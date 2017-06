OnePlus werkt aan oplossing voor 4g-probleem van OnePlus 5 bij Vodafone

Smartphonefabrikant OnePlus heeft laten weten dat het bedrijf werkt aan een oplossing voor de 4g-verbindingsproblemen met de nieuwe OnePlus 5. Gebruikers klagen dat ze op het Vodafone-netwerk geen 4g hebben met de telefoon.

Een gebruiker op Gathering of Tweakers schrijft dat OnePlus heeft gereageerd op een ticket die hij heeft aangemaakt over de problemen. De fabrikant heeft aangegeven dat ze bekend zijn met de 4g-problemen van de OnePlus 5 op het Vodafone-netwerk en dat er op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing. Wanneer OnePlus de fix gereed heeft en zal uitbrengen is nog onbekend.

Vodafone liet maandagochtend in een reactie weten dat de provider denkt dat het aan OnePlus ligt. "De OnePlus 5 heeft dezelfde chipset als verschillende andere nieuwe handsets. Deze handsets hebben geen probleem op ons netwerk. Er is dus iets tussen de software van de OnePlus 5 en ons netwerk", zei woordvoerder Richard Mes.

Niet alleen op GoT hebben gebruikers geklaagd over de problemen, maar ook op XDA-Developers en het eigen forum van OnePlus. Het lijkt erop dat er iets misgaat in de software van de telefoon. Er is wel een 4g-verbinding op te zetten met het KPN-netwerk, dat actief is op dezelfde frequentiebanden. Ook bij T-Mobile en Tele2 krijgen klanten wel 4g.

Tweakers ondervond dit probleem al voor de aankondiging van de telefoon en heeft OnePlus op de hoogte gesteld. Er is tot op heden geen oplossing. Ook aanpassingen die vaak werken bij zulke problemen, zoals het wisselen van de simkaart voor een nieuw exemplaar, halen niets uit. In andere landen lijkt 4g op het Vodafone-netwerk wel te functioneren.

OnePlus kondigde zijn nieuwste smartphone vorige week aan. Tweakers publiceert later deze week een review van de smartphone.