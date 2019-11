Gerucht: alle Samsung Galaxy S11-uitvoeringen krijgen gebogen schermranden

Telecomjournalist Evan Blass claimt dat er begin volgend jaar drie modellen in de Samsung Galaxy S11-serie verschijnen, met schermen van 6,2" of 6,4", 6,7" en 6,9". Alle modellen zouden gebogen schermranden krijgen. De huidige S10e heeft nog een vlak scherm.

Blass noemt op zijn Twitter-account @evleaks een aantal 'voorlopige details' over de Galaxy S11-serie. Hij noemt drie modellen, één minder dan bij de S10-serie. De S10e lijkt geen directe opvolger te krijgen. Over de schermgrootte van het kleinste model bestaat nog onduidelijkheid; het zou gaan om een 6,2"- of een 6,4"-scherm.

Volgens Blass komt de grootste Galaxy S11-variant alleen uit als 5g-versie. Het zou gaan om een toestel als de Galaxy S10 5G, die niet in de Benelux uitkwam. Bij de huidige S10-serie is dat ook het grootste model. De twee kleinere versies zouden als 5g- en als lte-model uitkomen. Blass verwacht dat de aankondiging van de toestellen halverwege of eind februari zal plaatsvinden.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de Galaxy S11-modellen zijn en wat de beeldverhouding van de schermen is. Het is aannemelijk dat de schermen langgerekt zijn. Als de schermranden aan de boven- en onderkant verder worden verkleind, kan er een groter scherm worden geplaatst zonder dat de behuizing veel groter wordt.

Samsung introduceerde eind oktober de Exynos 990-soc, die vermoedelijk terechtkomt in de S11-serie. Daarbij noemde Samsung nadrukkelijk ondersteuning voor 120Hz-schermen en 108Mp-camera's. Vorige week verscheen er een gerucht over de camera's van de S11.

Schermgrootte Gebogen randen Galaxy S11 5G 6,9" Ja Galaxy S11 (groot) 6,7" Ja Galaxy S11 (klein) 6,2" of 6,4" Ja Galaxy S10 5G 6,7" Ja Galaxy S10+ 6,4" Ja Galaxy S10 6,1" Ja Galaxy S10e 5,8" Nee

Galaxy S11-specificaties volgens gerucht