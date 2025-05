Eurostar start met check-in met gezichtsherkenning bij treinstation in Londen

Reizigers kunnen vanaf nu gedeeltelijk biometrisch inchecken voor een treinreis met Eurostar. Hiervoor moeten zij enkele gegevens, waaronder een gezichtsscan, van tevoren insturen. Biometrisch inchecken kan vooralsnog alleen op het St. Pancras-station in Londen.

De zogenoemde SmartCheck-dienst wordt door iProov aangeboden en is tot dusver alleen beschikbaar voor klanten die een Business Premier-ticket kopen of met een Carte Blanche-lidmaatschap een reis boeken. Zij kunnen de eerste paspoortcontrole biometrisch en vermoedelijk sneller volbrengen. Er is via deze weg ook geen ticketscan meer nodig. Iedereen moet vervolgens nog wel een tweede controlepunt passeren voor een extra paspoortcontrole bij de Franse douane, ongeacht of de reiziger van SmartCheck gebruikmaakt of niet.

Reizigers kunnen van tevoren via de iProov.me-app hun ticket, paspoort en gezichtsscan insturen zodat zij bij een SmartCheck-paal een gedeelte van de paspoortcontrole kunnen doorlopen. Volgens Eurostar worden gegevens na verificatie doorgestuurd naar een paspoortcontrolesysteem en de biometrische poortjes. Na het inchecken worden de gegevens maximaal 48 uur opgeslagen en verwijderd nadat de reis is volbracht.

Het biometrische inchecksysteem werd tussen eind 2021 en april 2022 op hetzelfde station getest en is nu officieel in gebruik genomen. Het is niet bekend of en wanneer reizigers zonder een vermeld Business Premier-ticket of Carte Blanche-lidmaatschap van de service gebruik kunnen maken. Ook is niet duidelijk of SmartCheck op andere stations in gebruik genomen gaat worden.