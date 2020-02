'CIA en BND waren eigenaar van Zwitserse marktleider cryptosystemen'

De CIA en de BND, de inlichtingendienst van het toenmalige West-Duitsland, zaten naar verluidt sinds 1970 achter Crypto AG, een Zwitserse leverancier van cryptosystemen. De diensten zouden zo versleutelde overheidsberichten van heel veel landen ingezien hebben.

De CIA, NSA en Bundesnachrichtendienst waren achter de schermen verantwoordelijk voor alle belangrijke zakelijke handelingen en de ontwikkeling van de technologie van de systemen van Crypto AG. Dat bedrijf was marktleider en verkocht systemen voor de encryptie van informatie aan landen wereldwijd. De Amerikanen en Duitsers zouden hierdoor geheime communicatie van meer dan 130 overheden en nieuwsdiensten wereldwijd hebben kunnen inzien, waaronder die van NAVO-bondgenoten en bevriende landen als Ierland, Spanje, Portugal, Italië en Turkije. Daarnaast ging het om overheidsinformatie van tal van Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen.

De operatie begon in 1970 en in 1994 stapte de BND uit Crypto AG, uit angst dat de operatie aan het licht kwam en uit onwil om NAVO-lid Turkije af te luisteren. De CIA verkocht echter pas in 2018 zijn delen van het bedrijf. Dat schrijven de Amerikaanse krant Washington Post, het Duitse ZDF en het Zwitserse SRF in een gezamenlijke publicatie. Ze baseren zich op gesprekken met oud-medewerkers van de inlichtingendiensten en Crypto AG en met name op een document dat de CIA zelf heeft opgesteld, onder de titel 'Minerva - a history'. Uit dat document blijkt dat de Amerikanen en Duitsers operatie Minerva, later Rubicon, als ongekend succesvol beschouwen. De controle over de Crypto AG-apparatuur, was in de jaren tachtig verantwoordelijk voor 40 procent van de decrytions van de NSA en voor de BND zelfs voor 90 procent. Tegelijkertijd bracht de verkoop van cryptosystemen het bedrijf, en daarmee de inlichtingendiensten, miljoenen op.

Crypto is opgericht door Boris Hagelin, een Zweedse uitvinder van codeermachines. De VS gebruikte zijn machines onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarmee ze als een tegenhanger van de Duitse Enigma zijn te zien. Tijdens de Koude Oorlog won het bedrijf van Hagelin snel aan marktaandeel met complexe machines, waar het Eindhovense Crypto Museum er een aantal van heeft. Aanvankelijk had de CIA een overeenkomst met Crypto om de beste machines alleen te verkopen aan door de VS goedgekeurde landen. In 1967 introduceerde het bedrijf de H-460, die volledig door de CIA ontworpen was.

Tegen die tijd had Crypto 180 medewerkers en begon Hagelin op leeftijd te geraken. De CIA was bang wat er met het bedrijf zou gebeuren als de oprichter zou sterven. Nadat eerst de Franse en Duitse inlichtingendiensten probeerden Crypto over te nemen, stelde de BND in 1969 aan de CIA voor dat samen te doen. Dat lukt in 1970, met als eis van de Duitsers dat de Fransen niet mee mochten doen.

In 2018 ontmantelden de anonieme aandeelhouders Crypto AG grotendeels. Twee bedrijven namen de onderdelen over, CyOne Security dat exclusief aan de Zwitserse overheid levert, en Crypto International, dat de merknaam overnam en ontkent iets met overheidsdiensten van doen te hebben.

Update, 15.30: Volgens VPRO's onderzoeksprogramma Argos hielpen de Nederlandse inlichtingendienst, de toenmalige BVD, en Philips in de jaren negentig met het afzwakken van de encryptie van een machine die Crypto aan Turkije leverde, toen Duitsland afhaakte. Ook onderdeel van operatie Rubicon was volgens Argos dat Philips PX1000-apparaten van het Nederlandse bedrijf Text Lite opkocht om het DES-algoritme te vervangen door een zwakker door de NSA ontwikkeld algoritme.