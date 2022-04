NYT: FIFA wilde meer dan miljard dollar van EA Sports voor naamgebruik

Voetbalbond FIFA wilde volgens The New York Times meer dan een miljard dollar per vier jaar van EA Sports voor de licentie op het gebruik van de FIFA-naam voor de gelijknamige spellenreeks. EA zou daarom overwegen de naam te wijzigen.

FIFA en EA Sports zouden al minstens twee jaar onderhandelen over een vernieuwing van de licentie op de gamereeks, maar die onderhandelingen zouden vrijwel stukgelopen zijn. Dat schrijft The New York Times op basis van gesprekken met betrokkenen. FIFA zou inzetten op meer dan een verdubbeling van de licentiekosten, volgens bronnen van de krant.

De licentie-overeenkomst tussen de twee bedrijven zou de FIFA tot nu toe jaarlijks 150 miljoen dollar in het laatje brengen, luidt de claim. Een verdubbeling zou uitkomen op 300 miljoen dollar per jaar en 1,2 miljard per vier jaar. Op basis van het nieuwe voorstel zou het volgens de krant in elk geval om 'meer dan een miljard dollar voor elke vierjaarlijkse WK-cyclus gaan'.

De huidige licentie-overeenkomst besloeg een periode van tien jaar. Die periode loopt volgend jaar na afloop van het WK Voetbal in Qatar af. De topman van EA Sports, Cam Weber, liet vorige week al weten dat het bedrijf 'het idee onderzoekt' om de voetbalgame een andere naam te geven: "Dit betekent dat we onze rechtenovereenkomst met de FIFA voor de naam herbekijken."

Sindsdien werd duidelijk dat het bedrijf het intellectueel eigendom op de naam 'EA Sports FC' heeft aangevraagd bij het Intellectual Property Office van de Europese Unie. De eerste release van FIFA International Soccer vond in 1993 plaats. De laatste versie is FIFA 22. EA Sports verkoopt miljoenen exemplaren van het spel waarmee de spelserie voor zowel de uitgever als de FIFA lucratief is. Of de onderhandelingen definitief gestopt zijn is niet bekend.