is het niet zo handig om 80% van de laadcapaciteit niet te gebruiken en maar benzine te gaan stoken of wel?
Tintel @g3rb19 juni 2023 16:49
Sneller is toch alleen maar nodig als er minder (=te weinig) locaties zijn? En sneller heeft nu eenmaal nadelen; hogere piekbelasting, iets slechter voor de accu, dikkere kabels nodig. Dat kunnen we allemaal vermijden door in meer opritten te voorzien of elke parkeerplaats van een (langzame) lader te voorzien.

We hebben het niet over het opladen van een telefoon - een auto staat nu eenmaal geruime tijd stil (en ongebruikt) op een dag. De uitzonderingen hierop - die hebben snelladers nodig (zoals wegtransport en bussen, taxi's).
chup5528 @ro8in19 juni 2023 19:12
Klein FYI: die hybrides laden juist veel langzamer dan de meeste EV's. M'n Lynk&Co heeft zo'n 4 uur nodig om vol te raken, het dubbele aan m'n thuislader op 230v.

In basis is het juist goed dat men die plug-ins gewoon oplaadt. Je moet 'm er alleen ff weghalen als ie vol is ja, maar dat probleem is niet gelimiteerd tot plug-in rijders.
Harry21 @ro8in19 juni 2023 19:59
Had je eerder aan moeten denken, hier van de week ruzie bij de laadpaal tussen prive auto en bedrijfsauto, schelden tegen elkaar. Ik blijf nog even benzine tanken, das ook gratis met tankpas.
DigitalExorcist @ro8in19 juni 2023 22:44
Maar dan gaan hybride rijders helemaal niet meer laden en wat heb je dan aan een hybride….
WolfsRain 19 juni 2023 16:45
Rijd al 4.5 jaar elektrisch (jaar Zoe, daarna een Model 3) en heb helaas niet de mogelijkheid tot thuis laden (appartement). Groot voordeel van elektrisch rijden is dat het natuurlijk schoner is en een stuk goedkoper (50% +-, zelfs als je publiek laadt). Grote nadeel van de hoeveelheid laadpalen is dat het overzicht compleet weg is. Hetzelfde geldt voor laadpasjes.

Veel laadpalen = tof, maar het zou echt een verademing zijn als tarieven gestandaardiseerd worden en in heel EU alle laadpasjes werken. Dat zal nog wel even kosten want tot nu toe is het echt het wilde westen.
yinnemans @WolfsRain20 juni 2023 10:32
Groot voordeel van elektrisch rijden is dat het natuurlijk schoner is
Dit is niet per definitie zo. Wanneer je de milieu impact van de productie van EV's in beschouwing neemt, is het plaatje lang niet zo rooskleurig (fabricage van accu's, winning van Lithium).
Uiteraard merk je er in Nederland niets van dat het grondwaterpeil daalt in Chili en daardoor grote gebieden te droog worden voor verbouwen van gewassen.

Is er op dit moment een beter alternatief? Nee, zolang we nog geen motoren maken die op 100% groene waterstof draaien niet.

Goedkoper? Ja, tenminste als je zakelijk rijdt en dus de werkgever en overheid flink sponsoren. Voor de doorsnee consument is een EV nog lang onbetaalbaar.
WolfsRain @yinnemans20 juni 2023 13:01
Dit klopt niet, je kunt hier ook op Tweakers onder andere het stuk van @Yero terugvinden: review: Auke Hoekstra (TUe): e-auto's zijn écht beter voor het milieu.

