Nederlandse webwinkel gaat OnePlus 5 verkopen

De Nederlandse webwinkel BelSimpel is begonnen met het aanbieden van de OnePlus 5. De Chinese fabrikant bracht het toestel enkele weken geleden uit. De OnePlus 5 kost 100 euro meer dan op de site van de fabrikant zelf.

De meerprijs is te wijten aan de kosten voor het afhandelen van de import en verzending van de toestellen en voor het geven van de wettelijke garantie, zo stelt de webwinkel. Het Groningse bedrijf krijgt de toestellen binnen via grijze import; er is geen deal met de fabrikant zelf.

Het is niet het eerste OnePlus-toestel dat BelSimpel in het assortiment heeft opgenomen. Sinds enkele weken verkoopt de webshop de One, X en 3T. Deze hebben allemaal een prijs die tussen 100 en 120 euro hoger ligt dan de adviesprijs die de Chinese smartphonemaker bij de release hanteerde. Doordat hij bij de webshop in het assortiment zit, kunnen klanten hem bestellen in combinatie met mobiele abonnementen, iets wat bij OnePlus zelf niet mogelijk is.

OnePlus bracht zijn nieuwste smartphone enkele weken geleden uit. Ten opzichte van zijn voorganger 3T heeft hij onder meer een dubbele camera, ander ontwerp, nieuwere soc en een variant met werkgeheugen ter grootte van 8GB. Tweakers publiceerde enkele weken geleden een review van de nieuwe smartphone.