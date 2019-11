Investeerders nemen non-profitorganisatie die .org-tld beheert over

Een investeringsmaatschappij neemt Public Interest Registry over, de organisatie die het .org-topleveldomein in handen heeft. De oude en de nieuwe eigenaar claimen dat er door de overname niets verandert en dat PIR op vergelijkbare wijze blijft werken.

PIR is een onderdeel van de non-profitorganisatie Internet Society. De non-profit heeft een overeenkomst bereikt met Ethos Capital. Die investeringsmaatschappij neemt voor een onbekend bedrag de beheerder van het .org-tld over, inclusief alle eigendommen. De partijen denken dat de overname begin volgend jaar is afgerond.

Internet Society zegt dat het door de verkoop van PIR langdurige financiering en middelen veiligstelt voor zijn activiteiten. De internationale non-profitorganisatie, die zijn hoofdkantoor heeft in de Verenigde Staten, bestaat sinds 1992 en zet zich in voor een veilig en open internet. PIR blijft na de overname werken op dezelfde manier als nu, zegt de topman van het bedrijf. Ook Ethos Capital stelt dat de werkwijze van de .org-beheerder niet zal wijzigen.

Het is echter mogelijk dat .org-domeinen duurder zullen worden. De Icann, de beheerder van alle topleveldomeinen, heeft eerder dit jaar ingestemd met het verwijderen van de prijslimiet voor .org-domeinen, ondanks veel kritiek van registrars en andere organisaties die vrezen dat .org-domeinen daardoor minder bereikbaar zullen worden.

Public Interest Registry is in 2002 opgericht als onderdeel van non-profit Internet Society om het .org-tld te beheren en domeinnamen uit te geven. Er zijn meer dan tien miljoen .org-domeinen geregistreerd. Het .org-domein is bedoeld als tegenhanger van de commerciële .com-domeinen, maar er zijn geen restricties voor het aanvragen of gebruik ervan.