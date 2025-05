FIFA-opvolger EA Sports FC 24 komt op 29 september uit

EA heeft EA Sports FC 24 onthuld; dat is de voetbalgame die het stokje van FIFA overneemt. De game komt op 29 september uit voor Windows, Nintendo Switch en de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation. Kopers van de Ultimate-editie kunnen de game een week eerder spelen, dus vanaf 22 september.

Dat Electronic Arts de FIFA-naam niet langer zou gebruiken voor zijn voetbalgames was al bekend; dat maakte het bedrijf meer dan een jaar geleden al wereldkundig. In die verklaring gaf het geen reden voor de wissel, maar via omwegen kwam informatie daarover toch naar buiten. Volgens The New York Times wilde de gelijknamige voetbalbond meer dan een miljard dollar per vier jaar voor de licentie om de naam FIFA op de game te plakken. Dat was meer dan een verdubbeling geweest ten opzichte van de voorgaande overeenkomst en die onderhandelingen zijn evident niet geslaagd.

EA Sports FC 24, afgekort FC24, draait op een aangepaste Frostbite-engine, die oorspronkelijk door Battlefield-maker DICE ontwikkeld is. In de trailer is de nieuwe zogenaamde Hypermotion V-technologie te zien, die het mogelijk moet maken om realistische spelersanimaties sneller te kunnen ontwikkelen. De zogenaamde PlayStyles-technologie gebruikt data uit het echte leven om de speelstijlen van spelers 'authentieker' en 'uniek' te maken. Vrouwenvoetbal, dat sinds FIFA 16 in EA's voetbalgames zit, komt nu ook naar de FUT-modus. Daarnaast heeft EA exclusieve overeenkomsten met de Premier League en UEFA Champions League.

Tweakers is aanwezig op het onthullingsevenement van EA en komt op een later moment met eerste indrukken van de game.