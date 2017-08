Amerikaanse rechter: reactievideo op YouTube kan onder fair use vallen

Een Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld dat een reactievideo op YouTube fragmenten van de originele video mag gebruiken, omdat dat valt onder fair use. Wat meespeelt is dat kijkers zonder de fragmenten wellicht de context van de reactie niet kunnen begrijpen.

De uitspraak betekent niet dat al het gebruik van fragmenten in andere video's is toegestaan, maar het geldt wel als overwinning voor fair use op YouTube. De rechtbank in New York oordeelde dat in het geval van deze zaak het gebruik van de fragmenten van het origineel gerechtvaardigd was.

De zaak ging om een video van Ethan en Hilla Klein. Zij hadden een reaction video gemaakt waarin ze door een andere YouTuber geüploade beelden toonden en daar hun eigen reactie op gaven. Drie minuten beeld kwam van het subject en de overige elf minuten van de presentatoren zelf. Daaropvolgend nam het onderwerp van de video, YouTuber Bold Guy, een advocaat in de arm en sleepte hij de twee voor de rechter wegens schending van zijn auteursrecht.

Een andere grote YouTuber, Philip DeFranco, wilde de twee financieel bijstaan. Hij zette een GoFundMe-pagina op, waar, dankzij onder andere veel aandacht op Reddit, de donaties binnen de kortste keren binnenstroomden. De teller staat op 170.000 dollar, veel meer dan het tweetal nodig dacht te hebben. Donaties komen van grote YouTube-figuren als PewDiePie en Markiplier, maar ook videogameontwikkelaars Markus 'Notch' Persson en Garry Newman. Daarnaast hebben bijna zesduizend andere mensen gedoneerd. De advocaten van het tweetal hebben daarom besloten dat het geld gestoken wordt in een algemeen fonds dat alleen is bedoeld voor dergelijke, vermoedelijk onterechte copyrightzaken op YouTube. Iedere YouTube-gebruiker kan daar theoretisch aanspraak op maken.

Het komt met enige regelmaat voor op YouTube dat video's door auteursrechthebbenden offline gehaald worden omdat de auteursrechthebbenden niet blij zijn met wat de maker van de video met hun content heeft gedaan. Dit terwijl deze video's vaak beschermd horen te zijn door fair-usewetgeving. In het verleden is dit probleem ook al grootschalig aangekaart bij YouTube, in de vorm van de Where's the fair use?-campagne. YouTube-hoofd Susan Wojciki heeft daarop destijds gereageerd en heeft toegezegd dat YouTube stappen zal zetten om de situatie te verbeteren, maar dit soort zaken komen dus nog steeds voor.