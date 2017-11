OnePlus overwoog tweede usb-c-poort in plaats van 3,5mm-jack in 5T-smartphone

OnePlus zegt dat het in het verleden heeft overwogen om de 3,5mm-jack te vervangen door een tweede usb-c-aansluiting. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de nog niet aangekondigde OnePlus 5T zal een 3,5mm-jack hebben.

Directeur Pete Lau schrijft in een forumpost dat het voordeel van een usb-c-poort is dat zijn telefoons daardoor dunner zouden kunnen worden. Uiteindelijk vond het Chinese bedrijf dat de afweging in het voordeel van de 3,5mm-jack moest uitvallen, omdat een usb-c-poort geen duidelijke voordelen voor gebruikers met zich mee zou brengen. OnePlus zegt dat 80 procent van zijn gebruikers een bedrade headset gebruikt.

Bij het wegvallen van een 3,5mm-jack zijn gebruikers genoodzaakt om een draadloos alternatief te vinden of hun koptelefoons via een usb-c-adapter aan te sluiten. Dat sluit echter het tegelijkertijd aansluiten van een lader uit, wat door een tweede usb-c-aansluiting alsnog een optie zou zijn. Lau geeft in zijn blogpost nog andere argumenten voor het gebruik van een traditionele jack, zoals betaalbare geluidskwaliteit. Apple liet de aansluiting weg vanaf de iPhone 7 en daarna deden onder meer HTC, Lenovo en Google hetzelfde. Veel smartphonemakers integreren de aansluiting voor headsets wel, bleek eerder dit jaar.

De forumpost is tegelijkertijd een bevestiging dat de OnePlus 5T inderdaad van een 3,5mm-jack voorzien zal zijn.Telecomjournalist Evan Blass, ook bekend als @evleaks, toonde onlangs een render van wat de OnePlus 5T zou zijn (rechts). Het Chinese bedrijf presenteert zijn nieuwe toestel vermoedelijk op 16 november.