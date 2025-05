'Microsoft wil deadline voor Activision Blizzard-overname uitstellen'

Microsoft wil volgens Reuters-bronnen de deadline voor de overname van Activision Blizzard uitstellen. Die deadline, die onderdeel is van de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard, verloopt op dinsdag 18 juli. Na dinsdag zou een van de twee de overname kunnen staken.

Bij Microsofts overname van Activision Blizzard spraken de twee bedrijven in het contract af dat de overname op of voor 18 juli 2023 zou zijn afgerond. Als deze deadline niet wordt gehaald, dan moet Microsoft een termination fee betalen van drie miljard dollar aan de gamemaker. Microsoft of Activision Blizzard kunnen bovendien na deze einddatum bepalen af te zien van de overname, zonder dat een van de bedrijven bijvoorbeeld een aanvullende boete moet betalen.

Reuters-bronnen zeggen dat Microsoft die einddatum wil verplaatsen naar een later moment. Wanneer en onder welke voorwaarden is niet duidelijk. Vermoedelijk verwacht Microsoft niet dat de overname nog op dinsdag 18 juli kan worden afgerond en is daarom de gesprekken met Activision Blizzard gestart. De twee bedrijven zouden nog in onderhandeling zijn.

Alleen de Britse toezichthouder CMA heeft de overname nog geblokkeerd. Microsoft heeft recent wel aangegeven de deal te willen aanpassen om de zorgen van de CMA weg te nemen. Mogelijk wil Microsoft de cloudgamingrechten in het VK verkopen. De CMA is namelijk bezorgd dat de overname concurrentie op de cloudgamingmarkt kan belemmeren. De toezichthouder wil uiterlijk 29 augustus aangeven of Microsofts concessies ver genoeg gaan en of de overname door kan gaan of niet. Los van de CMA wil ook de Amerikaanse toezichthouder de FTC de overname tegenhouden, maar hier wordt de overname sinds afgelopen weekend niet meer geblokkeerd.