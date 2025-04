ProRail haalt Chinese camera's weg, terwijl NS juist nieuwe bestelt

Het Nederlandse spoorwegbedrijf ProRail wil voor het einde van dit jaar alle bewakingscamera's van Chinese merken vervangen. Ondertussen heeft de NS duizenden nieuwe Chinese camera's besteld, blijkt uit rondvraag van nieuwssite Follow the Money.

ProRail beschikt over ongeveer zesduizend camera's, die voornamelijk op stations en bij fietsenstallingen hangen. Daar zitten ook camera's van Huawei tussen. Dat bedrijf werkte in 2018 aan een camerasysteem dat gezichten in een menigte scant en de leeftijd, het geslacht en de afkomst van alle personen schat, schrijft The Washington Post op basis van een Huawei-rapport in 2020.

De NS heeft camera's geplaatst in de buurt van toegangspoortjes en in de winkels op de stations. In de treinen van NS hangen 3500 bewakingscamera's. Het grootste deel van de camera's is afkomstig van westerse merken, waaronder Bosch en Siemens. De NS heeft ook camera's van de Chinese merken Hikvision en Dahua, die ook in verband worden gebracht met het surveillancesysteem van de Chinese overheid, schrijft Follow the Money. In dubbeldekstreinen van de series VIRM 2 en 3 hangen 1500 Chinese camera’s. Daarnaast komen in de 99 nieuwe ICNG-enkeldeksintercity's, die nog niet in gebruik zijn, ongeveer 5000 camera’s uit China te hangen.

Naast de betrokkenheid van de merken bij de Chinese overheid, zou het beveiligingssysteem van de camera's tekortschieten. Het onderzoekscollectief IPVM toonde in 2021 aan dat derden makkelijk toegang kunnen krijgen tot de camera's van Hikvision en Dahua. Afgelopen maand publiceerde het beveiligingsbedrijf Cyfirma een onderzoek waaruit bleek dat de beveiliging van 80.000 Hikvision-camera's nog steeds gebrekkig is.

Reacties ProRail en NS

ProRail zegt tegen Follow the Money dat het 'op de hoogte is van de kwalijke reputatie van Chinese camera’s'. Spionage via achterdeurtjes in de apparatuur zou echter onmogelijk zijn, doordat 'alle camera’s zijn gekoppeld aan een afgesloten en beveiligd deel van het netwerk van ProRail, waarbij bovendien gebruik wordt gemaakt van niet-Chinese servers en recorders'. Toch heeft ProRail besloten om de 196 camera’s van Hikvision en Huawei dit jaar nog weg te halen.

De NS gaat dit niet doen, omdat er 'geen negatief overheidsadvies' over het gebruik van de camera's is. Daarbij wijst het onder meer naar het Nationaal Cyber Security Centrum, ofwel het NCSC, en het ministerie van Justitie en Veiligheid. "NS volgt het advies van de NCSC en ziet daardoor momenteel geen aanleiding om die merken te vervangen", zegt het bedrijf tegen Follow the Money.

Het kabinet doet nog onderzoek naar inkoopeisen voor Chinese bewakingscamera's en naar de noodzaak voor veiligheidsrichtlijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf in juni aan dat het camera's van Chinese makelij bij overheidsgebouwen en de politie zo snel mogelijk wil laten verwijderen.