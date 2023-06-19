Intel en Duitsland bereiken akkoord extra subsidie voor bouw Duitse chipfabriek

Intel krijgt een subsidiepakket ter waarde van 10 miljard euro voor de bouw van een Duitse chipfabriek. Dat zijn de chipmaker en Duitsland op maandag overeengekomen, melden ingewijden aan Bloomberg. Intel kreeg eerder 6,8 miljard euro toegezegd.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Intel-ceo Pat Gelsinger zijn maandagmiddag om 14.45 uur aanwezig bij een ceremonie waarbij de definitieve overeenkomst wordt ondertekend, meldt de Duitse overheid in een verklaring aan Bloomberg. De regering wilde nog geen financiële details geven over het nieuwe steunpakket, dat wordt verstrekt onder de European Chips Act.

Volgens bronnen van Bloomberg is het vernieuwde steunpakket 10 miljard euro waard. Het pakket bestaat volgens ingewijden uit financiële steun en een prijsplafond op energie voor de chipfabriek. Hoe hoog die maximumprijzen uitvallen onder het steunpakket, is onbekend. Intel wilde niet reageren op vragen van Reuters.

Intel ging vorig jaar akkoord om de fabriek te bouwen voor 6,8 miljard euro staatssteun. De fabrikant eiste begin dit jaar echter een totaalbedrag van 10 miljard euro. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen vanwege de hogere energieprijzen en de hoge arbeidskosten in Duitsland. Intel verwachtte in eerste instantie 17 miljard euro uit te geven voor de bouw van zijn fabriek in Maagdenberg, maar die kosten zouden nu oplopen tot 30 miljard euro, vertellen ingewijden aan Bloomberg. De fabriek moet in 2027 operationeel zijn en gaat dan chips produceren op 'de geavanceerdste procedés' die Intel in dat jaar biedt.

Intels uitbreidingsplannen in Duitsland zijn onderdeel van de IDM 2.0-bedrijfsstrategie die het bedrijf sinds 2021 hanteert. De fabrikant wil daarmee chips gaan produceren voor andere bedrijven, waar Intel momenteel alleen zijn eigen processors produceert. Behalve aan een chipfabriek in Duitsland, werkt het bedrijf aan uitbreidingen in andere Europese landen. Er moet bijvoorbeeld een assemblage- en testfabriek in Polen komen, naast een r&d-centrum in Frankrijk en een mogelijke packagingfabriek in Italië.