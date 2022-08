Battlefield 2042 update 1.2 voert eerste veranderingen map en Specialists door

DICE heeft de eerste grote veranderingen aan de map Kaleidoscope uitgebracht in update 1.2. Daarnaast brengt de ontwikkelaar een vernieuwd uiterlijk van de Specialists naar de game en kunnen spelers hun details en statistieken bekijken in het nieuwe profieltabblad.

Update 1.2 is de eerst grote update waarbij in dit geval de map Kaleidoscope omgegooid wordt. DICE kondigde eerder dit jaar in een reactie op kritiek van spelers de vernieuwde ontwerpfilosofie wat betreft mapdesign aan. De ontwikkelaar richt zich in de eerste plaats op de pijlers 'beschutting, intensiteit, line of sight, routes en de afstanden tussen belangrijke punten'. In Kaleidoscope zijn onder meer enkele belangrijke punten toegevoegd en zijn er open gebieden gevuld met beschutting en andere obstakels. De omgeving moet nu daarnaast meer aanvoelen alsof het om een oorlogsgebied gaat. De eerstvolgende map die herontworpen wordt is Renewal, wat in een update later deze maand moet plaatsvinden.

Verder brengt DICE nieuwe modellen voor de Specialists uit, de speelbare personages in Battlefield 2042. Sinds de release van de game is er veel kritiek op hoe ongeloofwaardig en ongepast de personages zich gedragen en eruitzien. De nieuwe ontwerpfilosofie wat betreft Specialists moet reflecteren dat de personen in de game het zwaar hebben en dit zou de toon van de game beter reflecteren. Battlefield 2042 is immers een oorlogsgame.

Ook kunnen spelers voortaan in het Profile-scherm details over hun vooruitgang zien en onder het Statistics-tabblad uiteenlopende statistieken bekijken, waaronder de k/d-ratio , accuratesse en headshots. Tot slot voert DICE uiteenlopende balanstweaks uit aan Battlefield 2042; verschillende gadgets, Specialists, wapens en voertuigen hebben nu aangepaste eigenschappen.

De betreffende update maakt onderdeel uit van een overkoepelende rework van Battlefield 2042 als geheel. Het spel kreeg na de release eind 2021 veel kritiek, onder meer op hoe de game aanvoelde. Dit werd veroorzaakt door al dan niet te grote maps en het nieuwe vaardighedensysteem van Specialists. Daarom werd eerder al de Breakthrough-modus uit de game gehaald. In deze spelmodus werden 128 spelers verdeeld over een team van aanvallers en een team verdedigers. Deze modus was volgens DICE te chaotisch.