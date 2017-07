'Typemachine' van rommelmarkt blijkt zeldzame Enigma-codeermachine

Een Roemeense cryptografieprofessor heeft op een rommelmarkt de vondst van zijn leven gedaan. De verkoper dacht voor 100 euro een gewone typemachine te verkopen, maar de professor wist wat het was: een zeldzame Enigma-codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog.

De Enigma heeft bij het Roemeense veilinghuis Artmark 45.000 euro opgebracht, 450 keer de prijs die de professor ervoor betaalde. Het leger van Nazi-Duitsland en bondgenoten daarvan konden met de Enigma berichten coderen en decoderen. Roemenië was lang een bondgenoot van de nazi's.

Het exemplaar van de rommelmarkt is een Enigma I. Het veilinghuis maakt niet bekend wie de cryptografieprofessor is, maar zegt wel dat hij 'zijn leven heeft gewijd aan studie van de Enigma-machines'. Waarom diegene de zeldzame vondst heeft laten veilen, is onduidelijk.