Zelfs als je de productiekosten meeneemt zijn EV's onder de streep veel beter voor het milieu.
Neus 19 juni 2023 14:00
Wow, wat een cijfers. Ik wil graag van mijn diesel af om een EV te kopen maar hier in Italië zijn er maar 41.173 laadpunten voor 193.619 EV's. In heel Italië ! En ze voorzien er 110.000 te hebben in 2030. Dus ik wacht nog maar even. Source: https://www.motus-e.org/
PolarBear @Neus19 juni 2023 14:28
Moet je eens het aantal auto's vergelijken met het aantal bezinestations.
af_bert @PolarBear19 juni 2023 16:10
Met een fossiele brandstofauto rijd je ongeveer 1000 km per tankbeurt. Dat 2 tot 3 keer (tot 4) meer als bij een elektrisch voertuig. Fossiele auto's hebben dus minder stations nodig.

Met een fossiel brandstofauto ben je in 5, max 10 minuten weg van de pomp. Met een elektrisch voertuig heb je minstens 20 minuten nodig om een beetje elektriciteit 'te tanken'. Met 1 diesel-/benzinepomp kan je dus meer voertuigen bedienen per zelfde tijdseenheid, dus heb je minder stations nodig.
DigitalExorcist @af_bert19 juni 2023 16:35
Maar hoe vaak moet je daadwerkelijk onderweg snelladen dan?

Als ik voor m'n werk naar kantoor rij moet ik 250km per rit maken (500 totaal dus; vandaar dat ik meestal ook thuis werk...). Dat haal ik prima in m'n Zoe. Dan laad ik op de zaak en rij ik 's middags weer terug. Opladen gaat gewoon tijdens m'n werk, ik hoef daarvoor de snelweg niet perse af.

In de winter heb ik aan 10 minuten Fastned genoeg om nog 50km range óver te hebben als ik op kantoor kom.

Op vakanties, ja dan ben ik ietsjes langer bezig, omdat de Zoe maar 50kW kan snelladen. Maar vakantie is maar zo'n klein deel van het verkeer waar ik normaal gesproken in zit... (en bovendien is het vakantie, dus who cares dat het wat langer duurt)
af_bert @DigitalExorcist20 juni 2023 00:32
Je moet wel bijna met elke rit rekening houden met opladen. Als je op je werk geen vrije paal hebt, moet je regelmatig gaan controleren of de plaats vrij is, je werkplek verlaten, je auto verplaatsen en na het opladen je auto terug op een andere parkingplek zetten. Je hoeft tijdens je werk dus meerdere keren aan je vervoersmiddel denken en er tijd in steken.
Daar hoef je met een auto die 1.000 km per tankbeurt rijdt en die elke 1.000 km maar 5 minuten nodig heeft, geen continu rekening mee te houden.
DigitalExorcist @af_bert20 juni 2023 06:22
Merk er in de praktijk helemaal niks van, maar er zullen uitzonderingen zijn zoals je noemt ja…
Tintel @af_bert19 juni 2023 17:05
oei - da's behoorlijk veel 1.000 km - dat is toch echt meer voor de diesels denk ik.

Maar voor de rest heb je gelijk - minder tijd nodig per tankbeurt is het grootste verschil. En doordat de spreiding van tankstations veel groter is, durf ik ook nog wel met weinig resterende range erop te rekenen dat ik tijdig een tankstation tegenkom. Dat is overigens niet in elk land zo (wel in Nederland meen ik).
Harry21 @Tintel19 juni 2023 19:51
Nee hoor gewoon benzineauto doet ook tegenwoordig ook 1000km op 60 liter tank( maar is dan echt leeg)
Tintel @Harry2120 juni 2023 09:16
Grotere tank en redelijk laag verbruik idd.

(Ik ben bang dat mijn spul daaraan niet voldoet...)
af_bert @Tintel20 juni 2023 11:10
Ja, mijn wagen is een bijna 9 jaar oude diesel met een tank van 55 liter.
Gemiddeld tank ik ongeveer 50 liter per keer en ik rijd zo'n 1100 tot 1200 km per beurt.
En dan heb ik nog reserve voor een kleine 200 km, volgens het dashboard. En dat klopt, heb ik al eens moeten vaststellen.
Neus @PolarBear19 juni 2023 17:11
1 op 1 bijna. Nee, geintje maar kijk hier eens:

https://www.google.nl/map....9916242,15.24z?entry=ttu

Zo zie je op de hoofdstraat al 7 tank stations aan dezelfde kant van de straat, binnen 1KM, en 19 in het hele overzicht. En vaak 2 naast elkaar. Belachelijk. En geen enkele kan een EV opladen.

