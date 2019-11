Onderzoekers kunnen sleutels uit Trusted Platform Module in Intel-chips aflezen

Beveiligingsonderzoekers hebben opnieuw een groot lek gevonden dat in de meeste chips van Intel zit. Het gaat nu niet om een lek in speculative execution, maar in de Trusted Platform Module in de cpu's.

De kwetsbaarheid zit in de TPM, een chip waarop gevoelige informatie wordt verwerkt, zoals het tijdelijk opslaan van beveiligingssleutels. Zo'n TPM was vroeger nog een fysieke extra chip. Hoewel dat nog steeds af en toe voorkomt, maken de meeste fabrikanten inmiddels gebruik van een aparte microcontroller in de chip. De onderzoekers ontdekten het lek ook in dergelijke firmware based fTPM's. Daarin zit een 'timing-lek', waarbij de timestamp van de nonce kan worden afgeluisterd. Op die manier konden de onderzoekers een privésleutel van 256bit onderscheppen.

Opvallend is dat deze kwetsbaarheid in tegenstelling tot veel recente cpu-kwetsbaarheden praktisch in te zetten is, zeggen de onderzoekers. "Afhankelijk van het toegangsniveau op de machine kan een aanvaller in vier tot twintig minuten een sleutel uit de fTPM achterhalen", schrijven ze. Ook is het lek vanaf een afstand te misbruiken. De onderzoekers beschrijven hoe ze in vijf uur de authenticatiesleutel van een vpn-server wisten te onderscheppen. Daarvoor moesten ze zo'n 45.000 handshakes uitvoeren en daarvan de resultaten vergelijken.

Het lek werd ontdekt door beveiligingsonderzoekers van het Worcester Polytechnic Institute en de Universiteit van Californië in Amerika, en van de Universiteit van Lübeck. Het lek zit in het bijzonder in Intel-chips van na 2013 die beginnen bij de Haswell-generatie. Daarnaast is de ST33 TPM-chip van STMicroelectronics kwetsbaar. Die laatste wordt voornamelijk gebruikt in cloudservers. De lekken staan bekend als CVE-2019-11090 voor Intel-chips en CVE-2019-19863 voor de STMicroelectronics-chip, maar de ontdekkers noemen die ook wel TPM-Fail.

Zowel Intel als STMicroelectronics hebben inmiddels patches uitgebracht. Dat deden ze nadat de onderzoekers hen op het lek hadden gewezen. De laatste tijd verschijnen er meer lekken in Intel-cpu's. Eerder dit jaar bleek al dat vrijwel alle chips van het bedrijf kwetsbaar waren voor een side-channelaanval en deze week werd duidelijk dat dat lek nog steeds niet volledig is opgelost. In dit specifieke geval is het wel gemakkelijker om de kwetsbaarheid te patchen. Bij de eerdere speculative execution-kwetsbaarheden moest dat met een microcode-update, maar in dit geval gaat het om een relatief eenvoudige firmware-update.