YouTube begint met 'isoleren' van extremistische video's

YouTube is begonnen met het aanpakken van video's die extremistische inhoud bevatten. Zo wordt het voor video's met bijvoorbeeld een haatdragende boodschap onmogelijk om geld te verdienen aan advertenties en wordt de reactiemogelijkheid uitgeschakeld.

Het nieuwe beleid van YouTube werd in juni al aangekondigd, maar uit berichten die naar videomakers zijn verstuurd, blijkt nu dat het nu ook daadwerkelijk is geïmplementeerd, zo meldt persbureau Bloomberg. Een woordvoerder van moederbedrijf Alphabet bevestigde het nieuwe beleid. Het gaat om video's die niet direct de regels van YouTube overtreden, maar wel extremistische content bevatten, zoals extremistische religieuze uitingen, of video's van white supremacists. Alhoewel YouTube dus de video's niet verbiedt, worden er wel verscheidene belemmeringen opgelegd.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat makers van extremistische video's niet langer de mogelijkheid krijgen om geld te verdienen aan hun content; de mogelijkheid om advertentie-inkomsten te genereren wordt geblokkeerd. Ook kunnen er onder dergelijke video's geen reacties worden geplaatst en worden ze niet in lijsten met aanbevolen video's geplaatst.

YouTube heeft software ontwikkeld die extremistische content kan herkennen en deze markeert. Er zijn daarnaast ook menselijke moderators die video's beoordelen. Overigens was Google al enige tijd bezig om op kleine schaal video's met extremistische content te belemmeren, maar was dit nog niet breed uitgerold.