OnLeaks toont nieuwe render Galaxy S11+ met geordend camera-eiland

OnLeaks heeft een nieuwe render gemaakt van het camera-eiland van de Samsung Galaxy S11+. Daarin zijn vier camera's te zien die netjes zijn geordend. Bij de renders die OnLeaks eerder uitbracht, leken er vijf camera's willekeurig te zijn geplaatst.

Nieuwe render Galaxy S11+

Twitter-gebruiker OnLeaks zegt dat de renders van een maand geleden gebaseerd waren op een vroeg prototype. Volgens de insider is het aannemelijk dat de nieuwe render de uiteindelijke configuratie toont. De nieuwe render toont vier in plaats van vijf camearsensoren. De indeling is ook anders en oogt netjes geordend.

Eerder claimde Twitter-gebruiker Ice Universe al dat de indeling zoals getoond op de renders van OnLeaks niet klopte. Hij stelt deze week ook dat Samsung de nieuwe serie niet Galaxy S11, maar Galaxy S20 zal noemen. Daar zijn nog geen concrete aanwijzingen voor, maar datzelfde geldt voor de S11-naamgeving.

De Galaxy S11+ of S20+ wordt het grootste en meest uitgebreide toestel. Er verschenen ook al renders van de Galaxy S11e en de reguliere Galaxy S11. Daarvan was het camera-eiland al meer geordend. De verwachting is dat de nieuwe toestellen in februari uitkomen.