[Reactie gewijzigd door Neus op 22 juli 2024 21:50]

Groningerkoek @Neus19 juni 2023 22:07
Die hebben vaak ook helemaal geen belang bij zulke palen, neemt alleen maar ruimte in beslag en winst wordt er amper tot niet gedraaid op die palen.
DigitalExorcist @Neus19 juni 2023 15:39
Maar ook in Italië heb je toch gewoon een stopcontact thuis...?
Neus @DigitalExorcist19 juni 2023 15:49
Die heb ik zeker. En ik woon op 5 hoog - kan helaas een EV nog niet op mijn terras parkeren :+
Rijtjeshuizen heb je hier (in Genua) gewoon niet. Dus een privé (of publieke) laadpaal monteren is 99% niet mogelijk. De mensen met een mooie villa of eigen garagebox (kostprijs > 70.000) die zijn gelukkiger.
DigitalExorcist @Neus19 juni 2023 16:33
Ah zo. Op basis van je reactie ging ik even uit van 41.000 laadpunten in héél Italië incl. woonhuizen, bedrijven enzovoort ;)
Tintel 19 juni 2023 13:10
Maar een eigen laadpaal is nooit een snellader vermoed ik. Dus de telling is een beetje apart. De ene laadpaal is de andere niet natuurlijk. En de spreiding is nog belangrijker.
Blokker_1999
@Tintel19 juni 2023 13:13
Ook van de (semi) publieke palen is het overgrote deel geen snellader. Verwacht niet dat zelfs maar 1% snelladers zouden zijn.
Donstil @Blokker_199919 juni 2023 13:29
Nou nou 1%, we hebben in Nederland 4200 publieke snelladers.
Toch een mevaller van 350% t.o.v. de 1% die jij had ingeschat (Uitgaande van deze ANWB bron).

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 21:50]

Umbrah @Donstil19 juni 2023 14:26
Klopt. Maar laten we eerlijk zijn: die hebben een heel andere functie dan een "gewone" lader:

- Een snellader is meer een "range extender" voor lange routes, en is logischerwijs dus een voorziening langs een vaker gereden "lange" route.
- Een snellader is anders dan de boordlader. Eigenlijk is een snellader een "grote" variant van functionaliteit in de auto zelf (cellen met gelijkstroom laden, geconverteerd vanuit draaistroom).

De "kracht" van een EV zit hem in het E-stuk: elektriciteit. In principe kan je je EV door een lading hamsters op laten laden namelijk, en daarom is het juist zo praktisch om een EV te rijden: je parkeert hem, sluit hem aan, en je hebt eigenlijk 'altijd' een volle tank. In de praktijk zijn de bereiken van veel EV's dusdanig groot dat veel mensen hooguit één keer in de week hoeven te laden, of, veel langzamer hoeven te laden dan dat ze normaal doen, want de gemiddelde rit van een Nederlander is ongeveer 30km/dag (voor mijn Ioniq 5: da's 5 á 6 kWh, oftewel: minder dan 2u aan een gewoon stopcontact elke dag, of één maal per 14 dagen 7u aan een 3-fase lader).

Het is dus vrij logisch dat wisselspanning de status quo is, want veel meer dan een veredeld stopcontact is een "langzaam"-lader niet. En die snelladers hoeven alleen mee te groeien met:

- Het aantal lange afstandstracés
- Het aantal lange-afstandsritten totaal
- Het percentage EV's van totaal wat die lange afstandsritten doet

Het wordt pas écht leuk als je tijd ook meeneemt (nogmaals: de gemiddelde EV-rijdende Nederlander zal hooguit 1 á 2x/jaar aan een snellader hangen). Zwarte zaterdag krijgt een geheel nieuwe betekenis als niet alleen de route ongeveer voor iedereen hetzelfde is, maar ook de laadmomenten. Mobiele snelladers zouden op dát soort momenten erg logisch zijn.

