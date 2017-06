OnePlus biedt excuses aan voor slecht gepland pop-up-event in Amsterdam

Fabrikant OnePlus heeft excuses aangeboden aan Nederlandse fans voor het slecht verlopen pop-up-evenement ter gelegenheid van de aankondiging van de OnePlus 5. Veel fans keerden met lege handen terug, toen bleek dat lang niet iedereen de nieuwe smartphone kon kopen.

David Yang van OnePlus belooft tijdens een ama op Reddit dat toekomstige pop-up-events van de fabrikant niet zulke tekorten zullen kennen. "Dit was onze eerste pop-up in Amsterdam. De beslissing over hoeveel toestellen we daar moesten hebben was moeilijk, omdat we geen referentiepunt hadden. We maakten een fout."

Bij het evenement waren volgens geruchten 110 toestellen te koop, terwijl er uren van tevoren al veel meer mensen waren. Veel mensen hadden zich aangemeld, maar eenmaal ter plekke bleek OnePlus niets meer met die lijst te doen en ging het binnenlaten van mensen op basis van een ter plekke gemaakte lijst, waarvan niet iedereen op de hoogte was. Verslagen van het evenement staan onder meer op GoT, Reddit en Kiswums Tweakblog.

Tweakers publiceerde dinsdag, op de dag van de officiële release, de review van de OnePlus 5. OnePlus kondigde zijn telefoon vorige week aan. Hij blijkt vooralsnog niet bruikbaar op het 4g-netwerk van Vodafone en OnePlus werkt aan een fix. Het toestel is in de verkoop gegaan voor een prijs van 499 euro voor de goedkoopste versie en 559 euro voor de duurdere variant.