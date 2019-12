Renders tonen nieuwe iPad Pro-modellen met drie camera's aan achterkant

Er zijn renders verschenen die mogelijk het ontwerp tonen van iPad Pro-modellen die Apple volgend jaar uitbrengt. Het gaat om twee nieuwe versies van respectievelijk 11" en 12,9". Beide varianten hebben net als recente iPhones een 'camera-eiland' met drie camera's.

Het uiterlijk van de nieuwe iPad Pro-modellen lijkt veel op dat van de huidige versies. Het voornaamste verschil is te zien aan de achterkant; de renders tonen daar een camera-eiland met drie lenzen. Details over de camera's zijn er nog niet, maar de configuratie ziet er hetzelfde uit als bij de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max.

De renders zijn online gezet door iGeeksBlog en aangeleverd door Twitter-gebruiker OnLeaks. Hij ontwerpt renders op basis van cad-bestanden. In 2018 bracht hij op die manier ook het ontwerp van de huidige iPad Pro-modellen naar buiten. Die renders kwamen vrijwel exact overeen met de uiteindelijke versies.

Volgens iGeeksBlog zijn alleen de afmetingen van de 11"-versie bekend. Die zouden ongeveer 248x178,6x5,9mm bedragen. De dikte is 7,8mm bij het camera-eiland. De afmetingen zijn vrijwel gelijk aan de huidige iPad Pro-modellen die in 2018 uitkwamen. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor de 12,9"-versie.

Verdere details over de nieuwe iPad Pro-modellen zijn er nog niet. Volgens een eerder gerucht gaat Apple de tablets voorzien van een time-of-flightsensor. Website iGeeksBlog spreekt ook over een glazen achterkant voor het 12,9"-model, maar stelt dat dit nog niet bevestigd is. Het is de verwachting dat Apple in het voorjaar van 2020 nieuwe iPad Pro-modellen uitbrengt.