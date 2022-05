Battlefield 2042 en FIFA 22 lijken naar Game Pass te komen

Electronic Arts-games FIFA 22 en Battlefield 2042 hebben een Game Pass-logootje gekregen in de Xbox Store. De games zijn nog niet daadwerkelijk via Game Pass te bemachtigen, maar worden wellicht in een volgende aanvulling van de dienst meegenomen.

Gebruikers zagen de logo's verschijnen op de productpagina's van de games op Xbox.com. Er worden regelmatig nieuwe games aan de Game Pass-dienst toegevoegd en de Xbox-divisie van Microsoft kwam afgelopen vrijdag nog met een video-overzicht van welke games er allemaal binnenkort naar de dienst komen. Daar passeerden veel namen de revue, maar Battlefield 2042 en FIFA 22 niet. Een eventuele officiële aankondiging moet dus nog volgen.

Op zich is de komst van een FIFA en Battlefield-game geen grote ontwikkeling. FIFA 20 en 21 en acht verschillende Battlefield-games zijn er al op te vinden, inclusief de op een na nieuwste, Battlefield V. Die laatste kwam in november van 2018 uit en kwam pas op de Game Pass-lijst in juli van 2021; daartussen zat dus een periode van twee jaar en acht maanden. Battlefield 2042 kwam in november van 2021 uit. Als deze ergens in mei naar Game Pass komt, dan is dat slechts zes maanden na zijn release.

Een mogelijke verklaring voor de stap naar Game Pass zou zijn dat de game niet populair is onder spelers. Op Steam is slechts 27 procent van alle gebruikersreviews van de game positief en heeft de game momenteel maximaal rond de 3000 gelijktijdige spelers. Toevoeging aan de Game Pass-bibliotheek zou het gevolg kunnen hebben dat meer spelers de game een kans gaan geven en EA wat meer aan de titel kan verdienen. Deze zelfde redenering lijkt in ieder geval minder te gelden voor FIFA: die game scoort 79% onder Steam-gebruikers.

Game Pass is een abonnementsdienst van Microsoft. Abonnees krijgen zolang het abonnement loopt toegang tot een almaar groeiend aanbod van games, op Windows en Xbox-consoles. Voor een meerprijs krijgen spelers ook toegang tot Xbox Cloud Gaming. De EA Play-abonnementsdienst zit ook inbegrepen in de Game Pass voor PC, maar dat geeft spelers geen blijvende toegang tot FIFA 22 en BF2042; daarvoor moet men EA Play Pro nemen.

Mochten EA en Microsoft van plan zijn om deze twee games inderdaad aan Game Pass toe te voegen, dan lijkt een bekendmaking daarvan op basis van de logo's niet ver in de toekomst te liggen. Onduidelijk is of de Windows-versies van deze games dan ook inbegrepen zouden zijn.