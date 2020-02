Ervaar als eerste de nieuwe line-up van LG tijdens een exclusief event

Het is weer zover! Van 9 t/m 11 maart vinden de LG Dealerdays plaats: hét evenement om alvast kennis te maken met LG's allernieuwste hardware. Hier kun je gloednieuwe oledtelevisies, audiosystemen, smartphones, monitors en projectors ervaren en uitproberen. Wil jij hierbij zijn? Meld je dan snel aan!

Ieder jaar organiseert LG de Dealerdays, waar je als eerste kennismaakt met de gloednieuwe line-up van LG-producten. Dit jaar is dat van 9 t/m 11 maart voor zowel Nederlandse als Belgische retailers en partnerbedrijven. Speciaal voor de Tweakers-community wordt een event georganiseerd op 11 maart. Ook worden leden van Hardware Info uitgenodigd. Wat kun je allemaal verwachten? Een volledig verzorgde avond, inclusief hapjes en drankjes, uitgebreide uitleg over de nieuwe producten en een exclusieve testsessie.

Het evenement wordt gehouden in hotel Den Berg, in het schilderachtige Belgische plaatsje Londerzeel. De locatie is door de centrale ligging goed bereikbaar. Ben jij een van de geselecteerden? Dan ga je naar huis met een goedgevulde goodiebag van LG en Tweakers. Daarnaast ontvangen alle reviewers een bol.com-cadeaubon ter waarde van 50 euro, als bedankje voor het schrijven van een review over een van de nieuwste LG-producten.

Welke producten zijn er te bewonderen?

Wil je meedoen? Geef dan in de poll aan of je een projector, monitor, oledtelevisie, audiosysteem of mobiel wilt testen. Het kan zomaar gebeuren dat jij een van LG's nieuwste producten krijgt thuisgestuurd om er twee weken mee aan de slag te gaan!

We verklappen nog niet alles, maar een kleine greep uit de vele nieuwe producten van LG willen we je niet onthouden. Wat schermen betreft kun je in ieder geval 8k-oled- en Ergo-monitoren verwachten. Verder is de gloednieuwe V60 Dual Screen-smartphone te bewonderen en zijn diverse fraaie audioproducten aanwezig. Je ziet het, je mag de LG-dealerdagen dit jaar echt niet missen!

We zijn erg benieuwd naar de eerste vragen en ervaringen van de gelukkige aanwezigen. Daarom zullen we een video met de eerste reacties op de site zetten. Ook gieten we de kenmerken van de nieuwste producten en beelden van de exclusieve testsessies voor jou in een video.

Zin in? Vul hieronder de poll in!

Ben je woonachtig in Nederland en wil je bij de LG-dealerdag aanwezig zijn? Poll Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie TV

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie audio

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie monitor/projector

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie mobiel

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Ben je woonachtig in België en wil je bij de LG-dealerdag aanwezig zijn? Poll Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie OLED

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie audio

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie monitor/projector

Ja, ik wil mij aanmelden voor de LG-dealerdagen in de categorie mobiel

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Programma

18.30 uur – Ontvangst

18.35 uur – Hapje en drankje (maaltijdvullend)

19.00 uur – Welkom door Tweakers

19.05 uur – Uitleg LG line-up 2020

19.30 uur – Product-speeddates inclusief testsessies

22.00 uur – Einde

Praktische informatie

Datum: woensdagavond 11 maart

Locatie: Hotel Den Berg, Londerzeel, België

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 27 februari 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 4 maart 2020 via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen en je kunt slechts één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 5 maart 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden willekeurig geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De winnaars zijn beschikbaar op 11 maart 2020 om het evenement bij te wonen. De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de weken na het event een van de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Een videograaf gaat jullie eerste reacties opnemen. Houd er dus rekening mee dat de kans bestaat dat je in de video komt.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen een bol.com-cadeaubon ter waarde van 50 euro.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.