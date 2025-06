Battlefield 2042 komt binnenkort op Game Pass en krijgt begin 2023 weer classes

Battlefield 2042 zal binnen enkele weken verschijnen als onderdeel van Microsofts Game Pass- en het EA Play-abonnement. Dat gebeurt iets meer dan een jaar na de release. De game krijgt ook weer een klassensysteem; dat zal ergens begin volgend jaar beschikbaar komen.

Battlefield 2042 wordt binnen 'enkele weken' onderdeel van beide abonnementen, bij de aanvang van het derde seizoen. Er is dus nog geen exacte releasedatum voor het komende seizoen, waarin er een nieuwe map bijkomt, een nieuwe Specialist, een nieuwe battle pass en aanpassingen in twee van de bestaande speelvelden: Manifest en Breakaway. Ook komen er twee nieuwe wapens bij die afkomstig zijn uit eerdere games uit de Battlefield-reeks: de Duitse XM8 van Bad Company 2 en de Russische A-91 uit Battlefield 3.

Het was eerder al duidelijk dat het oude klassensysteem terug zou keren in een bepaalde vorm. Deze toevoeging komt ergens begin 2023 als onderdeel van update 3.2. De belangrijkste wijziging is dat de specialisten meer in afgezonderde rollen worden geplaatst met toegang tot gadgets en uitrusting die ook echt bij die rol past. Tot nu toe kon elke specialist alle gadgets gebruiken. Wapens blijven na update 3.2 wel voor iedereen beschikbaar. Daarmee wordt het klassensysteem niet zo uitvoerig als in eerdere titels, waarbij er ook restricties waren voor welke wapens per klasse toegankelijk waren.