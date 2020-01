Achter de schermen - Wat gebeurt er op de redactie?

Elke maand publiceert de redactie honderden artikelen over producten en technologie, maar wat gebeurt er eigenlijk op de redactie zelf? In deze maandelijkse artikelenreeks willen we een korte blik achter de schermen geven.

Bye bye Noord

Ooit begonnen in een hoekje van een pc-winkel in Vlaardingen, toen verhuisd naar een garage, vervolgens naar eerst een en toen twee etages van een pand in Amersfoort, om daarna de overstap te maken naar een groot pand aan de Mt. Lincolnweg in het hippe Amsterdam-Noord. En ook daaraan komt een einde, want Tweakers verhuist naar het Init in Amsterdam, het pand waarin ook andere DPG Media-titels als de Volkskrant, Trouw en Het Parool zijn gehuisvest.

In de komende weken ruimen we alle testapparaten, reviewspullen, camera's, kantoormateriaal, museumitems en andere rommel , waardevolle spullen op. Op de nieuwe locatie hopen we dan zo snel mogelijk onze plek in te nemen en hopelijk merken jullie niets van de overgang. We zullen het uitzicht vanaf de zevende etage, over het Amsterdamse IJ, missen. Aan de andere kant: we hebben veel gebruikgemaakt van de zonwering om daglicht en dan vooral de zon buiten te houden. We vinden vast gauw onze draai aan het Oostenburgereiland. Bovendien: lezers die al eens zijn langs geweest in Amsterdam-Noord, en dat zijn er nogal wat, hebben weer iets nieuws te bekijken als ze besluiten om op HQ langs te komen.

Wat gebeurde er in Las Vegas?

Zodra de oliebollen waren afgekoeld, vertrok traditiegetrouw een groepje Tweakers-redacteuren naar Las Vegas. Deze keer gingen we met vijf mensen naar de CES: Wout, Sim, Julian, Mark en Luke. Dat ging deze keer helaas niet van een leien dakje. De verhuurder van het appartement had al maanden niets laten horen, maar onder het credo 'geen nieuws is goed nieuws' stapten onze redacteuren op het vliegtuig. Eenmaal geland op McCarran International Airport belden ze op om de sleutel van het gehuurde appartement af te halen en… het verhuurbedrijf bleek opgedoekt.

Gelukkig is Las Vegas niet de lastigste plek op aarde om een slaapplek te vinden - alleen al de 38 grote hotels aan de Strip hebben veertigduizend kamers - maar een lekkere binnenkomer is anders. Uiteindelijk werd Circus Circus het toevluchtsoord, wel vlak bij de beursvloer, maar niet zo rustig met die acrobaten en jongleurs overal.

Een techbeurs in Las Vegas lijkt het walhalla voor de gemiddelde tweaker en deels is het dat ook, maar voor de redacteur is het toch vooral veel lopen, lopen en lopen. En wachten en creatief inspelen op omstandigheden om verslag te kunnen doen. Zo moest het team de hotelkamer ombouwen en de lampenkapjes verwijderen voor de audio- en video-opname van de podcast.

Het verhaal erachter

De redactie ligt bezaaid met met rariteiten. Wat is het verhaal achter sommige van deze vreemde items?

Bij het betreden van het pand van Tweakers zie je tussen de grote hoeveelheid moederborden, videokaarten en andere elektronica een pvc-buis van zo'n twee meter. Nadere inspectie leert dat er bovenop een metertje in de buis is gestoken en er aan de binnenkant een hexagonaal patroon zit. Een opvallende verschijning, maar waar is het voor?

Testlabcoördinator Niels van der Waa legt uit dat deze buis dient voor het testen van casefans. Aan de ene kant wordt met elastiek een casefan bevestigd die lucht door de buis naar buiten blaast. Halverwege zit een anemometer om de snelheid van de 'wind' te meten. De honingraatstructuur in de buis moet ervoor zorgen dat de lucht zich evenwijdig verplaatst. Met de data is de luchtverplaatsing in cubic feet per minute, of fcm, te bepalen en door een radiator aan de andere kant van de buis te plaatsen, is een indicatie te krijgen van de invloed op de airflow.