Enige manco van de EV vooralsnog is de hele "geen oprit en geen straatparkeren"-zaak, zeker als je een niet-meewerkende gemeente/VVE hebt (we hebben ook te veel gemeentes).
Donstil @Umbrah19 juni 2023 14:32
Klopt. Maar laten we eerlijk zijn: die hebben een heel andere functie dan een "gewone" lader:
Ooh eens hoor, ik rij nu 5 jaar elektrisch (eerst privé. Nu zakelijk) en heb maximaal 20x aan een snellader gestaan, verder altijd thuis geladen en vol weg gereden.
Umbrah @Donstil19 juni 2023 14:41
Oh, net zoiets hoor. Eerst een Ioniq Electric 28kWh, nu een Ioniq 5. Met die eerste... wel veel vaker eigenlijk. Heel veel Diablo 3 op de Switch bij Fastned. Zeker omdat ik zo'n kilometer-vreter ben. Het laatste jaar van die bak zag ik toch wel steeds vaker dat ik in een rij bij Fastned moet staan. Nu sinds januari een Ioniq 5 (ben niet merktrouw, maar heb wel alles vergeleken), maar daarmee heb ik al een paar "zonder plannen" Groningen > België > Groningen-ritjes gedaan zonder enige vorm van stress.

Ik zoef nu wel die Fastneds voorbij waar ik dan zelf wel eens stond, en ik merk wel een paar thema's:

- VAG auto's die niet snel kunnen laden (want VW heeft hun MEB platform best wel een klein beetje misplant, laten we het hun versie1 noemen... maar het 'van buitenaf bekeken' beeld is: VAG's kunnen niet snelladen
- Tesla taxi's die lekker boven 80% willen gaan
- Mensen die nog meer dan mij rijden maar wel snappen dat ze enkel zo veel hoeven te laden om tot bestemming/volgende nuttige paal tot max 80% te komen.
- Ouwe bakkies die net zoals m'n vorige best wat vaker mochten fastnedden.

Vooral die laatste twee gaan we hopelijk veel zien. Vooral omdat ze samen gaan. VW heeft al een 'snellaad-capabel' platform momenteel in-house (alleen hebben ze er een Audi en een Porche op gebouwd... je zou denken dat 800V méér voordelen had dan enkel snelladen!), en zodra hun verdere software problemen eindelijk gefixt zijn, gaan we eindelijk misschien weer goeie VW's zien (buiten alle problemen en de trage snellaad capaciteiten overigens twijfel ik er niet over dat het qua bouw goede auto's zijn!)
Bosscope @Umbrah20 juni 2023 06:58
Mijn e-golf hangt thuis op de oprit aan de lader en dat is voor mijn woon-werkverkeer prima (3x in de week 80km).

Zodra een rit enkele reis boven de 80km komt heb ik toch echt die snellader nodig want er is niet altijd een paal beschikbaar (lees niet defect) op loopafstand van het eindpunt. Apps zoals chargemap hebben het niet altijd bij het rechte eind of een paal beschikbaar is

Meestal red ik het met 10 minuten snelladen op de heen weer 10 op de terugweg en dan laat ik ondertussen de hond uit. Heb echter vaak genoeg de situatie dat je langer moet laden en dan is een max bereik van 160km met voornamelijk snelwegen en 40minuten laden vanwege beperkte laadsnelheid behoorlijk irritant. (Rit vanuit midden Nederland naar vrienden en familie in Zeeland is lastig over auto- ipv snelwegen met onderhoud aan de heijenoord tunnel)

Nog een jaar tot einde lease contract en dan een EV die sneller snellaad. Een accu van 50kwh is voor mij de sweetspot
Tintel @Umbrah19 juni 2023 16:37
Zeker waar - beter meer 'eigen' laders - die dus langzaam zijn maar dat is een pluspunt voor het totale netwerk. Maar in dichter bevolkte gebieden is dat wel een 'dingetje' - wat jammer is want juist in dichtbevolkte gebieden is de verminderde uitstoot van een EV een pluspunt.

