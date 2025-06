Valve past formulering Team Fortress 2-blogpost over update aan, belooft minder

Valve heeft de bewoordingen in zijn blogpost over de aankomende Team Fortress 2-update wat aangepast. Het lijkt erop dat het bedrijf hiermee de verwachtingen voor de update wat naar beneden wil bijstellen.

Valve heeft in de blogpost de tekst 'een update van updateformaat' vervangen door 'een update van feestdagformaat'. Met bepaalde feestdagen, zoals Halloween, krijgt de game tijdelijk een update met de thematiek van die feestdag. Dergelijke updates zijn kleiner dan andere grote updates, zoals Jungle Inferno en Meet Your Match. Hiermee lijkt Valve te willen verduidelijken dat de update kleiner zal zijn dan geïnteresseerde spelers nu wellicht verwachten.

Daarnaast eindigde de opsomming van wat spelers kunnen verwachten in de vorige versie van de posting met 'en wie weet wat allemaal nog meer?'; ook die zinsnede is niet meer terug te vinden in de huidige versie van de blogpost. Daarmee lijkt de update dus te bestaan uit 'items, levels, taunts, effecten, war paints en fixes uit de gemeenschap'.

Op Reddit, waar een gebruiker de lezers van de aanpassing op de hoogte stelde, wordt teleurgesteld gereageerd. Het wordt namelijk voor het eerst in een lange tijd dat Valve met een update voor zijn multiplayershooter uit 2007 komt. De laatste grote update die geen herhalend seizoensevenement was, was Jungle Inferno, uit 2017. Hoewel de game nog maar weinig aandacht krijgt van zijn ontwikkelaar, blijft hij onverminderd populair. Momenteel spelen bijna 100.000 mensen de game. Daarmee staat de game momenteel op plek tien op de ranglijst van meest gespeelde Steam-games van dit moment.

Trailer voor Jungle Inferno (2017), de meest recente update die geen 'holiday-sized update' was