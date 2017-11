Icann onderneemt voorlopig geen actie tegen registrars die whois-data afschermen

Icann heeft in een verklaring bekendgemaakt dat het geen stappen zal ondernemen tegen registrars en registries die in afwijking van zijn beleid alsnog whois-gegevens afschermen. Het publiekelijk toegankelijk maken van de data is in strijd met de Nederlandse wet.

Icann, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van topleveldomeinen, schrijft dat onduidelijk is welke gevolgen de Algemene verordening gegevensbescherming zal hebben als deze in mei 2018 van kracht wordt voor alle EU-landen. Daarom onderneemt de organisatie geen stappen tegen registrars en registries die afwijken van de Icann-eis om whois-gegevens publiekelijk beschikbaar te maken. Ze moeten dan wel hun eigen registratiemodel met Icann delen en uitleggen op welke manier dit tegemoetkomt aan hun verplichtingen en de eisen uit de verordening.

Eind oktober maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat het onafgeschermd publiceren van whois-gegevens nu al in strijd is met de privacywetgeving en dat dit ook onder de komende verordening zo zal blijven. Het gaat hierbij om verwerking van persoonsgegevens, constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens, maar de Icann en de registries kunnen zich niet beroepen op grondslagen die hiervoor vereist zijn. Zo is de verwerking niet 'noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst' en is er ook geen 'gerechtvaardigd belang'.

De Autoriteit Persoonsgegevens werd op de zaak gewezen door een Nederlandse registry die een deel van de gegevens afschermt en zich daarmee wel aan de Nederlandse privacywetgeving houdt. Volgens de privacywaakhond valt het bieden van toegang tot de gegevens om technische of justitiële redenen wel onder de wettelijke grondslagen.