Taaltwisten

Waarom schrijft de redactie zoals zij schrijft? We hebben een uitgebreide Schrijfwijzer, maar desondanks zijn er regelmatig discussies tussen redacteuren over taalkwesties, met onze eindredacteur Eugène als scheidsrechter. In de afgelopen maand speelde dat bijvoorbeeld bij de laatste generatie wifi. Op de CES verschenen veel netwerkproducten met ondersteuning voor het 802.11ax-protocol. De Wi-Fi Alliance heeft deze de naam Wi-Fi 6 gegeven.

De redactie hanteert het principe dat we namen schrijven zoals bedrijven die bedacht hebben. Hier gaat het niet om een bedrijf en een product, maar om een alliantie die een naamschema op een technologie plakt, namelijk de techniek wifi. Het getal geeft dan simpelweg de versie aan. Wifi is een soortnaam en voor de verschillende soorten technologie gebruiken we geen hoofdletters: wifi 6 dus, net als usb 3.2 en hdmi 1.2a.

Maar waarom de 'lekennaam' gebruiken terwijl we voor een techsite schrijven? Er is toch de protocolaanduiding 802.11ax? Dat klopt en die noemen we bij voorkeur ook, maar inmiddels is er ook wifi 6e, een uitbreiding op 802.11ax. Het is dus wel zo efficiënt om eveneens de korte wifinaam te gebruiken, ook omdat deze ingeburgerd zal raken.

Hoever mag je als redactie gaan?

Deze week was in het nieuws dat een KPN-monteur zijn laptop bij een klant had laten liggen. Slordig natuurlijk, vooral omdat voor inloggen op de laptop met Windows 7 geen wachtwoord vereist was en deze bovendien toegang tot KPN's intranet gaf. Trouw schreef erover en publiceerde ook een follow-up op basis van een discussie tussen KPN-medewerkers op dat intranet. Daarover ontstond bij de Tweakers-redactie dan weer discussie, want hoever mag je als redacteur gaan bij nieuwsgaring? Mag je een heel intranet of de inhoud van een server doorspitten nadat je toegang hebt verkregen?

We vroegen het ict-jurist Arnoud Engelfriet. Die heeft daar eerder over gepubliceerd, waarbij hij al constateerde dat het kan voorkomen dat journalisten onder het mom van persvrijheid de wet schenden en toch niet vervolgd worden, onder uitzonderlijke omstandigheden. Hij licht toe: "Je mag best even kijken in een achtergelaten laptop, je ziet dan al snel, hier staat iets belangrijks of niet. Als je verdergaat en ook op het intranet gaat snuffelen, gaat dat wel erg ver. Je moet dan van tevoren al het idee hebben: hier ga ik iets relevants vinden."

Engelfriet geeft als voorbeeld een journalist die via een hackervriendje toegang verkrijgt tot een server. "Je mag niet inbreken en kijken of je wat vindt, maar als je na een tip belangrijke documenten vindt, kan het zijn dat er geen vervolging plaatsvindt." Het OM kijkt dan naar het maatschappelijk belang; de publicatie moet een bijdrage aan het publieke debat leveren over een maatschappelijk relevante kwestie. Engelfriet: "Even kort door de bocht: als je iets ontdekt dat zo schokkend is dat dit zwaarder weegt dan je criminele actie, dan mag het als journalist. Dus je mag gaan snuffelen, maar vind je niets, dan ben je strafbaar en vind je explosief materiaal, dan ben je een held. Dus als jij denkt, ik ga die server eens even doornemen, dan heb je maar beter vooraf een heel goed idee van wat je gaat vinden."