Valve brengt grote Team Fortress 2-update met communitymaps en nieuwe taunts uit

Valve heeft een grote contentupdate voor Team Fortress 2 uitgebracht. De update voegt onder meer veertien door de community gemaakte maps en twintig Unusual-effecten aan de game toe. Dit is de eerste grote contentupdate voor de game sinds Jungle Inferno uit 2017.

Het grootste gedeelte van de update bestaat uit door de community ontwikkelde Steam Workshop-creaties. Eerder dit jaar kondigde Valve de contentupdate aan en riep toen gebruikers op om content in te sturen. Naast veertien maps bevat de update 25 cosmetische items beschikbaar via de Summer 2023 Cosmetic Case, zes nieuwe taunts, twaalf effecten voor Unusual-hoeden, acht effecten voor Unusual-taunts en tien War Paints die via de Summer 2023 War Paint Case beschikbaar zijn. Alle nieuwe content is door communityleden gemaakt en is via de TF2-marktplaats of Steams lootboxsysteem te kopen of te winnen.

Naast cosmetische content en nieuwe maps bevat de update ook enkele technische verbeteringen. Zo spreekt Valve van niet nader beschreven verbeteringen van de beveiliging en stabiliteit van de competitieve shooter. Ook zijn er verschillende kleine bugfixes geïmplementeerd.

De Team Fortress 2 Summer 2023-update is vanaf het moment van schrijven beschikbaar en wordt automatisch geïnstalleerd bij het opstarten van de game. Het bijbehorende Summer-evenement is ook van start gegaan en loopt tot en met 15 september.

Team Fortress 2 krijgt nog regelmatig een kleine bugfixupdate, maar grote contentupdates krijgt het spel uit 2007 tegenwoordig zelden. Toch heeft de shooter een zeer actieve community en blijft het een van de meest gespeelde games op Valves gameplatform Steam. Het spel kampt wel al lange tijd met een hardnekkig botprobleem, waar de spelersbasis onder de #SaveTF2-campagne aandacht voor probeert te vragen.