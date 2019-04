Duizenden klagen over voorgestelde tld-contracten die prijsverhogingen toestaan

De inspraakperioden over de voorgestelde contracten tussen de Icann en domeinregisters die oneindige prijsverhogingen van de .org- en .info-domeinen mogelijk maken, verlopen op dinsdagochtend om 02.00 uur. Duizenden mensen hebben gereageerd en vrezen prijsstijgingen.

De Icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, sluit contracten voor bepaalde tijd af met domeinregisters. De contracten met de registers van de .org-, .biz- en .info-domeinen verlopen binnenkort. De Icann wil nieuwe contracten met andere voorwaarden afsluiten met de registers. Om internetgebruikers en website-eigenaren naar hun mening te vragen, is de organisatie een inspraakperiode begonnen. De inspraakperiodes voor de .org- en .info-domeinen eindigen op dinsdagochtend om 02.00 uur, die van het .biz-domein eindigt op 15 mei om dezelfde tijd.

De grootste en controversieelste wijziging heeft te maken met het geldbedrag dat registers mogen vragen aan registrars, de partijen die de domeinen uiteindelijk doorverkopen aan de eindgebruiker. De huidige contracten beperken de prijzen en prijsstijgingen die registers aan registrars mogen vragen. De voorgestelde contracten halen die beperkingen echter weg en laten de registers zelf bepalen hoeveel geld ze voor domeinnamen vragen.

De Icann zegt dit te doen vanwege het 'volwassen worden van de domeinnamenmarkt' en het doel om de .org-, -biz. en .info-domeinregisters 'eerlijk te behandelen ten opzichte van domeinregisters die nieuwe domeinnamen beheren'. Met dat laatste doelt de Icann op de custom-tld's die jaren geleden zijn ingevoerd en waarvoor destijds geen prijslimieten zijn ingevoerd.

Registrar Namecheap schrijft dat deze redenering 'slecht' is. Zo is het volgens Namecheap logisch dat registers voor tld's als .guru, .money en .xyz meer geld mogen vragen, omdat het een risicovollere onderneming is om die tld's aan te bieden. Een bedrijf moet eerst zelf geld investeren voor bijvoorbeeld een website om de tld's aan te kunnen verkopen. Als uiteindelijk niemand de tld's koopt, is het bedrijf het geld kwijt. Voor een tld als .org geldt dat volgens Namecheap niet.

De Duitse site Heise geeft ook aan dat consumenten of bedrijven met een bestaande .org-website sneller geneigd zullen zijn om een eventuele prijsverhoging te betalen. Volgens de site is het voor website-eigenaren niet aantrekkelijk om naar een ander domein te verhuizen. Tegelijk tekent Heise aan dat de prijs die de .org-register vraagt, van 2002 tot nu is gestegen van 6 naar 9,93 dollar, terwijl de register in die tijd een prijsverhoging van tien procent per jaar had kunnen vragen. Daarnaast schrijft de Icann dat 'de bescherming van huidige afnemers op basis van de base registry agreement intact zullen blijven'.

Toch zijn de reacties op de voorgestelde contracten overwegend negatief. Voor de .info- en .biz-contracten hebben bij elkaar zo'n driehonderd mensen gereageerd, voor het .org-contract meer dan drieduizend. In de reacties schrijven mensen dat de relevante registers al winstgevende ondernemingen zijn en geen extra geld nodig hebben, terwijl hoge prijsstijgingen de domeinnamen voor iedereen kunnen 'ruïneren'. Een ander schrijft weer dat de voorgestelde contracten oneerlijk zijn. Een derde merkt op dat het .org-domein veel wordt gebruikt door stichtingen en dat prijsstijgingen een negatieve impact op goede doelen kunnen hebben.

Na het sluiten van de inspraakperiodes komt de Icann met een rapport. Voor de .org- en .info-contracten komt dit rapport op 14 mei. Het .biz-rapport volgt op 30 mei.