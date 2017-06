Jolla gaat na twee jaar mogelijk backers terugbetalen voor geannuleerde Tablet

Het Finse Jolla is van plan om deze zomer backers terug te betalen voor de geannuleerde Jolla Tablet. Het bedrijf beloofde de terugbetaling een jaar geleden en zegt dat het vanaf juli van dit jaar backers gaat terugbetalen als het bedrijf geld daarvoor heeft.

Jolla annuleerde de tablet, toen na uitstel veel componenten niet meer in massaproductie bleken en het bedrijf slechts rond vijfhonderd van de duizenden bestelde tablets kon uitleveren. De directeur van het bedrijf zegt in een blogpost dat bij een 'positieve cashflow' de uitbetalingen in willekeurige volgorde zullen beginnen.

Als Jolla inderdaad alle klanten geld terugbetaalt, komt er een einde aan een jarenlange zaak rondom het apparaat. Jolla haalde vanaf eind 2014 geld op voor de ontwikkeling van de Tablet via een campagne op Indiegogo. Er waren in totaal 21.633 backers van het project op de crowdfundingsite.

In 2015 kondigde Jolla aan zich te richten op de ontwikkeling van zijn besturingssysteem Sailfish OS en niet langer eigen hardware te ontwikkelen. Desondanks was het bedrijf van plan zijn Tablet aan alle backers uit te leveren, maar in 2016 bleek dat niet langer te lukken. In maart 2015 heeft Tweakers een preview gepubliceerd van de tablet.

Jolla heeft sindsdien deals gesloten met de Russische en Chinese overheid voor het ontwikkelen van zijn mobiele besturingssysteem Sailfish OS met aanpassingen voor die overheden.