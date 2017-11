'Veel populaire iOS-apps versleutelen netwerkverkeer niet'

Een Duitse beveiligingsonderzoeker en voormalig Apple-werknemer heeft de veiligheid van de 200 in Duitsland populairste iOS-apps bekeken. Hij stelt dat 111 apps onder meer hun netwerkverkeer niet versleutelen.

De onderzoeker, Thomas Jansen, deelde zijn bevindingen met de Duitse krant Die Zeit. Doordat de apps geen versleutelde verbinding gebruiken of de bijbehorende certificaten niet voldoende controleren, kan bijvoorbeeld een aanvaller met een man-in-the-middle-positie op een draadloos netwerk gegevens onderscheppen. Zo zou hij onder meer logins of andere gevoelige gegevens in handen kunnen krijgen. Tot nu toe heeft Jansen 51 onveilige apps bij 24 ontwikkelaars gemeld, waarvan 16 hebben gereageerd en 5 een oplossing hebben geboden.

Linus Neumann van de Duitse Chaos Computer Club heeft de bevindingen van Jansen bekeken en zegt tegen de krant dat er voor het versturen van plaintext 'tegenwoordig geen argumenten meer bestaan'. Apple heeft niet op de bevindingen gereageerd. Het bedrijf wilde ontwikkelaars eigenlijk per 1 januari van dit jaar verplichten om van App Transport Security gebruik te maken, maar stelde deze deadline uit naar een onbekende datum.