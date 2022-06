"Meerderheid Nederlandse Tweede Kamer wil Chinese camera's bij overheid verbannen."

Er is een meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer om zo snel mogelijk beveiligingscamera's van Chinese makelij bij overheidsgebouwen en de politie te verwijderen. De partijen willen een aangekondigd onderzoek door het kabinet niet afwachten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van het overheidsgebruik van Chinese merken als Hikvision en Dahua, blijkt uit een rondgang langs partijen door RTL Nieuws. De partijen maken zich zorgen over de risico's die hiermee gemoeid zouden zijn. Het kabinet doet onderzoek naar inkoopeisen voor deze camera's en naar de noodzaak voor veiligheidsrichtlijnen, maar de partijen willen direct beginnen met de verwijdering.

Onder andere de fracties van de VVD, D66, PvdA en PVV geven aan dat de overheid zo snel mogelijk de Chinese camera's in de ban moet doen vanwege de risico's. In februari van dit jaar gaven 10 van 50 ondervraagde gemeenten tegen de NOS aan de camera's van Hikvision en Dahua te verwijderen of dat te overwegen. De Tweede Kamer is al langer kritisch op het gebruik van de camera's, vanwege zorgen over de banden van de fabrikanten met de Chinese overheid en de mogelijkheden voor spionage.

Afgelopen week gaf het ministerie van Justitie en Veiligheid toe dat niet bekend is hoeveel Chinese camera's in gebruik zijn bij de Nederlandse overheid. De politie heeft vorig jaar bijna 700 camera's van Dahua aangeschaft. Deze zijn voornamelijk op verkeerstoezicht gericht en blijven volgens planning zeven jaar in gebruik. "De politie heeft bij de aanbesteding van de camera’s en bij de toepassing daarvan geen risico’s voor de nationale veiligheid voorzien", schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. De overheid doet onderzoek naar mogelijke nationale veiligheidsrisico’s bij het gebruik van camera’s 'afkomstig van partijen uit landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland', maar daarbij gaat het alleen om het gebruik van camera’s binnen de Rijksoverheid, wat losstaat van de aanbesteding van de politie.