YouTube-ceo Susan Wojcicki treedt na 9 jaar dienst af

YouTube-ceo Susan Wojcicki verlaat haar functie. De Amerikaanse vrouw van 54 was sinds 2014 hoofd van de videogigant en Google-dochter, was betrokken bij de oprichting van Google zelf en werkte voor het bedrijf sinds 1999.

Susan Wojcicki. Bron: LinkedIn

Wojcicki's rol bij de oprichting van Google is dat ze in 1998 haar garage verhuurde aan Larry Page en Sergey Brin. Ze vertelt in een persoonlijke update aan medewerkers dat ze gaat beginnen aan 'een nieuw hoofdstuk dat draait om mijn familie, gezondheid en persoonlijke projecten die me aan het hart gaan'. De vrouw laat de videosite in handen van Neal Mohan, eveneens een Google-veteraan.

Mohan bekleedde hoge functies bij online reclamebedrijf DoubleClick, voordat dat overgenomen werd door Google. In 2007 ging Mohan mee met DoubleClick naar Google, waar hij seniorvicepresident van Display and Video Ads was. In 2015 ging hij over naar YouTube, waar hij volgens Wojcicki een grote rol speelde bij de introductie van YouTube TV, YouTube Music, YouTube Premium en Shorts.

YouTube bracht in 2021 in totaal 29 miljard dollar aan omzet binnen. Officiële cijfers over hoeveel gebruikers het platform heeft, worden niet zomaar bekendgemaakt, maar het bedrijf meldde in 2022 wel dat TikTok-concurrent Shorts alleen 1,5 miljard maandelijks actieve gebruikers heeft.