Wetenschappers verwerken gif-animatie in levend dna met Crispr

Wetenschappers zijn erin geslaagd een gif-animatie in het dna van levende E. colibacteriŽn te verwerken. Dit deden ze door gebruik te maken van Crispr, een systeem waarmee genetische informatie van organismen aangepast kan worden.

De wetenschappers van Harvard University publiceerden de resultaten van het experiment in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De wetenschappers codeerden de informatie van elke individuele pixel van een animatie van vijf frames in nucleotiden, de bouwstenen van dna. Vervolgens was het mogelijk om deze bouwstenen toe te voegen aan de genetische code van E. colibacteriën. De data kon uitgelezen worden door de dna-sequentie te ontleden. Dit lukte met een nauwkeurigheid van negentig procent.



Het lukte wetenschappers al eerder om hele video's en een besturingssysteem op te slaan in dna. Het ging voorheen echter om synthetisch dna; het is lastiger om veel data foutloos op te slaan in levend dna, omdat het gedrag van levende cellen onvoorspelbaar is, aldus MIT Technology Review. De wetenschappers kijken ook naar menselijke cellen voor opslagmogelijkheden, vertelt Wired.

Crispr is een techniek waarmee het genoom van cellen aangepast kan worden door het aanpassen of geheel vervangen van dna-reeksen. Genetische defecten, die afwijkingen zoals kleurenblindheid veroorzaken, kunnen zo verholpen worden.

De gebruikte gif was een geanimeerde fotoreeks van Engelse fotograaf Eadweard Muybridge. De Engelsman deed in de negentiende eeuw als een van de eersten fotografisch onderzoek naar bewegingen van mensen en dieren.