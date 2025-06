Intel neemt chipfabrikant Tower toch niet over omdat goedkeuring uitblijft

Intel neemt de Israëlische chipfabrikant Tower Semiconductor toch niet over. De bedrijven kondigden de overname in februari vorig jaar aan, maar omdat de benodigde goedkeuring van toezichthouders uitblijft, stoppen de partijen de overname.

De overname stopt omdat het niet mogelijk is om 'tijdig' de benodigde goedkeuringen te krijgen, meldt Intel. Het bedrijf zegt niet welke toezichthouder nog geen goedkeuring heeft gegeven. Volgens anonieme Reuters-bronnen heeft in ieder geval China de benodigde goedkeuring nog niet gegeven. Nu de overname niet doorgaat, betaalt Intel een termination fee van 353 miljoen dollar aan Tower.

Met de overname wilde Intel sneller een 'belangrijke aanbieder van foundrydiensten en -capaciteit' worden, als onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie. Met de overname was 5,4 miljard dollar gemoeid. Tower produceert 150mm-, 200mm- en 300mm-wafers voor bijvoorbeeld automotivechips, beeldsensoren en powermanagementchips.

Hoewel de overname niet doorgaat, zegt Intel van plan te zijn door te gaan met de IDM 2.0-strategie. Intel zegt ook met Tower te willen blijven samenwerken, zonder in details te treden. In juni maakte Intel bekend een nieuwe chipfabriek ter waarde van omgerekend 22,9 miljard euro te bouwen in Israël.