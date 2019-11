Weather Channel-app waarschuwt voor het griepseizoen via integratie IBM's Watson

De app van The Weather Channel is uitgebreid met een functie die via ai en machinelearning het verloop van het griepseizoen probeert te voorspellen. Flu Insights, zoals de nieuwe functie heet, maakt gebruik van de kunstmatige-intelligentietechnologie van IBM's Watson-supercomputer.

Met Flu Insights waagt The Weather Company zich aan een griepvoorspelling voor de komende vijftien dagen. Na het invoeren van een postcode krijgt de gebruiker te zien of er in zijn omgeving een hoog, laag of geen risico is op een griepuitbraak. Gebruikers ontvangen ook meldingen van de app tijdens belangrijke momenten, zoals de start van het griepseizoen, bevestigde gevallen van een griepuitbraak of verhoogde risico-omstandigheden.

De voorspellingen zijn afkomstig van IBM’s Watson en houden rekening met talrijke parameters die gelinkt zijn aan griepuitbraken uit het verleden. Op het moment van schrijven is de nieuwe functie uitsluitend beschikbaar voor inwoners van steden en regio’s in de Verenigde Staten.

De vernieuwde app van The Weather Channel, te downloaden voor iOS en Android, omvat ook tips om tijdens het griepseizoen gezond te blijven. Daarnaast heeft de gebruiker desgewenst toegang tot de nieuwste grieprapporten van het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC.

Behalve met IBM werkt The Weather Company voor Flu Insights samen met de Amerikaanse drogisterijketen CVS Pharmacy, waar klanten terechtkunnen voor een gratis griepvaccin.