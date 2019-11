Microsoft zet ai-tool in om baarmoederhalskanker sneller op te sporen

Microsoft heeft samen met het Indiase SRL Diagnostics een tool ontwikkeld die via ai de opsporing van baarmoederhalskanker moet versnellen. In India sterven jaarlijks zo'n 67.000 vrouwen aan deze ziekte, ruim een kwart van alle dodelijke slachtoffers wereldwijd.

Om de kunstmatige-intelligentietechnologie voor de vervroegde opsporing van baarmoederhalskanker te trainen, uploadde het team van Microsoft en SRL Diagnostics 'duizenden' microscoopopnames van uitstrijkjes naar het ai-systeem. Inmiddels is de software daardoor in staat om afwijkingen op deze foto’s te detecteren, zelfs in de voorstadia van baarmoederhalskanker. Artsen hoeven bijgevolg uitsluitend nog de beelden te analyseren die volgens het ai-systeem aanleiding geven tot bezorgdheid. Daarmee kan volgens de ontwikkelaars veel kostbare tijd worden bespaard.

Die tijdsbesparing is extra belangrijk in landen als India, waar verhoudingsgewijs veel meer gevallen van baarmoederhalskanker voorkomen en er te weinig artsen zijn om alle patiënten de zorg te geven die zij nodig hebben. Ter illustratie: SRL Diagnostics in de Indiase stad Mumbai krijgt jaarlijks ruim honderdduizend uitstrijkjes te verwerken, die in 98 procent van de gevallen normaal zijn. Artsen hoeven zich dankzij de ai-software nu nog maar te concentreren op de verdachte twee procent van alle uitstrijkjes, waardoor veel sneller met de behandeling van de kanker kan worden begonnen.