En zelfs lange afstand is nog relatief: stel een volle accu kan ongeveer 400-500 km aan dan is een lange (enkele reis) afstand rit zonder snelladen mogelijk als deze afstand rond de 150 km ligt. Dat is nog best veel.
Aldy @Blokker_199919 juni 2023 16:35
Nee, je hebt gelijk, maar ik denk ook dat @Tintel bedoelt dat het een vreemde telling is aan het eind van het stukje. Vooral als je bedenkt dat de privé-laadpalen vaak voor bedrijfsauto's zijn of zelfs op de oprit voor maar één privé-auto. Dan tel je zeven tot zeven en een halve auto gemiddeld per laadpaal, maar dan ga je er opeens de privé-laadpalen bijtellen. Ja, dan zakt dit gemiddelde natuurlijk flink, terwijl de personen die geen gebruik van die privé-laadpalen kunnen maken gebruik moeten maken van die publieke laadpaal met z'n zevenen gemiddeld.
Ik vind het gemiddelde overigens erg hoog, want bij een dubbele laadpaal heb je dus snel 14 à 15 auto's die opgeladen moeten worden. Voor de werkenden is dat in de avond of in de nacht. Als gepensioneerde hou ik deze tijden dan ook vrij voor de mensen die werken en laad ik overdag.
Jorissie87 19 juni 2023 13:44
Het gaat hier blijkbaar om de "palen" maar veel (openbare) palen geven laadgelegenheid voor 2 auto's.
Groningerkoek @Jorissie8719 juni 2023 14:18
Het gaat om aansluitpunten (en ondanks de titel niet alleen om laadpalen), een paal waar twee stekkers in kunnen zou dus dubbel mee moeten tellen, en je stopcontact thuis telt ook mee.
Jorissie87 @Groningerkoek19 juni 2023 14:20
Hmm, als ik doorklik naar het onderliggende artikel wordt er inderdaad wel over laadpunten gesproken terwijl er in dit artikel palen van gemaakt is. Dat is nogal een verschil.
Twixie 19 juni 2023 13:28
Het is een beetje apart dat private laadpalen ook mee geteld worden. Daar heb je als EV-rijder natuurlijk niets aan (behalve als het jouw paal is). Ik kan mijn EV ook opladen aan een stopcontact, maar daarom ga ik toch ook niet iedereens stopcontact in zijn garage meetellen ?

