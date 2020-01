Maker van Kryptos-kunstwerk bij CIA-hoofdkantoor geeft laatste clue voor puzzel

De kunstenaar achter het Kryptos-beeld dat bij het CIA-hoofdkantoor staat, heeft een laatste aanwijzing gegeven voor het kraken van de encryptie van de tekst. De vierde passage van de tekst is sinds de plaatsing van het werk, bijna dertig jaar geleden, niet gekraakt.

Sinds de onthulling van Kryptos, Grieks voor 'verborgen', proberen cryptoanalitici de teksten te ontrafelen die schuil gaan achter de reeks van 869 karakters op het kunstwerk dat in november 1990 werd geplaatst. De reeks bestaat uit vier verschillende passages en in 1999 was de publieke bekendmaking van een hobbyist die de eerste drie tekstdelen had gekraakt. Daarna maakten de CIA en de NSA bekend dat medewerkers van die diensten intern al eerder de oplossing van deze delen gevonden hadden. Het eerste en tweede deel zijn gebaseerd op een Vigenèrecijfer, de encryptie van de derde passage berust op transpositie.

Het vierde deel van de tekst is met 97 karakters het kortste en het heeft publieke ontcijfering tot nu toe weten te doorstaan. De maker van het kunstwerk, Jim Sanborn, gaf in de afgelopen jaren wel enkele hints. Zo zei hij dat antwoorden op de eerste drie passages aanwijzingen bevatten over het vierde deel. In 2010 zei hij dat de karakters NYPVTT voor BERLIN stonden en in 2014 onthulde hij dat MZFPK voor CLOCK staan. Daarna gaf hij de hint dat er een bepaalde klok bedoeld werd en tegen Wired zei hij dat hij een bepaalde fascinatie voor de Berlin Uhr of Mengenlehreuhr heeft. Deze toont de tijd op basis van de verlichting van een aantal lampen in verschillende kleuren.

Mengenlehreuhr die de tijd 10:31 weergeeft. Bron: Wikimedia, Muritatis (Public Domain)

Deze week maakte Sanborn een nieuwe aanwijzing bekend tegenover de New York Times: de karakters op plekken 26 tot en met 34 staan voor NORTHEAST. De kunstenaar is inmiddels 74 jaar oud en wil niet de rest van zijn leven inzendingen voor oplossingen beoordelen. Hij zegt dat de oplossing, mocht deze niet voor zijn dood gevonden worden, uiteindelijk geveild zal worden. De opbrengst zal gaan naar klimaatonderzoek.