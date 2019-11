Testauto rijdt 80km op uit zeewier gemaakte biobrandstoffen

Een personenauto heeft in Denemarken de eerste tachtig kilometer gereden waarbij uit zeewier gewonnen bio-ethanol en biobutanol als brandstof werden gebruikt. Het zeewier werd in Nederland bewerkt tot grondstof voor de biobrandstoffen en deels tot biobutanol.

Onderzoeksbureau TNO, dat deel uitmaakt van het overkoepelende Europese project Macrofuels, waarbij het draait om het produceren van biobrandstoffen uit zeewier, meldt dat uit de Deense rijtests is gebleken dat de 'zeewierbrandstoffen' hetzelfde werken als reguliere brandstoffen als het gaat om gebruik en emissies. Daarbij zijn allerlei soorten rijgedrag aan bod gekomen, waaronder filerijden en snelwegrijden. Het doel is om uiteindelijk aan te tonen dat het aanbod van duurzame brandstoffen kan worden uitgebreid met zeewier als grondstof.

De rol van TNO bij dit project bestond onder meer uit het bewerken van het zeewier tot een grondstof die geschikt is voor de productie van biobrandstoffen. Vervolgens zetten onderzoekers van de Universiteit van Wageningen deze grondstof om in biobutanol. Tijdens de test is ook bio-ethanol op basis van zeewier geproduceerd. Dit werd gedaan door het Danish Technological Institute.

De biobrandstoffen zijn met fossiele brandstoffen gemengd om E10- en B10-brandstof te produceren. Bij B10 zit er maximaal tien procent biobrandstof in de diesel en E10 is benzine met maximaal tien procent bio-ethanol. In totaal is ongeveer honderd liter brandstof met bio-ethanol aangemaakt en is honderd liter brandstof gemengd met bio-butanol. Volgens TNO is in het MacroFuels-project aangetoond dat de stappen om brandstof te maken uit zeewier technisch haalbaar zijn.

Zeewier heeft nauwelijks of geen nadelen en heeft alleen licht en zeewater nodig om te groeien. Een probleem is nog wel om de productie op te schalen. Het laboratorium zat vorig jaar op een schaal van vijftig kilo nat zeewier per dag. TNO sprak vorig jaar november, tijdens de opening van het zeewierlaboratorium in Petten, de verwachting uit dat de techniek pas in 2035 grootschalig inzetbaar is. Een grootschalige zeewierproductie op acht of negen procent van het Nederlandse deel van de Noordzee, ofwel 5000km², zou 350 petajoule kunnen leveren. Dat is 10 procent van het totale energiegebruik in Nederland en ongeveer 85 procent van wat Nederlandse huishoudens per jaar gebruiken.

Het proces van het verwerken van zeewier is relatief eenvoudig. Als het wordt gesneden en gekookt, komen er suikers vrij. Zeewier bestaat voor het grootste deel uit suikers. Uiteindelijk worden die verwerkt tot bio-ethanol. Overigens kan het zeewier volgens TNO ook worden ingezet voor allerlei andere toepassingen, uiteenlopend van voedingsmiddelen en bioplastics tot biobrandstoffen.