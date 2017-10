Afbeelding suggereert dat OnePlus zijn 5T-smartphone op 16 november presenteert

Er is een afbeelding online verschenen die suggereert dat OnePlus zijn 5T-smartphone op 16 november presenteert. Eerder ging het gerucht dat de aankondiging een tot twee weken later zou plaatsvinden. OnePlus heeft nog altijd niets gezegd over de mogelijke nieuwe smartphone.

De afbeelding toont dat de aankondiging plaatsvindt op 16 november, maar er is weggekrast wanneer de telefoon in de verkoop gaat. De site DealNTech, die de afbeelding postte, wijst erop dat OnePlus vorig jaar de 3T-smartphone ook op 16 november presenteerde. Het aanhouden van dezelfde datum voor de aankondiging komt voor in de mobiele markt: zo presenteerde Google in 2016 de Pixel op 4 oktober en de Pixel 2 dit jaar op dezelfde datum.

Er gaan al enkele weken geruchten over de 5T, die er heel anders zou uitzien dan de OnePlus 5 die deze zomer verscheen. Zo zou hij een 18:9-scherm krijgen met een diagonaal van 6" en een resolutie van 2160x1080 pixels. Dat 6"-formaat met langere beeldverhouding zou het scherm even breed maken als het 5,5"-paneel met 16:9-verhouding in de OnePlus 5. De vingerafdrukscanner zou naar de achterkant gaan, omdat er niet genoeg ruimte is op de voorkant door de kleinere bezels.

Vorig jaar bracht OnePlus in november de 3T uit, een variant van de OnePlus 3 met hetzelfde ontwerp. Daarbij kregen de soc, accu en frontcamera een upgrade, terwijl voor de rest alleen de behuizing een iets andere kleurtint kreeg.