In België wordt dit overigens stilaan een pest. Blijkbaar krijgen zelfstandigen belastingsvoordelen als ze hun laadpaal publiek maken. Echter, daar is blijkbaar totaal geen controle op, waardoor je hopen laadpalen hebt die zichtbaar zijn in Chargemap, ABRP, enz maar in de werkelijkheid voor buitenstaanders totaal onbruikbaar omdat de eigenaar het ook gewoon niet wil en die vooral voor zijn eigen EV bedoeld is.
killercow @Twixie19 juni 2023 13:41
Die private palen helpen wel mee om autos geladen te krijgen en houden die anders aan publieke infra zouden hangen. Het is dus wel degelijk nuttig om dat mee te rekenen, mits inderdaad netjes uit te filteren.
telenut @Twixie19 juni 2023 14:50
ben het hier volledig mee eens. In België is het echt een ramp op dat vlak. Als niet zelfstandige heb ik totaal geen voordeel aan zelf zo een paal zetten trouwens... idem met de auto.
Maar zelfstandigen verdienen er gewoon geld aan, en ze zijn doorgaans inderdaad niet beschikbaar. Of de prijs is belachelijk hoog, doorgaans veel hoger dan een snellader langs de snelweg.
rdfeij @Twixie19 juni 2023 16:29
(bijna) Alle private laadpalen (bijvoorbeeld die op mijn oprit) zijn openbaar, echter worden ze nergens op de kaarten vermeld. Als jij bij mij de oprit oprijdt kun je gewoon mijn lader gebruiken ;)
Of ik daar blij van wordt weet ik niet, maar het werkt wel }:O
Twixie @rdfeij19 juni 2023 17:32
Dat is niet echt wat 'openbaar' betekent. Niemand mag zomaar op iemand zijn oprit gaan parkeren, laat staan om er dan ook nog eens aan de laadpaal te hangen (wat sowieso niet altijd werkt, want bij sommige laadpalen moet je authenticeren met een pasje).
Het probleem zit hem voornamelijk in het feit dat in publieke apps die laadpalen wél als openbaar getoond worden. Als je dus ergens in een dorp moet zijn, zou ik toch niet teveel rekenen op wat je in Chargemap, ABRP enz te zien krijgt. En dat is dus het echte probleem. Die palen horen helemaal niet in die apps te zitten.
rdfeij @Twixie19 juni 2023 19:42
In Chargemap staan alleen openbare palen. Ik ben er nog geen tegen gekomen die niet openbaar is, of het staat erbij. (regelmatige gebruiker). Er is er 1 in Loon op Zand op het terrein van een particulier die hem zelf daarop gezet heeft en het leuk vind om anderen te helpen en af en toe een praatje te maken.

Overigens is de mijne (Eneco) ook te authenticeren met een pasje, echter kan iedereen dat. Ik krijg gewoon de ingestelde vergoeding, hij staat alleen nergens op de kaart tenzij ik daar toestemming voor geef.
Ik kan bij Eneco doorgeven dat hij "zichtbaar" mag zijn. Vanaf dat moment is mijn paal wereldkundig.

[Reactie gewijzigd door rdfeij op 22 juli 2024 21:50]

Twixie @rdfeij20 juni 2023 13:07
In Chargemap staan gewoon de palen die door de netwerken doorgegeven worden, en als een paal in zijn netwerk als publiek aangegeven wordt, staat hij gewoon in Chargemap.

Ik heb het gewoon zelfs zelf eens getest met mijn Shell Recharge wallbox. In mijn account kan ik ook aanduiden dat die publiek is, terwijl hij gewoon in mijn garage hangt. 2 weken later was die zichtbaar op Chargemap terwijl die natuurlijk door niemand te vinden was. Meer zelfs, in de Shell Recharge app kon ik zelfs aanduiden waar mijn laadpaal staat, en kon ik hem dus zelfs gewoon ergens anders aanduiden.

Ok, het probleem wordt lichtjes verzacht door het feit dat Chargemap gebruikers commentaar kunnen achterlaten en dus kunnen aangeven dat ze de paal niet vonden, maar dat is eigenlijk een lapmiddel.
rdfeij @Twixie20 juni 2023 14:07
Of jij zet erbij in Chargemap dat hij op je oprit (huisnummer) hangt en ter beschikking stelt indien iemand erbij kan. Eventueel met de opmerking dat iemand zijn telefoonnummer achterlaat bij de paal zodat je hem altijd kunt bereiken.
Twixie @rdfeij20 juni 2023 14:26
Maar nu ga je volledig voorbij aan mijn originele post: namelijk dat hier in België zelfstandige ondernemers een fiscale incentive krijgen om hun laadpaal publiek te stellen. Maar hoe ze dat blijkbaar doen is enkel zorgen dat die in het netwerk van de uitbater als publiek gemerkt staat, terwijl het in werkelijkheid over een paal gaat op privé-domein. Gevolg is wel dat de laadpaal daardoor in alle apps verschijnt, terwijl hij in werkelijkheid niet bruikbaar is voor buitenstaanders.

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