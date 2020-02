Achter de schermen - Wat gebeurt er op de redactie?

De laatste loodjes

De laatste spullen zijn ingepakt, studio 1337 is ontmanteld, kasten zijn leeg en containers zijn gevuld met rommel; alles is klaar voor de overstap van Amsterdam-Noord naar het Init-gebouw in Amsterdam-Oostenburg. Vanaf maandag is het Tweakers HQ daar gevestigd.

Waar Tweakers op de zevende etage van het pand in Noord verspreid was over een soort lange gang, neemt de redactie nu zijn intrek in een wat bredere, vierkante ruimte, met helaas geen ramen naar de buitenwereld, maar wel knus tegen bijvoorbeeld de dev-afdeling aan.

Niet alleen Tweakers verhuist, maar alle DPG Media-divisies die in Amsterdam-Noord zitten. Wat tech betreft is dat ook Hardware Info, maar onder meer Intermediair en Autotrack verhuizen eveneens mee.

Nieuwe plek van de redactie in het Init-gebouw

MWC? Nee

Ken je die mop van die drie redacteuren die naar Barcelona afreisden? Normaal gesproken zou de afgelopen week in het teken hebben gestaan van de grootste telecombeurs van de wereld: het MWC in Barcelona. Julian, Arnoud en Mark hadden de planning al rond, vluchten en hotel waren geboekt en alle afspraken met de verschillende fabrikanten waren gepland... En toen besloot de organisatie de beurs af te blazen vanwege zorgen om het coronavirus. Nu het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 zich wereldwijd op grotere schaal lijkt te verspreiden, is het de vraag hoe het de komende maanden met beurzen gaat verlopen. Met name de Computex in Taipei, waar we ook heen zouden gaan, is een vraagteken.

Waar we wel bij waren, is de presentatie van de elektrische Mustang Mach-E van Ford, in Londen. Dat was een first, want ja, het blijft een introductie van een auto en Tweakers is geen autosite. De reden dat we toch besloten af te reizen en te kijken hoe een preview zou vallen bij de lezers, is dat Ford de nadruk legde op de technologie.

Een auto-evenement bleek toch iets anders te zijn dan een traditioneel techevenement, zo ondervonden we. Waar andere aanwezigen de aandacht vestigden op de kofferbakruimte, de stoelen en de zithoogte achterin, wilden wij weten welke chemische samenstelling de accucellen hadden en hoe de interface van het grote touchscreen exact werkte. Dat viel nog niet mee, want bij de drie prototypes liep het multimediasysteem na verloop van tijd vast en moest de auto volledig worden gereset, wat niet ter plekke kon. Best lastig als je net een video wilt opnemen over de menufuncties.

Het verhaal achter…

Over beurzen en evenementen gesproken. Al jarenlang reizen redacteuren de wereld over en krijgen ze bij zowat elk evenement zo'n mooie badge aan een riempje. En al jarenlang hangen we een deel daarvan aan de wand bij de redactie, terwijl andere redacteuren hun eigen collectie bijhouden. Dat heeft geresulteerd in een bonte verzameling van honderden badges van onder andere de CES, IFA, MWC, Intel IDF, Microsoft Build, Black Hat enzovoort. De meeste badges zitten inmiddels in dozen of zijn mee naar huis genomen, maar Sim had zijn collectie nog niet ingepakt.

Het mysterie rond Coolblue

Dat was een interessant dagje maandag. In het afgelopen weekend rommelde het op sommige plekken op internet, zoals in dit topic op Gathering of Tweakers. Het viel gebruikers op dat Coolblue voor een groot deel was verdwenen uit de Pricewatch en andere prijsvergelijkers, en dat de prijzen van veel producten flink waren gestegen. Wat was er aan de hand? Talloze theorieën kwamen voorbij, van overnames door Amazon of bol.com en dreigende faillissementen tot hacks, storingen en ransomwareaanvallen.

Veel media schreven er maandagochtend over, met als insteek de prijsstijgingen of het stoppen met affiliatelinks. Wij wilden eerst weten wat de reden erachter was. Zoals dat gaat, krijg je als redacteur verschillende theorieën te horen, al dan niet via 'anonieme bronnen'. Voordat je publiceert, wil je natuurlijk bevestiging, want 'één bron is geen bron' in de journalistiek.

Interessant in dit geval was dat er binnen Tweakers wellicht medewerkers waren die wel door Coolblue op de hoogte waren gebracht. Tussen de redactie en de commerciële activiteiten hanteren we een strikte scheiding. Dat betekent dat redacteuren niets te maken hebben met bijvoorbeeld marketingcampagnes, maar ook omgekeerd, dat bedrijven ervan uit kunnen gaan dat afspraken met de commerciële afdelingen niet worden doorgespeeld naar de redactie. Als er medewerkers binnen Tweakers op de hoogte waren, kon de redactie hun niet om verificatie vragen. Dat gebeurde dus ook niet. Coolblue gaf uiteindelijk maandagmiddag duidelijkheid. Tijs kreeg bevestiging dat de prijsverhogingen en het stoppen van de marketing bij Coolblue, net als bij het MWC, te maken hadden met zorgen rond het nieuwe coronavirus, zodat we eindelijk konden publiceren.