Aan de slag met machinelearning tijdens workshop van IBM

Voor tweakers is het vast geen verrassing dat diep in dataverzamelingen een schat aan waardevolle informatie verborgen zit. En dat het dé uitdaging is om de juiste analyses uit te voeren, patronen te herkennen en modellen te bouwen om tot nieuwe inzichten te komen. Bij watermanagement wil je bijvoorbeeld onderzoeken hoe we in Nederland droge voeten houden en veilig en efficiënt met onze watervoorraden omgaan. Ben je developer met interesse in datascience, of een datascientist met al wat ervaring, en wil je in teamverband via datascience-modellen en machinelearning op zoek gaan naar verborgen verbanden? Dan wil je de workshop Watermanagement en Machine Learning die IBM op 26 maart in Amsterdam organiseert niet missen.

Machinelearning in de praktijk

Voordat je zelf achter het toetsenbord duikt, neemt Professor Nick van de Giesen van de TU Delft de aanwezige tweakers mee naar Afrika om te laten zien hoe je datamodellen in de praktijk kunt inzetten. Hij vertelt over het nieuwe interessante project TAHMO (Trans-African Hydro-Meteorological Observatory). Er worden terwijl jij dit leest maar liefst twintigduizend slimme weerstations op het Afrikaanse continent geplaatst, verspreid over een immens gebied onder de Sahara. Waarom is dit zo bijzonder? In Afrika is water schaars en regen erg onvoorspelbaar. Dus hoe weet je als lokale boer wanneer en hoeveel je moet planten om de beste oogst te krijgen, zonder kostbare resources te verkwisten? Dat is momenteel onmogelijk, want er is geen betrouwbare weersverwachting. De weerstations van project TAHMO leveren straks een schat aan actuele weerdata op. Gecombineerd met historische data, satellietwaarnemingen en weermodellen leveren ze informatie waarmee boeren eindelijk weten hoe ze zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Zodat ze op het juiste moment kunnen planten en schaarse bronnen optimaal worden ingezet. Met als resultaat een grotere en veel betere oogst.

Praktische informatie Datum: Donderdag 26 maart 2020 Locatie: B. Building Amsterdam Programma: 17.30 - 18.30: Inloop en diner 18.30: Welkom door Tweakers & IBM 18.40: Praktijkvoorbeeld TAHMO door TU Delft - Nick van de Giesen 19.10: Workshop Machine Learning door IBM - Damiaan Zwietering 21.40: Afsluiting en Call for Code door IBM - Damiaan Zwietering 22.00: Borrel en napraten 22.30: Einde

Zelf aan de slag

Nadat je met dit inspirerende praktijkvoorbeeld hebt gezien hoe datascience en machinelearning een groot effect kunnen hebben op leefomstandigheden, jeuken jouw handen natuurlijk om zelf aan de slag te gaan. Nou, dat ga je daarna ook doen, door onder andere te werken met Jupyter Notebooks, Python, IBM Cloud, codepatterns en data van The Weather Company en openbare bronnen. Neem dus vooral je eigen laptop mee naar de workshop, zodat je na een korte uitleg jezelf heerlijk kunt onderdompelen in de wereld van machinelearning, datascience-modellen en watermanagement.

Als developer of datascientist sta je er natuurlijk niet alleen voor. Door samen te werken, kom je tot waardevollere inzichten. Via visualisatie en modelleren leer je hoe je data benadert en combineert, zodat je met elkaar tot goed onderbouwde inzichten komt. Vervolgens kijk je in groepjes hoe je effecten aan elkaar relateert en welke aanpak het beste werkt bij watermanagement.

Na alles wat je gedaan en geleerd hebt in deze workshop, is het tijd om nog wat na te praten tijdens de afsluitende borrel. Loopt jouw hoofd over van de ideeën of heb je nog een vraag, dan stap je met glas en al op een van de IBM-mentoren af. Een avondvullende workshop kom je niet door met een lege maag. Vandaar dat het programma begint met een diner. Uiteraard is de avond volledig gratis.

Meld je aan

Natuurlijk wil jij uitgekozen worden om hierbij aanwezig te zijn, dus meld je meteen aan, want deze workshop zit binnen de kortste keren vol omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Alleen datascientists en developers met interesse in datascience komen in aanmerking. Hoewel enige ervaring met machinelearning is vereist, is de workshop geschikt voor elk niveau (junior, medior).

Wil jij aanwezig zijn bij Machine Learning Works op donderdag 26 maart? Poll Ja, ik wil graag aanwezig zijn en ik ben een developer.

Ja, ik wil graag aanwezig zijn en ik ben een datascientist.

Nee, ik laat dit aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Actievoorwaarden