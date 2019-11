Gerucht: Apple brengt volgend voorjaar iPad Pro met time-of-flightsensor uit

Apple brengt volgens analist Ming-Chi Kuo volgend voorjaar een iPad met time-of-flightsensor uit. Die zou moeten helpen om ruimtes in 3d in kaart te brengen, wat kan helpen met augmented reality. Daarmee is het systeem anders dan Face ID, dat werkt met omgezette 2d-beelden.

De ToF-camera komt komend voorjaar in de iPad Pro en verschijnt daarna in iPhones, meldt Macrumors op basis van een rapport van Kuo van TF International Securities. De ToF-sensor werkt door infraroodsignalen uit te sturen en op te vangen, waarna de software berekent hoe lang de lichtstralen erover hebben gedaan om een beeld in 3d te maken.

De werking verschilt van de infraroodcamera voor Face ID. Die camera werkt namelijk niet met time-of-flight. In plaats daarvan projecteert Face ID tienduizenden puntjes op het gezicht en maakt daar met een infraroodcamera een foto van. Software zet vervolgens het 2d-beeld van de puntjes om in 3d op basis van het uiterlijk van de puntjes.

Een ToF-sensor is niets nieuws in de mobiele wereld. Hij verscheen enkele jaren geleden voor het eerst op smartphones, in de Asus Zenfone AR. Intussen is de ToF-camera dit jaar op veel meer smartphones te vinden, waaronder de Huawei P30 Pro, Oppo RX17 Pro en Samsung Galaxy S10 5G. De toepassingen voor deze dieptecamera zijn vooralsnog beperkt.

Er gaan al veel langer geruchten dat Apple ToF-sensors wil gebruiken voor augmented reality, maar tot nu toe is de sensor op geen enkel apparaat verschenen.