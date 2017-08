Jolla brengt Sailfish OS voor Sony Xperia X op 27 september uit

Jolla heeft aangekondigd dat het zijn mobiele besturingssysteem Sailfish op 27 september uitbrengt voor de Xperia X-telefoon van Sony. Het bedrijf kondigde in februari aan dat dit het eerste Sony-toestel zou zijn waarvoor het OS uit zou komen. De variant draagt de naam Sailfish X.

Volgens Jolla draait de software inmiddels goed op het toestel van de Japanse fabrikant, maar gaat het nog steeds om een 'bèta level experience'. Dat betekent dat de eerste release een aantal functies moet missen, bijvoorbeeld bluetooth, een vingerafdrukscanner en fm-radio. Daarnaast moet er uiteindelijk een eenvoudige installatietool beschikbaar komen, maar vooralsnog is er een Linux-systeem en 'een beetje commandline' vereist om het OS op het toestel te zetten.

Het Finse bedrijf belooft om duidelijke instructies te publiceren. De software zal vanaf 27 september te koop zijn voor een bedrag van 49,90 euro in de EU. Het OS is dan vanaf 11 november te downloaden in de vorm van een image. Jolla meldt dat hierbij een jaar aan updates aan vastzit, maar legt niet uit wat er daarna gebeurt. Verder is er ondersteuning voor Android-apps aanwezig. Sailfish X draait alleen op de Xperia X en niet op de Compact- of Performance-varianten, aldus een ontwikkelaar.

In februari kwam Jolla met de aankondiging dat het zijn Sailfish-besturingssysteem naar Sony-toestellen zou brengen. Het bedrijf ziet de Sony-toestellen dan ook als een opvolger van de Jolla C, die het halverwege vorig jaar introduceerde in een oplage van duizend stuks. De Russische overheid maakte eind vorig jaar bekend alleen nog telefoons met Sailfish OS te willen gebruiken.